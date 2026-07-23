Участки расположатся в том числе в медучреждениях, санаториях и аэропорту.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

ЦИК Татарстана принял решение о работе 42 временных избирательных участков во время проведения выборов депутатов в Госдуму. Об этом сообщил председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев.

Для удобства избирателей участки откроют в медицинских учреждениях, санаториях и казанском аэропорту.

Кондратьев подчеркнул, что ЦИК последовательно создает все необходимые условия для удобного голосования в местах временного пребывания избирателей. Временные избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что по Татарстану на выборах депутатов Госдумы выдвинуты 120 кандидатов. Параллельно продолжается подготовка к региональным и муниципальным выборам. На дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Татарстане выдвинуто также 120 кандидатов.

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