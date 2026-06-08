Внутренняя проверка республиканского Минздрава выявила аферу на миллионы рублей в одной из крупнейших больниц региона. Силовикам известны все имена причастных, однако виновников к ответственности почему-то не привлекают.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

Особые отношения с поставщиками медоборудования, номинально списанные дорогостоящие инструменты и заработок на операциях, в которых участвовали «мертвые души» — все это лишь малый список «грехов» начальника отделения рентгенохирургии Нижнекамской ЦРБ Алексея Крохалева, попавшего под каток внутренней проверки Минздрава РТ в марте прошлого года.

Тогда в крупнейшей больнице Закамья прошли обыски, силовики опросили младший и средний медицинский персонал, проверили документацию, а после сформировали на Крохалева «папочку». Все материалы лично заверил на тот момент министр здравоохранения Татарстана Марсель Минуллин, и он же позднее отправил документы в правительство республики, а вскоре после этого лишился своей должности. Крохалев же место сохранил.

О том, что конкретно выявила внутренняя проверка министерства и как врачи на местах могут «в черную» зарабатывать миллионы рублей на высокотехнологичной медицине, — читайте в расследовании «Вечерней Казани».

Нестыковки следствия

Для многих читателей нашей газеты имя Алексея Крохалева покажется знакомым — и, действительно, ранее оно всплывало в публикациях о главвраче Нижнекамской ЦРБ Руслане Валееве, обвиняемом в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Валеев надавил на Крохалева, чтобы тот, как начальник отделения рентгенохирургии, составил «специальное» техническое задание для поставщиков медицинских изделий, якобы связанных с Валеевым.

Силовики считают, что благодаря этому заданию новые игроки смогли зайти на нижнекамский рынок. А затем стали срывать сроки поставок и отправлять в больницу «неликвидный товар». Из-за чего, как минимум, семерым пациентам не смогли провести плановую операцию на сердце — больных госпитализировали в тяжелом, предынфарктном состоянии.

Автор фото: ncrmb.su, на фото Алексей Крохалев

Но есть ли в этом вина Валеева? Следком, направивший дело главврача в прокуратуру для утверждения обвинений, однозначно считает, что есть. Однако об обратном говорит хотя бы тот факт, что в отношении Данила Костоланова — представителя якобы связанных с Валеевым компаний ООО «Поликомплекс» и ООО «Трейд-Сервис» — уголовное преследование прекратили в связи с отсутствием события (!) преступления.

Это говорит о том, что никаких срывов поставок компании не допускали — и значит Крохалев, по крайней мере, в этой части своих показаний, силовикам просто соврал. А ведь именно с подачи Крохалева на Валеева и завели уголовное дело. И что еще более удивительно, за Крохалева на старте расследования просил на тот момент депутат Госдумы Айрат Фаррахов — в прошлом министр здравоохранения Татарстана, сколотивший себе карьеру также и в федеральном Минфине и Минздраве. С апреля 2026 года экс-чиновник возглавляет Казанский медуниверситет.

В материалах дела Валеева говорилось, что Фаррахов, как депутат Госдумы, официально направил в прокуратуру и СКР по Татарстану открытое письмо Крохалева, в котором тот подробно описал, как стал жертвой нового начальства. В свою очередь силовики проигнорировать Фаррахова не могли — Валеева с Костолановым взяли в оборот. Последний не стал признавать вину в том, чего не делал, в то время как главный врач просто подписал «нужный» протокол допроса, упоминался в котором и Минуллин.

Позднее правоохранители допросили и Минуллина — он пытался своими показаниями внести ясность в этот конфликт, и даже провел внутреннюю проверку в Нижнекамской ЦРБ, указав на Крохалева, как на виновника скандала. Вот только правда оказалась слишком тихой. После того, как Валеев объявил на суде по продлению ареста, что признал вину и действовал по указу «верхушки» — Минуллин вдруг покинул свой пост.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань», на фото Руслан Валеев

Источники «Вечерней Казани» при этом отмечают, что уходу Минуллина предшествовали и более свежие скандалы. После Нижнекамска люди в форме постучались в республиканский онкодиспансер (РКОД), и завели уголовное дело на Наиля Валеева — представителя ООО «Сан-Т» и ООО «Галактика-Мед». Компании поставляли химреагенты для лабораторий больницы.

