В России расширили печень лиц, подлежащих геномной регистрации
Под действие закона подпадут отдельные госслужащие и работники структур ВС РФ и войск нацгвардии.
С 7 июня в России расширяется перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон от 3 декабря 2008 года № 242‑ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Документ был опубликован 8 марта 2026 года на официальном портале правовых актов и вступит в силу спустя 90 дней после публикации.
Изменения затронут ряд категорий граждан, связанных с военной и правоохранительной деятельностью. В их число войдут военнослужащие по контракту и мобилизованные в Вооруженных Силах РФ и войсках нацгвардии, участники добровольческих формирований, сотрудники нацгвардии со специальными званиями полиции, призванные по мобилизации, а также сотрудники органов внутренних дел, направляемые на спецоперации и для выполнения задач в условиях вооруженного конфликта. Кроме того, под действие закона подпадут отдельные госслужащие и работники структур ВС РФ и войск нацгвардии.
Геномную регистрацию будут проводить ВС РФ, войска нацгвардии и органы внутренних дел совместно с профильными подразделениями МВД. Полученная информация будет храниться до достижения лицом 100 лет, а в случае его гибели — до установления личности, в том числе с использованием геномных данных. Эта мера призвана повысить эффективность идентификации и учёта соответствующих категорий граждан в интересах национальной безопасности.
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