Политика
17 марта 07:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Трамп заявил, что США больше не нужен ЕС для работы по Украине

Американский лидер обвинил союзников в нежелании помогать в Ормузском проливе и вспомнил, как Байден «облажался».

Автор фото: Alex Brandon / AP Photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не намерен работать с Евросоюзом по украинскому вопросу. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Forbes.

Поводом стало нежелание европейцев участвовать в операции по защите судоходства в Ормузском проливе. Трамп обратился к ряду стран с просьбой прислать корабли, но ЕС фактически отказался. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что «это не война Европы».

«Мы их защищаем. Мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали», — сказал Трамп журналистам.

При этом он упомянул бывшего президента Джо Байдена, заявив, что того «обобрали до нитки».

«Но мы работали с ними по Украине. Больше нам этого не нужно», — резюмировал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Владимира Зеленского в срыве сделки по Украине. По мнению президента США, с украинским лидером договориться сложнее, чем с российским.

