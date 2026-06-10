Политика
10 июня 16:36
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«Вечерняя Казань»

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В Кремле не знают, будут ли поздравлять Трампа с юбилеем

Президенту США 14 июня исполняется 80 лет.

В Кремле не знают, будут ли поздравлять Трампа с юбилеем

Автор фото: kremlin.ru

Пока что в Кремле не подтвердили, будут ли поздравлять президента США Дональда Трампа с 80-летним юбилеем, на соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Песков уточнил, что пока что много дел по российской повестке дня.

Напомним, 14 июня президенту США исполняется 80 лет.

Ранее Трамп заявил, что у него с Владимиром Путиным нет общего понимания по Донбассу. При этом американский президент снова сказал, что конфликт на Украине близок к завершению.

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