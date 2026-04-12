12 апреля 15:40
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Владимир Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Особое внимание в разговоре лидеры стран уделили итогам недавних международных переговоров и укреплению добрососедства.

Автор фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с иранским лидером Масудом Пезешкианом. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделили итогам недавних международных переговоров и укреплению добрососедства. Об этом сообщили в пресс-службе российского президента.

Пезешкиан поделился мнением о встрече Ирана и США, которая прошла 11 апреля в Исламабаде. Он отдельно поблагодарил Россию за принципиальную позицию на мировой арене и отметил гуманитарную помощь, которую Россия оказывает иранскому народу.

Путин заявил, что Россия готова продолжать посредничество в урегулировании конфликта ради долгосрочного мира. Москва намерена активно взаимодействовать со всеми партнерами в регионе.

Оба лидера подтвердили намерение углублять отношения между странами. В конце беседы Пезешкиан поздравил Путина и православных граждан России с Пасхой.

Ранее мы писали, что фонд «Нэфис» доставил гуманитарную помощь в Иран. Из Татарстана отправились три фуры с бытовой химией и подсолнечным маслом.

