В Татарстане утвердили 42 избирательных участка для выборов депутатов Госдумы
Участки расположатся в том числе в медучреждениях, санаториях и аэропорту.
ЦИК Татарстана принял решение о работе 42 временных избирательных участков во время проведения выборов депутатов в Госдуму. Об этом сообщил председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев.
Для удобства избирателей участки откроют в медицинских учреждениях, санаториях и казанском аэропорту.
Кондратьев подчеркнул, что ЦИК последовательно создает все необходимые условия для удобного голосования в местах временного пребывания избирателей. Временные избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.
Ранее сообщалось, что по Татарстану на выборах депутатов Госдумы выдвинуты 120 кандидатов. Параллельно продолжается подготовка к региональным и муниципальным выборам. На дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Татарстане выдвинуто также 120 кандидатов.
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