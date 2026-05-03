Делегация во главе с Национальным лидером туркменского народа посетит специализированные экспозиции и конференции.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Визит в Казань представителей Туркменистана в рамках «КазаньФорум» запланирован на 13-14 мая. Делегацию возглавит Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщает государственное информагентство «Золотой Век».



Представители посетят ряд мероприятий, в частности конференции и экспозиции «Сотрудничество России и исламского мира EXPO», «Международный рынок недвижимости», международной торговой ярмарке «Kazan Halal Market» и фестиваль «День благопристойной моды».



Для Туркменистана форум является одной из ключевых площадок для обсуждения экономического сотрудничества стран. Президент Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить активное участие делегации во всех событиях «КазаньФорум».



Ранее сообщалось, что в рамках «Россия – Исламский мир: KazanForum» состоится Х Форум молодых дипломатов стран ОИС. В нем примут участие 60 человек.



