Иначе президент США пригрозил ударом по Ирану.

Автор фото: The White House

Ормузский пролив будет очень скоро открыт для судоходства, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова со ссылкой на американские СМИ передает «Интерфакс».

По словам Трампа, с представителями Ирана идут дискуссии, якобы они хотят заключить сделку.

«Пролив будет открыт очень скоро, иначе по ним будет нанесен сильный удар, и после пролив будет открыт», - заметил президент, подчеркнув, что у него много времени для переговоров с Ираном.

Напомним, в начале июля Корпус стражей исламской революции объявил о полной блокировке Ормузского пролива. Проход судов будет запрещен до тех пор, пока не прекратится вмешательство США в региональные дела. Говорилось, что ни одно судно не сможет пересечь пролив без специального разрешения.

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