Политика
30 марта 07:48
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Трамп заявил о возможной ликвидации нового лидера Ирана

Президент США допустил, что Моджтаба Хаменеи либо убит, либо тяжело ранен.

Автор фото: Hamed Jafarnejad / ISNA / WANA / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана, скорее всего, либо убит, либо тяжело ранен. Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.

По словам Трампа, от Моджтабы Хаменеи давно не поступало никаких известий. Американский лидер не стал уточнять, на чем основаны его слова.

В Иране с этим не согласны. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи несколько дней назад заявил, что с новым лидером всё в порядке и он работает как обычно.

Слухи о ранении Моджтабы Хаменеи появились ещё в середине марта. Тогда западные СМИ писали, что он якобы пострадал при ударе и находится в коме. Официального подтверждения этой информации не было.

Моджтаба Хаменеи — сын предыдущего верховного лидера Али Хаменеи, который, по данным СМИ, погиб после ударов по его резиденции в Тегеране. Нового рахбара избрали в начале марта, он занял этот пост пожизненно.

Ранее Трамп объявил, что приостановит уничтожение энергообъектов Ирана на 10 дней. Президент заметил, что переговоры двух стран продолжаются.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Егор Алеев / ТАСС
ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана

Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Обвитые «вьюнком» заборы могут обернуться для россиян уголовной ответственностью

Растение включено в запрещенный список.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Массовая драка в Осиново могла произойти из-за разборок дропперов

Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
