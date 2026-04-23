Политика
23 апреля 17:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Украине прогнозируют коллапс из-за оттока коренного населения

Часть коренного населения исчезает из-за конфликта и массового отъезда за границу.

Автор фото: Efrem Lukatsky / AP Photo

Украина из-за оттока коренного населения и демографического коллапса может столкнуться с непоправимыми последствиями. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The European Conservative.

Часть коренного населения Украины исчезает из-за конфликта и массового отъезда за границу, она заменяется мигрантами. В результате Украина рискует перестать быть той страной, которой была до начала военных действий, и которую, как говорят власти страны, они «защищают».

Ранее Владимир Путин заявил, что победа России в украинском конфликте очевидна уже для всех, поэтому на Украине уже думают, как им придется «оформлять» ситуацию с будущей победой российской стороны. Он заметил, что боевые действия - это «всегда вещь чрезвычайно сложная и опасная».

Популярное
прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Аналитика

Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
