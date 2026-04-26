Автор фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти продолжают работать над урегулированием украинского конфликта. Переговоры ведутся и с российским лидером Владимиром Путиным, и с украинским президентов Владимиром Зеленским.

«Мы пытаемся, однако боевые действия продолжаются», - заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп не стал разглашать детали переговоров со сторонами и не рассказал, когда они общались в последний раз.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели новый обмен военнопленными. Посредниками выступили США и Объединенные Арабские Эмираты.