Вскоре дело бизнесмена прекратили, однако шумиха позволила убрать еще и главврача РКОДа Ильгиза Хидиятова, что не могло не затронуть и главу Минздрава. Тем более, что после онкодиспансера правоохранители нагрянули в родное для Минуллина трансплантологическое отделение РКБ. Весь этот негатив стало невозможно перекрыть — и чиновник сложил свои полномочия в июне 2025 года.

Примечательно, что за пару месяцев до этого глава Минздрава отрапортовал правительству о том, что действительно происходит в Нижнекамске, сославшись на результаты служебной проверки — соответствующее письмо имеется в распоряжении «Вечерней Казани». В документе Минуллин отметил 10 пунктов, каждый из которых является своего рода ответом на открытое письмо Крохалева. Ниже мы приведем несколько сводок из письма экс-министра к руководству Татарстана.

О «принуждении» Алексея Крохалева

— Компании ООО «Поликомплекс» и ООО «Трейд-Сервис» оказались в списке поставщиков медоборудования для Нижнекамской ЦРБ в 2024 году. Они участвовали в электронном аукционе анонимно, наравне со старыми игроками рынка. Как стало известно «Вечерней Казани», компании Костоланова снизили стоимость своего продукта более чем на 20% — и потому получили контракт. Говорить в таком случае об аффилированности фирм не приходится.

— Все, что получили «Поликомплекс» и «Трейд-Сервис» в Нижнекамске, — это два контракта на 8,1 миллиона рублей и 699 тысяч рублей, соответственно. Их доля среди общего числа заказов отделения рентгенохирургии составила по 13,25% и 2,68%. Это значит, что в случае острого дефицита расходников, представители учреждения могли обратиться и к другим поставщикам, с большей долей на рынке, и заказать у них необходимое оборудование в сжатые сроки.

— Что же касается исполнения контрактов «Поликомплексом» и «Трейд-Сервисом», то никаких жалоб от больницы не поступало, все условия оказались полностью исполнены. В 2025 году «новички» рынка уже проиграли в честной борьбе за контракт.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Никакого специального изменения технического задания под «Поликомплекс» и «Трейд Сервис» не происходило. И более того: в июле 2024 года руководство компаний направило в больницу письмо, в котором предложило заменить некоторые товары по контракту на аналоги с уменьшением цен. Благодаря этому больница получила товар лучшего качества, но по цене в два раза меньше. И Крохалев это официально согласовал.

— После заключения контракта с поставщиком, НЦРМБ должна была отправить компаниям заявки с перечнем конкретных медицинских изделий, которые необходимо отгрузить учреждению. В адрес «Поликомлекса» и «Трейд-Сервиса» Крохалев направил только одну надлежаще оформленную заявку от 27 сентября 2024 года — по ней товар поставили уже через три дня.

— Проверка Минздрава также вскрыла, что Крохалев отправлял со своей почты в адрес компаний Костоланова не подписанные и не заверенные заявки на отгрузку товаров. Личные обращения поставщиков и руководства больницы оформить все надлежащим образом начотделения игнорировал. А позднее попытки убедить Крохалева работать по регламенту, тот выставил, как давление начальства. При этом «Поликомплекс» и «Трейд Сервис» отгружали товар и по сомнительным заявкам Крохалева.

О «психологическом давлении» на Крохалева и нехватке медицинских изделий

Служебная проверка не только не нашла подтверждений словам начотделения рентгенохирургии о том, что Валеев на него давил, но установила, что весь конфликт в Нижнекамске начался из-за того, что Крохалев не исполнял своих должностных обязанностей. А именно: несвоевременно отправлял заявки на отгрузку медизделий, необоснованно отказывался от использования предусмотренных техзаданием аналогов, официально не сообщал о нарушении условий поставок и вообще всячески препятствовал работе новых компаний.

