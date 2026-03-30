Трамп заявил о возможной ликвидации нового лидера Ирана
Президент США допустил, что Моджтаба Хаменеи либо убит, либо тяжело ранен.
Президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана, скорее всего, либо убит, либо тяжело ранен. Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.
По словам Трампа, от Моджтабы Хаменеи давно не поступало никаких известий. Американский лидер не стал уточнять, на чем основаны его слова.
В Иране с этим не согласны. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи несколько дней назад заявил, что с новым лидером всё в порядке и он работает как обычно.
Слухи о ранении Моджтабы Хаменеи появились ещё в середине марта. Тогда западные СМИ писали, что он якобы пострадал при ударе и находится в коме. Официального подтверждения этой информации не было.
Моджтаба Хаменеи — сын предыдущего верховного лидера Али Хаменеи, который, по данным СМИ, погиб после ударов по его резиденции в Тегеране. Нового рахбара избрали в начале марта, он занял этот пост пожизненно.
Ранее Трамп объявил, что приостановит уничтожение энергообъектов Ирана на 10 дней. Президент заметил, что переговоры двух стран продолжаются.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.