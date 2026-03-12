Иран ранее объявил о закрытии Ормузского пролива.

Автор фото: телеграм-канал Shafaq news

У берегов Ирака произошла серия атак на нефтяные танкеры. По данным Shafaq News, заминированные катера атаковали три судна. Первые два танкера столкнулись с катерами-ловушками перед взрывами, есть пострадавшие.

Атакованные корабли принадлежат иностранным компаниям и, по данным источников в силовых структурах, «могут быть связаны с США». В результате обстрела на борту произошли взрывы и начались пожары. Оба танкера серьезно повреждены. По неподтвержденной информации, удар нанесен Ираном.

Как сообщает CNN, горели суда Zefyros под мальтийским флагом и Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов. Владелец Safesea Vishnu — американская компания Safesea Transport Inc. Один член экипажа погиб, 38 человек удалось спасти. Глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси заявил, что после нападения нефтяные порты Ирака прекратили работу.

Иран ранее объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — ключевого нефтяного маршрута, через который проходит около 20 процентов мировой нефти. Иранские военные заявили, что движение любых судов через пролив запрещено. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, а часть судов подверглась ракетным ударам.

Ранее сообщалось, что Иран выдвинул жесткие условия для переговоров с США: гарантии и компенсации. Тегеран требует от Вашингтона обещаний не нападать в будущем, права на ядерный цикл и выплаты репараций.

