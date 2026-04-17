Маркел и Медведь получили почти по 20 лет за убийство и покушение. Столь суровый срок не ожидали ни адвокаты, ни подсудимые. Поэтому попрощаться пришел весь бомонд «борисковских».

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Сроки по верхнему пределу



Приволжский районный суд Казани поставил жирную точку в уголовном деле членов ОПГ «Бригада Джамая». 52-летний Андрей Нейдеров (по прозвищу Медведь) и 55-летний Марат Гатиятуллин (Маркел) признаны виновными и получили 19 и 19,5 года колонии строгого режима соответственно. В отношении не дожившего до приговора Виталия Фадеева вынесено постановление о прекращении преследования в связи со смертью.

Представители городской прокуратуры Сергей Якунин и Альфия Явдолюк на прениях просили по 22 года лишения свободы. Защита подсудимых обращала внимание на завышенные сроки, назначенные по верхним пределам УК. Также обвинение не учитывает смягчающие обстоятельства. У Гатиятуллина на иждивении несовершеннолетний ребенок, а Нейдеров активно содействовал следствию в раскрытии убийства.

Перед вынесением приговора подсудимые выступили с последним словом. И если Нейдеров был немногословен, заявив о невиновности и слишком суровом сроке лишения свободы, который запросила прокуратура, то Гатиятуллин высказался более подробно, заявив, что не имеет отношения к событиям 2001 и 1993 годов.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

— Я пять лет пытаюсь доказать свою невиновность, меня обвинили в преступлении, которое я никогда не совершал. Никаких доказательств в отношении меня в деле нет, все построено на домыслах. Я не был участником данных событий, совесть моя чиста и правда на моей стороне. Прошу вас восстановить справедливость, — обратился к суду Гатиятуллин.

Из ОПГ в кресло директора кладбища



Некоторые присутствующие на заседании, по данным собеседников «Вечерней Казани» в правоохранительных органах, тесно связаны с ОПГ «Борисковские». Например, в зале были замечены Виктор Зимин (Зима), Вадим Кузнецов (Горбач), Шамиль Багаутдинов (Шамон) и Владимир Обанин.

— Данные пожилые лица, которые легли в основу становления ОПГ «Борисково», в настоящее время занимаются различной предпринимательской деятельностью. Кто-то владеет организациями, кто-то возглавляет кладбище, — считают в МВД по РТ.

Поддержать Маркела и Медведя пришли и родственники. Марата Гатиятуллина провожали гражданская жена Гульнара Газетдинова и четырехлетняя дочка. В суде женщина рассказывала, что Гатиятуллин очень хороший семьянин, любящий отец и хороший супруг. Без него семье будет очень тяжело, а дочь постоянно спрашивает про папу.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Напомним, в покушении на убийство Рустема Хайруллина в мае 1993 года и убийстве Дамира Сунгатуллина в апреле 2001 года обвинялись четверо членов ОПГ «Бригада Джамая»: Андрей Нейдеров, Марат Гатиятуллин, Олег Веселов и Виталий Фадеев (обвинялся только в покушении). Все четверо решением коллегии присяжных были признаны невиновными в 2025 году, однако этот приговор был отменен в связи с нарушениями.

В итоге дело вернули в Приволжский районный суд Казани на новое рассмотрение под председательством Руслана Байбикова. От участия в процессе отказался Олег Веселов, в отношении него приостановили производство в связи с подписанием контракта с Минобороны и отбытием в зону проведения СВО. Виталий Фадеев скончался летом 2025 года еще до отмены оправдательного приговора Верховным судом РТ.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Во время повторного рассмотрения уголовного дела фиксировались попытки выхода на присяжных заседателей и давления на свидетелей. В профессиональных кругах это отмечают не просто как «нечестную игру», в целом такое предполагается всегда. Собеседники выделяют, что эта самая игра осуществлена «цинично, открыто и безбоязненно», что характеризует всю преступную группу «Борисковские».

Речь идет о работе адвокатов со свидетелями, которым прямо рассказывали, что именно необходимо говорить на допросах в суде перед присяжными. Выход на самих присяжных заседателей, один из таких случаев был отмечен в жалобе председательствующему. А также фиксировались разговоры между подсудимыми о планах оказания давления на потерпевших, например, на Светлану Непожнюк. Ими было принято решение «долбить бабку» и устроить ей «духоту».

Однако это не смогло повлиять на ход и решение коллегии присяжных заседателей.