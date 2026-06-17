Президент напомнил, что скоро исполнится 60 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами.

Автор фото: kremlin.ru

В Казани Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который прибыл в столицу Татарстана для участия в саммите Россия – АСЕАН, сообщается на сайте президента РФ.

Путин подчеркнул, что Малайзия – давний и надёжный партнёр России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и взаимодействие между странами выстраивается на основе принципов обоюдного уважения и учёта интересов друг друга. Российский лидер напомнил, что в следующем году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений.

Владимир Путин также отметил рост товарооборота между Малайзией и Россией по итогам прошлого года на 12,9 процента.

- Большое значение придаём также совместной работе в сфере образования, науки, технологий, а также развития туризма и гуманитарных связей, - сказал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Казань на саммит АСЕАН. Форум продлится с 17 по 19 июня и соберет более тысячи делегатов в составе 16 миссий из 13 стран мира.

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