Автор фото: Leah Millis / Reuters

США исчерпали запасы нефти, считают эксперты. Об этом пишет информационно-аналитический портал «Нефть и Капитал».

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что вводить ограничения на экспорт нефти и авиационного топлива из Штатов нет необходимости. По его словам, у них огромные запасы нефти.

Из-за блокады Ормузского пролива США сильно нарастили экспорт нефти, обогнали Саудовскую Аравию и стали мировым лидером по этому показателю. Однако, как считают аналитики, страна достигла предела своих экспортных возможностей. Дальнейшее поддержание таких объемов грозит проблемами на внутреннем рынке.

«Корабли возвращаются туда, куда раньше ходили, в Ормузский пролив. Сотни судов идут в Техас, в Луизиану и на Аляску, загружаются топливом, а затем возвращаются и зарабатывают много денег», — в свою очередь отрицает Трамп.

Сокращение запасов по бензину в Штатах может составить 198 миллионов баррелей – такой прогноз дали эксперты Morgan Stanley.

