Задержание военкома нефтеграда Руслана Корникова может быть связано с группой, причастной к похищению денег у контрактников. И в перечень нелегальных «услуг», возможно, входили не только выбор места службы по контракту, но и другие вопросы.

Подозреваемым в военной коррупции дали по рукам





ФСБ России по Татарстану отчиталась о задержании группы лиц, которые предлагали военным за деньги выбрать место службы. По данным силовиков, житель Альметьевска организовал схему, по которой контрактник за 1,3 миллиона рублей оказывался не на передовой, а проходил службу в тыловых подразделениях. Данные военнослужащего передавались должностным лицам военного комиссариата, которые решали вопрос о месте службы.



По информации источника «Вечерней Казани», задержания происходили в середине марта. Среди участников оказались как гражданские, так и военные. Например, одна из «решал», через которую проходили деньги, — жительница Альметьевска 48-летняя Ирина Медведева. Женщину обвиняют в покушении на передачу взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Вахитовским райсудом Казани она была отправлена под арест до 13 мая 2026 года.

Собеседники издания сообщают, что группа «решал» работала на территории Альметьевска, они имели доступ к сотрудникам военкомата. В круг услуг входили не только выбор места службы по контракту, но и другие вопросы, входившие в зону ответственности военного комиссариата района.

Следы ведут к альметьевскому военкому?

Кроме того, недавнее задержание руководителя военкомата Альметьевска подполковника Руслана Корникова может быть связано с деятельностью вышеуказанной группы. Об этом говорит тот факт, что уголовные дела военкома и преступной группы ведет заместитель руководителя 384-го военного следственного отдела Следственного комитета РФ Михаил Шуравин. Именно он ходатайствовал в суде о заключении обвиняемых под стражу. Еще Шуравин расследовал дело бывшего военкома Арского и Атнинского районов Татарстана Алмаза Бурганова, обвиняемого в 26 эпизодах получения взятки.

«Вероятно, на теневую деятельность военкома вышли во время расследования «решал» из Альметьевска», - полагает источник издания.

Напомним, военкома Альметьевска Корникова задержали сотрудники ФСБ при содействии коллег из экономической полиции 1 апреля во время получения взятки в 700 тысяч рублей. Следствие считает, что некий предприниматель привлекал граждан на прохождение военной службы по контракту, за что получал вознаграждение из бюджета. Однако эти самые граждане, заключавшие контракт, являлись в военкомат по собственной инициативе.

Силовики уверены, что Руслан Корников передавал данные заключивших контракт предпринимателю. Тот оформлял на добровольцев фиктивные документы как рекрутер. С ноября 2025 по март 2026 года по схеме прошли четверо военнослужащих, за их привлечение компаньоны должны были получить 1,2 миллиона рублей. Причем для Корникова предназначалось 1 миллион 56 тысяч рублей.

Военный комиссариат Альметьевского района Руслан Корников возглавил в 2024 году и, по данным сайта военкомата, занимает должность по сей день. До работы в Татарстане Корников занимал должности военкома в нескольких районах Алтайского края.

3 апреля Казанский гарнизонный военный суд избрал Корникову по уголовному делу меру пресечения в виде домашнего ареста.