Также служебная проверка выявила, что в отделении Крохалева не ведется должный учет остатков расходных материалов. Из-за этого как раз приходилось в срочном порядке обращаться к поставщикам — один вид материала быстро заканчивался, а другой накапливался. В таких условиях появляется угроза «организации медицинской помощи пациентам», отмечал Минуллин в письме.

Кроме того, обыски в больнице показали, что медсестры из отделения Крохалева хранили в своих шкафчиках медицинские инструменты, не состоявшие на балансе больницы, общей стоимостью в 93,8 тысячи рублей. В своих объяснениях они заявили, что об этом их просил начальник отделения рентгенохирургии — и лишних вопросов он велел не задавать. Различные мединструменты прямиком из операционной также нашли и в шкафчике самого Крохалева, а также в его кабинете.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

Но как «неучтенка» там оказалась? Проверка выявила, что компания «Дана-фарм», выигравшая контракт на поставку медизделий в Нижнекамскую ЦРБ, отгружала заказанный товар не на склад, а в кабинет к начотделу рентгенохирургии. И вместе с контрактной поставкой просто «подарила» Крохалеву коробку диагностических катетеров «в размере 100 штук». Товар ни по каким накладным не проходил, что стало известно из объяснений медицинской сестры Коробочкиной.

«Подарок, работаем», — так слова своего начальника перед «безопасниками» Минздрава пересказала медсестра.

Крохалев же во время опросов ситуацию никак не прояснил. Не сказал даже каким образом формировались технические задания. А формировались они под своих поставщиков, говорит Минуллин в письме, ссылаясь на анализ документов.

Но как тогда среди «своих» поставщиков оказались «Поликомплес» и «Трейд-сервис»? Собеседники «Вечерней Казани» отмечают, что новые игроки зашли на рынок после смены руководства НЦРМБ — у руля учреждения встали управленцы, придерживающиеся принципа честной конкуренции, потребность в которой продиктовали экономические реалии периода СВО.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

Отдельно подчеркнем: обнаружение мединструментов не на своих местах говорит не о беспорядке в больнице, а о том, что они были номинально использованы при проведении операций. Схема проста: по бумагам пациенту устанавливаются, к примеру, два стента, а на деле только один — второй не тронут, но «списан». Дальше его можно реализовать «в черную», и вот по каким сценариям:

— перепродажа на черном рынке, в частные клиники или больницы ближнего зарубежья;

— обратная передача их поставщику за мзду;

— установка этих медизделий «своему человеку» за деньги мимо кассы.

Крохалев, кстати, из ста штук «подаренных» катетеров использовал почти все. Во время обысков в больнице нашли только 16 нигде не фигурирующих инструментов. А на коробках из шкафчика начотделения были фамилии пациентов, которому «товар» якобы установлен.

О премиях за операции, в которых не участвовал Крохалев

Проверка Минздрава также коснулась и табеля учета рабочего времени врачей Нижнекамской ЦРБ. Оказалось, что Крохалев, используя свою должность, просто «записывал» себя и приближенных к себе медсестер в состав операционной бригады, использующей высокотехнологичное оборудование. Так начотдела получал приличные премии.

Расхождения всплыли из простого сравнения табеля учета рабочего времени с протоколами операций. Оказалось, что Крохалев даже не утруждал себя сверкой этих данных — он сам или те, кого он вписывал, могли просто не присутствовать в день операции на работе: сотрудники были на больничном, в отпуске или в командировке — и вместе с этим почему-то входили в состав оперирующей бригады.

Только с октября по декабрь 2024 года бюджет Нижнекамской ЦРБ лишился по этому «схематозу» 554,8 тысячи рублей, из которых 157,8 тысячи рублей пошли в карман Крохалеву. Эти данные также подтверждаются пояснениями медсестры-анестезиолога Габтрахмановой и врачом по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Кивокурцевым, что отмечал в своем письме бывший министр.

