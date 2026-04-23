Часть коренного населения исчезает из-за конфликта и массового отъезда за границу.

Автор фото: Efrem Lukatsky / AP Photo

Украина из-за оттока коренного населения и демографического коллапса может столкнуться с непоправимыми последствиями. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The European Conservative.

Часть коренного населения Украины исчезает из-за конфликта и массового отъезда за границу, она заменяется мигрантами. В результате Украина рискует перестать быть той страной, которой была до начала военных действий, и которую, как говорят власти страны, они «защищают».

Ранее Владимир Путин заявил, что победа России в украинском конфликте очевидна уже для всех, поэтому на Украине уже думают, как им придется «оформлять» ситуацию с будущей победой российской стороны. Он заметил, что боевые действия - это «всегда вещь чрезвычайно сложная и опасная».

