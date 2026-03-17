Трамп заявил, что США больше не нужен ЕС для работы по Украине
Американский лидер обвинил союзников в нежелании помогать в Ормузском проливе и вспомнил, как Байден «облажался».
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не намерен работать с Евросоюзом по украинскому вопросу. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Forbes.
Поводом стало нежелание европейцев участвовать в операции по защите судоходства в Ормузском проливе. Трамп обратился к ряду стран с просьбой прислать корабли, но ЕС фактически отказался. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что «это не война Европы».
«Мы их защищаем. Мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали», — сказал Трамп журналистам.
При этом он упомянул бывшего президента Джо Байдена, заявив, что того «обобрали до нитки».
«Но мы работали с ними по Украине. Больше нам этого не нужно», — резюмировал глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Владимира Зеленского в срыве сделки по Украине. По мнению президента США, с украинским лидером договориться сложнее, чем с российским.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.