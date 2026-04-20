После трехлетних поисков Саррафа Керимова возобновился процесс по делу о передачи взятки за прекращение уголовки. Его дружки попались на краже денег с QIWI-кошельков и выводе налички, а проблемы могли начаться из-за выборов главы диаспоры.

Приволжский районный суд Казани возобновил после трехлетнего перерыва рассмотрение дела о посредничестве в передаче взятки в отношении Керимова Саррафа Сабир оглы. Экс-руководитель общественной организации «Профессиональный союз азербайджанской диаспоры РТ» (юрлицо ликвидировано, — «ВК») обвиняется в передаче более 1,5 миллиона рублей якобы «высокопоставленным сотрудникам ФСБ России» за прекращение уголовного преследования своих знакомых.

Версия следствия



В 2017 году полицейские задержали Владислава Аслямова и Алексея Редозубова в Пестречинском районе по подозрению в краже денег с электронных кошельков QIWI и последующим выводом наличных средств через банкоматы. По данному факту было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: кража в крупном размере, подделка документов и использование вредоносных компьютерных программ.



Согласно материалам дела, задержанные обратились за помощью к знакомому предпринимателю Рухиду Фараджову. Тот попросил друга Саррафа Керимова содействовать, а он в свою очередь вышел через друзей на некоего Дмитрия Прохоренко, которого представили бывшим сотрудником ФСБ России. Экс-силовик обещал отмазать Аслямова и Редозубова, и уничтожить вещественные доказательства. За работу попросил 1,5 миллиона рублей, деньги ему перечислили частями на банковскую карту.

Однако вопрос решен не был, в последствии Аслямова и Редозубова осудили за вышеописанное преступление. Далее в отношении Керимова возбудили дело о посредничестве, а Прохоренко обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Силовики считают, что последний не являлся сотрудником ФСБ в отставке и не имел связей в спецслужбах. Деньги он попросту оставил себе, обманув Керимова.

Версия подсудимого



Со слов Саррафа Керимова ситуация выглядела иначе, никто не собирался подкупать силовиков и «отмазывать» двух жуликов. Сразу после задержания Керимову позвонил Фараджов и попросил найти адвокатов для задержанных. Задачу тот выполнил, наняв юристов за 200 тысяч рублей.



Адвокатам Алексей Редозубов рассказал, что полицейские в рамках расследования дела проводили у него в квартире в Краснодарском крае обыски и якобы похитили ключи от криптокошелька. Там у задержанного имелись 369 биткоинов на сумму около 55 миллионов рублей. Позже выяснилось, что все средства исчезли, то есть были похищены. Нужно было как-то возвращать имущество и как раз для этого привлекли Керимова.

Дальше вышли на Дмитрия Прохоренко, он выполнял лишь юридическую поддержку: обещал составить заявления в СБ МВД, ФСБ и другие ведомства. Кроме того, у него имелся программист, который мог установить реального владельца биткоин кошелька и предоставить эту информацию правоохранительным органам. Все это могло способствовать вычислению полицейских, похитивших почти миллион долларов в криптовалюте.

Конфликт на Курултае — яблоко раздора

По версии Керимова, проблемы начались после скандального случая в июне 2018 года. Тогда во время Курултая председателем Азербайджанской диаспоры в Татарстане был избран родственник Фараджова Баширов Башир (скончался в 2020 году). С этим не согласился Сарраф Керимов, указав на нарушения, допущенные в ходе выборов. После этих слов завязалась потасовка. Свидетели рассказывали в суде, что это стало причиной неприязненных отношений между Керимовым и Фараджовым.

В результате инцидента на Керимова были даны свидетельские показания и он оказался под следствием. Хотя задержанные Аслямов и Редозубов после задержания сразу признались в преступлении, написали явку с повинной и активно способствовали раскрытию преступления, об этом суду сообщал на допросе следователь ГСУ МВД по РТ. Соответственно, попытка уйти от ответственности путем передачи взятки выглядит сомнительно.

Тем не менее, Дмитрий Прохоренко стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере и признал вину в преступлении полностью. Приволжский райсуд Казани в 2020 году приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Примечательно, что Прохоренко действительно работал ранее в силовых структурах, но не в ФСБ, а в МВД. Согласно материалам дела, в 2016 году он уволился из управления наркоконтроля в звании полковника.

Сарраф Керимов отказался от идеи доказывать свою невиновность и в 2022 году покинул Россию. По данным суда, сейчас он постоянно проживает на территории Турецкой Республики. Судебный процесс возобновлен, на ближайшем заседании пройдут прения сторон. После будет вынесен заочный вердикт по уголовному делу.