Автор фото: Минздрав РТ, на фото слева направо: Антон Омеляненко, Андрей Терегулов, Николай Илюхин, Алексей Крохалев и другие

Интересно, что сразу после проведения проверки в отделении, исполняющий обязанности главного врача НЦРМБ Гараев написал на Крохалева заявление в правоохранительные органы — соответствующий документ имеется в распоряжении «Вечерней Казани». В заявлении Гараев уточнил, что в 2023 году Крохалев необоснованно «выписал» себе премию на 623,3 тысячи рублей, а в 2024 году — на 677,7 тысячи. Общий ущерб для больницы превысил 1,3 миллиона рублей.

По данным источников «Вечерней Казани», зарабатывать по этой схеме Крохалев начал после «наставничества» от Андрея Терегулова — заведующего РХМДЛ №1 РКБ МЗ РТ. Врач приезжал в Нижнекамск, чтобы выстроить работу отделения Крохалева по аналогии со своим, и, что примечательно, в отделении Терегулова нашлись те же нарушения, что и в отделе Крохалева — антикоррупционщики выявили это в ноябре 2025 года, однако «папочкам» не дали хода.



«Данные стимулирующие выплаты за оперативные вмешательства по ВМП (по источнику финансирования высокотехнологичной медицинской помощи, — «ВК»), являются целевыми денежными средствами и должны были быть начислены работникам, которые непосредственно участвовали в операциях (составу оперирующей бригады). Таким образом, на указанную сумму те работники ОРХМДЛ, которые непосредственно участвовали в операциях, фактически недополучили стимулирующие выплаты, и для ГАУЗ «НЦРМБ» это является ущербом», — говорится в тексте заявления Гараева.

Исполняющий обязанности просил Следком и прокуратуру провести проверку по факту его обращения — и возбудить на Крохалева уголовное дело по статьям о мошенничестве, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, а также по «халатности».

В качестве доказательств Гараев отметил протоколы оперативных вмешательств, протоколы распределения фонда оплаты труда за операции между работниками (протоколы распределения баллов), платежные (расчетные) ведомости, а также акты проверок от 14 марта и 10 апреля 2025 года.

Импортозамещение и «свои» поставщики

Руслан Валеев пришел в нижнекамскую ЦРБ в апреле 2023 года по приглашению Минуллина. Это назначение было продиктовано кадровой политикой начала СВО: бюджет нужно экономить, а поставщиков выбирать из дружественных стран — такие принципы отстаивал в своей работе министр и его ставленник.

К моменту, когда Валеев возглавил НЦРМБ, у него за спиной уже был трехлетний опыт управления двумя операционными блоками РКБ — и многолетний опыт врача-уролога. Как отмечают его коллеги по Нижнекамску в своем открытом письме, за период работы Валеева в больнице появилось:

— стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы;

— хирургическое отделение № 3, которое специализируется на проведении операций периферических сосудов и операций сердечно-сосудистой системы;

— отделение паллиативной медицинской помощи;

— терапевтическое отделение № 2, специализирующееся на гематологии;

— получена лицензия на осуществление медицинской деятельности на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по урологии;

— организован симуляционный центр обучения медработников на базе нижнекамской клиники.

Автор фото: Минздрав РТ, на фото Руслан Валеев

У Крохалева же из достижений за более чем 12 лет в Нижнекамске — «организация высокотехнологичной медпомощи по борьбе с острыми сердечно-сосудистыми катастрофами» и «спасение сотен жизней в год», о чем он сам упомянул в открытом письме. Справедлив ли этот тезис — судить не беремся, но обратим внимание, как долго Крохалев находится у руля РХМДЛ (отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. — «ВК»).

С 2013 года начотделения фактически не совершал никаких карьерных скачков — и даже «пересидел» двух главврачей до Валеева. Но почему? Ответ, по всей видимости, кроется в фигуре, покровительствующей Крохалеву — это Айрат Фаррахов. Именно он, еще будучи в должности министра здравоохранения, пригласил Крохалева на должность главы отдела ренгенохирургии в Нижнекамске, что тоже стало известно из открытого письма врача.

