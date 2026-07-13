В Татарстане зарегистрировано почти 3 миллиона избирателей
ЦИК также подвел промежуточные итоги нынешней избирательной кампании.
По состоянию на 1 июля 2026 года в Татарстане зарегистрировано 2 923 997 избирателей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики.
- Данные о численности избирателей лежат в основе всей подготовительной работы к выборам: благодаря им формируются схемы избирательных округов, определяется количество избирательных бюллетеней, распределяется технологическое оборудование. Точные сведения о численности избирателей – обязательное условие качественной подготовки открытых и легитимных выборов, в строгом соответствии с законом, – пояснил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.
ЦИК также подвел промежуточные итоги нынешней избирательной кампании. Документы на выдвижение в ЦИК Российской Федерации представили 11 из 17 политических партий, имеющих право участия в думской кампании. В том числе пять парламентских партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».
Продолжается прием документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями. После этого начнется регистрация кандидатов, которая продлится до 5 августа.
Ранее сообщалось, что Кремль просит Татарстан «подвинуться» в Госдуме ради новых регионов. Республика ужимает список в парламент до 12 мест, но не боится потерь.
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