Основатель «Волги-Автодор», обвиняемый в организации неудавшегося убийства своей снохи Ирины Шевыревой, вышел на свободу под запрет определенных действий.

Советский райсуд Казани освободил из-под домашнего ареста основателя дорожной империи «Волга-Автодор» Станислава Шевырева. Неслыханная гуманность Фемиды оказалась персональным проявлением милосердия — никто из других фигурантов дела о покушении на Ирину Шевыреву послабления условий так и не добился. Для Шевырева тем временем суд пошел на уступки уже во второй раз: ранее апелляционная инстанция выпустила мужчину из СИЗО под домашний арест.

Дважды свободен

В Советский райсуд Казани Станислав Шевырев пришел в компании двух своих адвокатов — Юрия Некрасова и Ильдара Нуриахметова. К удивлению слушателей, не было с 55-летним обвиняемым ни сына Ивана, который ранее приходил на каждое судебное заседание, когда отец находился за решеткой, ни самой потерпевшей Ирины Шевыревой, несколько раз все же поддерживающей свекра лично.

И если последняя могла отсутствовать из-за прохождения реабилитации, то Шевырев-младший, судя по всему, решил хранить молчание и больше не выражать публичных жестов по делу, тем более что увидеть отца теперь можно не только в суде и следственном изоляторе.

Хранил молчание и сам Станислав Шевырев: когда камеры журналистов окружили его персону — основатель «Волги-Автодора» не стал отвечать на вопросы о том, что он успел сделать на свободе или что думает о приговоре супруге своего близкого друга Игоря Куляжева — замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства. Женщину отправили в колонию общего режима на четыре года, признав виновной в вымогательстве пяти миллиардов рублей у бывшего мужа — Шевырев по делу стал ключевым свидетелем обвинения.

Так что рассказал обвиняемый? Читая с листа свою речь, мужчина поблагодарил судейский корпус за освобождение из СИЗО и попросил о новой милости — освобождении из-под домашнего ареста под запрет определенных действий. Прошение обосновал тем, что нужно ухаживать за пожилыми родителями-инвалидами и приносить пользу обществу, круглосуточно управляя крупной строительной фирмой.

Защитники высказались в аналогичном ключе, отметив, что сроки следствия продлены уже больше чем на полгода, а новых доказательств причастности Шевырева к преступлению не представлено. При этом имеющиеся доказательства следствия защита называет противоречивыми, указывая на то, что в первоначальных свидетельствах других обвиняемых Шевырева не всплывал — это касается, например, показаний сотрудника службы безопасности «Волги-Автодора» Булата Галлямова.

И суд внял доводам защиты, назначив Шевыреву запрет определенных действий до 14 июня. Теперь основателю дорожной империи нельзя покидать дом с 22:00 до 6:00, общаться с участниками дела без разрешения следователя и использовать средства связи за исключением случаев, когда это необходимо для вызова экстренных служб.

Сразу после оглашения решения Шевырев расплылся в благодарности представителю потерпевшей адвокату Ирине Князевой, поддержавшей позицию защиты: «Мне-то за что?» — отреагировала адвокат. Шевырев не ответил.

Доказательства следствия

Напомним, что преступление, зачинщиком которого считают Станислава Шевырева, произошло утром 14 октября у здания казанской гимназии №94. На сноху обвиняемого — 34 летнюю Ирину Шевыреву напал с ножом бывший сотрудник МЧС Рафис Султанов. Он нанес женщине десятки ранений в область шеи и груди, однако той удалось выжить, «оказав активное сопротивление». Пострадавшая вызвала себе помощь, ее госпитализировали.

Султанов же покинул место преступления, «не доведя задуманное до конца», и скрылся за границей, однако правоохранители сумели его задержать — через четыре дня после совершения преступления Султанов уже находился в казанском СИЗО и давал показания. Так, неудавшийся киллер пояснил, что за убийство ему обещали 40 миллионов рублей. При этом мужчина рассказал, что ранее также совершал наезд на Ирину Шевыреву на электровелосипеде, получив за это около двух миллионов рублей.

Но кто ему платил? Однозначного ответа следствие пока не предоставило, однако уже сейчас правоохранители располагают информацией, что курировал действия Султанова сотрудник службы безопасности «Волги-Автодора» Булат Галлямов – он же рассказывал Султанову, что действует по поручению от своего начальника, главного «безопасника» компании Андрея Черкасина. А Черкасин, в свою очередь действовал по поручению Станислава Шевырева, уверено следствие.

Однако последние оглашенные допросы шефа по безопасности «Волги-Автодора» показали, что Шевырева он пытается огородить — и берет всю вину на себя. Так, Черкасин заявил силовикам, что действительно поручил расправу над Ириной, однако убивать женщину он не хотел — хотел лишь напугать, покалечить — и таким образом отодвинуть от дел ее мужа Ивана Шевырева, являющегося замдиректора «Волги-Автодор».



Интересно, что после этих показаний следствие вдруг объявило о проверке фигурантов дела на причастность еще и к экономическим преступлениям, поскольку «Волга-Автодор» является фирмой-получателем госконтрактов. Однако по «экономике» Шевырев и компания будут отвечать уже отдельно, вне рамок дела о покушении.

Отметим, что связка Султанов-Галлямов — это не вся цепочка исполнителей, установленная следствием. Силовики уверены, что в слежке за жертвой им помогали братья Хамидовы, уроженцы Таджикистана. Один из них, Бурихон Хамидов, арестован и находится под стражей. По версии следствия, мужчина помогал Султанову скрыться за границей, за что должен был получить порядка 10-20 миллионов рублей.



Мера пресечения в отношении каждого из обвиняемых продлена до 14 июня — Галлямов находится под домашним арестом, поскольку к нему применены меры госзащиты и содержится мужчина в спецквартире МВД. Хамидов и Султанов в СИЗО.

Новые подробности дела

Дело о покушении на Ирину Шевыреву находится в работе у первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ — с ходатайством о продлении каждому из фигурантов меры пресечения в суд обращался следователь Айрат Гиниятуллин.

Свое прошение он обосновал необходимостью провести по делу нескольких молекулярно-генетических экспертиз — за последние два месяца были допрошены новые свидетели Фирсов, Зиннатуллин, Куляжев, Абрафикова, Файзулин и другие. У каждого из них взяты образцы эпителия. Кроме того, дело является особо сложным, из-за чего и необходимо продлить меру пресечения.



Не получилось только с Шевыревым: следователь не предоставил суду результаты свежих экспертиз и допросов, чтобы защита не могла воздействовать на свидетелей — и те не изменили показания на стадии предварительного следствия. К тому же случаи оказания давления на фигурантов уже были: к Хамидову и Султанову подсыпались адвокаты, которых ни обвиняемые, ни члены их семьи не нанимали.



Однако суд эти доводы не убедили — Шевырев на свободе, Галлямов, Султанов, Хамидов под арестом.







