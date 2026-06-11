Расследование неудавшегося убийства снохи основателя «Волги-Автодора» Станислава Шевырева практически завершилось — всем обвиняемым продлили меру пресечения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Советский райсуд Казани на два месяца продлил меру пресечения четырем фигурантам дела о неудавшемся убийстве 34-летней Ирины Шевыревой, снохи основателя дорожной империи «Волга-Автодор» Станислава Шевырева. В ближайшее время обвиняемые начнут знакомиться с доказательствами следствия.

Среди претендентов на статус «подсудимых» числится сам Станислав Шевырев — именно он, по версии следствия, является заказчиком нападения на супругу своего сына. Кроме него — начальник службы безопасности «Волги-Автодора» Андрей Черкасин и его подчиненные Бурихон Хамидов, Булат Галлямов, Рафис Султанов.

На последнем процессе стало известно, как фигуранты дела встречают финал следствия.

Шевырев, который на свободе

Единственный фигурант дела, не признавший вину, — это Станислав Шевырев. Следствие в его персоне видит заказчика покушения на собственную сноху, однако сторона защита все отрицает и утверждает, что между Ириной Шевыревой и ее мужем Иваном, а также свекром Станиславом все было хорошо.

Следствие официально не озвучило мотив преступления, однако в деле имеются свидетельства, что внутри семьи были конфликты между Станиславом Шевыревым и Ириной — одной из вероятных их причин стало то, что «Иван перестал выходить на работу». Шевырев, как считают правоохранители, поручил убийство снохи Андрею Черкасину, а тот, в свою очередь, вышел на Галлямова.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Помимо непризнания вины, фигуру Шевырева от остальных участников дела отличает и то, что он находится на свободе, под запретом определенных действий. Советский райсуд Казани продлил эту меру пресечения до 14 августа, как продлили ее и исполнителю преступления Рафису Султанову. Последний, правда, содержится в СИЗО и дает признательные показания.

Напомним, что Султанов напал на Ирину Шевыреву с ножом утром 14 октября прошлого года — прямо у здания гимназии № 94, куда женщина только успела проводить дочь. Неудавшийся убийца повалил жертву на землю, нанес ей десятки ножевых в область шеи и груди, однако из-за сопротивления Шевыревой убить ту не смог. После чего киллер в мотошлеме скрылся с места преступления на электровелосипеде.

Силовики задержали его 18 октября в Таджикистане, после чего экстрадировали на родину. За несколько дней до этого явку с повинной написал Хамидов, силовики также задержали Галлямова и его шефа Черкасина, и Шевырева.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Отметим, что в отношении всех подсудимых возбуждено новое уголовное дело по статье о покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. Дело касается эпизода лета 2024 года, когда Султанов, как считают силовики, по заказу своего начальства совершил наезд на Шевыреву на электросамокате, за что получил в районе двух миллионов рублей — нападавший сам озвучил этот «прайс». Известно также, что за убийство самой Шевыревой Султанову обещали 40 миллионов рублей.

Галлямов, Хамидов и Черкасин

На день позже Советский райсуд продлил арест еще трем фигурантам дела — Галлямову, Хамидову и Черкасину. Галлямову, так как он находится под госзащитой, суд продлил домашний арест на два месяца в закрытом режиме. Меру пресечения он отбывает в спецквартире МВД.

Что же до Хамидова, то он, как оказалось, сейчас находится в больнице для осужденных из-за последствий перенесенного ДТП. Обвиняемый попал в аварию еще до задержания. Его адвокат Александр Ренсков не возражал против заочного рассмотрения ходатайства о продлении ареста, но возражал против продления самой меры пресечения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Защитник отметил, что следствие по делу практически завершено и активного сбора доказательств не происходит, а значит, необходимость держать его доверителя в заключении нет — оказать давление на свидетелей или скрыться Хамидов не сможет, тем более что он признал вину. Представитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ Айрат Гиниятуллин заметил на это, что сбор доказательств по делу касается не только Хамидова — и если обвиняемый сейчас готовится к ознакомлению с экспертизами по делу, то по другим фигурантам следствие может быть не завершено. Дело представляет особую сложность.

Суд встал на сторону следствия и продлил Хамидову заключение под стражей до 14 августа.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Аналогичное решение суд вынес и по Черкасину, которого привезли в Казань из Мензелинска. Обвиняемый отметил, что «там» публика была «попроще», что, впрочем, оказалось не так важно, поскольку «соседей» у Черкасина нет — и потому обвиняемый особенно налегает на чтение. В перерыве судебного заседания он просил своего адвоката Руслана Губаева передать ему новые книги.

На вопросы журналиста «Вечерней Казани» о признании вины Черкасин отвечать не стал, а его защитник пояснил, что все станет известно в ходе рассмотрения дела в суде. Отметим, что начслужбы безопасности «Волги-Автодора» не сразу признал вину по делу, однако после его признательных показаний, в которых он говорит, что действовал самостоятельно и без Шевырева, последнего выпустили из-под стражи.



Как стало известно «Вечерней Казани», позиция Черкасина по делу заключается в том, что нападением на Ирину (обвиняемый говорит, что об убийстве он не просил) он хотел отвлечь ее мужа Ивана от дел внутри «Волги-Автодора». О том же, что это были за «дела», может говорить проверка топ-менеджеров компании на совершение экономических преступлений, которая, впрочем, в обвинение не вылилась — «экономики» обвиняемым предъявить не удалось.