Трамп заявил, что продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти продолжают работать над урегулированием украинского конфликта. Переговоры ведутся и с российским лидером Владимиром Путиным, и с украинским президентов Владимиром Зеленским.
«Мы пытаемся, однако боевые действия продолжаются», - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Трамп не стал разглашать детали переговоров со сторонами и не рассказал, когда они общались в последний раз.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели новый обмен военнопленными. Посредниками выступили США и Объединенные Арабские Эмираты.
