Политика
12 марта 08:17
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Заминированные катера атаковали три танкера у берегов Ирака, пострадали люди

Иран ранее объявил о закрытии Ормузского пролива.

Заминированные катера атаковали три танкера у берегов Ирака, пострадали люди

Автор фото: телеграм-канал Shafaq news

У берегов Ирака произошла серия атак на нефтяные танкеры. По данным Shafaq News, заминированные катера атаковали три судна. Первые два танкера столкнулись с катерами-ловушками перед взрывами, есть пострадавшие.

Атакованные корабли принадлежат иностранным компаниям и, по данным источников в силовых структурах, «могут быть связаны с США». В результате обстрела на борту произошли взрывы и начались пожары. Оба танкера серьезно повреждены. По неподтвержденной информации, удар нанесен Ираном.

Как сообщает CNN, горели суда Zefyros под мальтийским флагом и Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов. Владелец Safesea Vishnu — американская компания Safesea Transport Inc. Один член экипажа погиб, 38 человек удалось спасти. Глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси заявил, что после нападения нефтяные порты Ирака прекратили работу.

Иран ранее объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — ключевого нефтяного маршрута, через который проходит около 20 процентов мировой нефти. Иранские военные заявили, что движение любых судов через пролив запрещено. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, а часть судов подверглась ракетным ударам.

Ранее сообщалось, что Иран выдвинул жесткие условия для переговоров с США: гарантии и компенсации. Тегеран требует от Вашингтона обещаний не нападать в будущем, права на ядерный цикл и выплаты репараций.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.