Автор фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с иранским лидером Масудом Пезешкианом. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделили итогам недавних международных переговоров и укреплению добрососедства. Об этом сообщили в пресс-службе российского президента.



Пезешкиан поделился мнением о встрече Ирана и США, которая прошла 11 апреля в Исламабаде. Он отдельно поблагодарил Россию за принципиальную позицию на мировой арене и отметил гуманитарную помощь, которую Россия оказывает иранскому народу.



Путин заявил, что Россия готова продолжать посредничество в урегулировании конфликта ради долгосрочного мира. Москва намерена активно взаимодействовать со всеми партнерами в регионе.



Оба лидера подтвердили намерение углублять отношения между странами. В конце беседы Пезешкиан поздравил Путина и православных граждан России с Пасхой.



Ранее мы писали, что фонд «Нэфис» доставил гуманитарную помощь в Иран. Из Татарстана отправились три фуры с бытовой химией и подсолнечным маслом.

