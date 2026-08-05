Трамп вновь пообещал открыть Ормузский пролив для судоходства
Иначе президент США пригрозил ударом по Ирану.
Ормузский пролив будет очень скоро открыт для судоходства, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова со ссылкой на американские СМИ передает «Интерфакс».
По словам Трампа, с представителями Ирана идут дискуссии, якобы они хотят заключить сделку.
«Пролив будет открыт очень скоро, иначе по ним будет нанесен сильный удар, и после пролив будет открыт», - заметил президент, подчеркнув, что у него много времени для переговоров с Ираном.
Напомним, в начале июля Корпус стражей исламской революции объявил о полной блокировке Ормузского пролива. Проход судов будет запрещен до тех пор, пока не прекратится вмешательство США в региональные дела. Говорилось, что ни одно судно не сможет пересечь пролив без специального разрешения.
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