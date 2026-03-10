Трамп в беседе с Путиным не требовал прекращения огня на Украине, заявил Песков
По словам пресс-секретаря, позиция президента России по вопросу остановки боевых действий «прекрасно всем известна».
Американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным не ставил условий о прекращении огня. Более того, позиция Кремля по этому вопросу «прекрасно всем известна». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».
При этом Песков отметил, что скорейшего прекращения огня желают все участники переговоров. Трехсторонний формат необходимо продолжать — США готовы и впредь оказывать посреднические услуги, заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, как конкретно продолжится обсуждение конфликта. Дата и место новой встречи пока не известны.
Напомним, что Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным вечером 9 марта. Беседа была посвящена ситуации на Ближнем Востоке и украинскому урегулированию. Позднее лидер США назвал звонок «очень хорошим» и добавил, что Москва готова стать конструктивным посредником в рамках ситуации вокруг Ирана.