Но чем было продиктовано назначение Крохалева? Если Валеев — антикризисный менеджер периода СВО, то приход главы РХМДЛ на свою должность случился даже до первой «русской весны», то есть во времена, даже близко не ассоциирующиеся с кризисом и зачисткой в рядах российских чиновников. Почему именно Крохалев?

Автор фото: farrahov.org

Вероятно, ответ кроется как раз в его стабильности. Львиная доля рынка высокотехнологичных, а значит, и дорогостоящих медизделий в Нижнекамской ЦРБ держат одни и те же люди. Это отметил в своем письме правительству Минуллин. Бывший министр здравоохранения выделил трех человек связанных с «основой».

— Грайр Кундакчан. Связан с ООО «Санамедикал», ООО «Фармснаб», ООО «Эндоваскуляр». В период с 2023 по 2025 годы эти компании заняли 32,9% рынка в Нижнекамске, получив контракты в общей сложности на более чем 17 миллионов рублей. Кундакчан, по данным «Лиги выпускников КГМУ», является проректором медуниверситета. Долгое время находится с Фарраховым в дружеских отношениях, имеет родственные связи с главврачом Казанской горбольницы №7, рассказали наши собеседники.

— Сергей Никонов. Связан с ООО «Эталон», ИП «Никонов С.В». В период с 2023 по 2025 указанные юрлица заняли почти 12% рынка в НЦРМБ, получив контракты на более чем 6,1 миллиона рублей. По данным источника «Вечерней Казани», Никонов в прошлом занимал должность начальника отдела снабжения в МКДЦ, состоит в дружеских отношениях с Алексеем Крохалевым и Андреем Терегуловым — руководителем рентгенохирургического отделения РКБ.

— Сергей Журавлев. Связан с ООО «Дана-Фарм» и ООО «Биофар». В период с 2023 по 2025 годы эти компании заняли 8,7% рынка, получив более 4,5 миллиона рублей по пяти контрактам. Журавлев — в прошлом глава «Татмедиа», был банкротным управляющим «Вамин», являлся соучредителем «Азбуки сыра», друг экс-министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова.

Всего эти компании заняли 53,6% рынка «высокотехнологичных медизделий» в Нижнекамской ЦРБ. А вместе с главным поставщиком больницы ООО «Лайфтроник-Волга» получится и вовсе 92,5% контрактов больницы. Может, эту стабильность и должен был обеспечивать Крохалев?

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

О «Лайфтронике» в своем письме Минуллин ничего не сказал, однако из анализа данных «Контур.Фокуса» становится понятно, что учредители этой фирмы связаны также с компанией «Киль-Казань», получающей 80% контрактов по поставке медоборудования в столице Татарстана. Это юрлицо также тесно связано с РКБ МЗ РТ.

Собеседники нашей газеты отмечают, что основные «игроки» рынка не менялись с самого назначения Крохалева. И это не могло не отразиться и на поставках — тренд на импортозамещение после СВО не стал для компаний ориентиром. По словам действующих хирургов НЦРМБ, только 30% «высокотехнологичных» инструментов больницы сегодня поступают от российских поставщиков. Остальное — Китай и другие страны, в том числе страны НАТО.

Как следует из документов Минуллина, в отделении Крохалева в числе «списанных» расходников нашли продукцию американской компании, а именно «катетер с буром, предустановленный на рукоятку манипуляционную RotaPro, Boston Scientific Corporation/ Бостон Сайентифик Корпорейшн». Стоимость только одного такого инструмента составляет 145,4 тысячи рублей. Известно, что в больницу этот материал попал по контракту от ООО «Санамедикал».

Также из акта осмотра шкафчика Крохалева (документ имеется в распоряжении редакции) следует, что у себя начотдела хранил сразу 12 списанных «под пациента» мединструментов американского, немецкого и других производств.

«Заведующий Крохалёв А.Н. после вскрытия его личного шкафчика и обнаруженных предметов без объяснения причин покинул помещение, где расположены шкафчики, отказался участвовать в составлении настоящего акта, в 16:00 покинул рабочее место», — говорится в документе.

Что еще скрывает Крохалев?

Подозрения в совершении экономических преступлений Крохалевым — не единственный вывод из проведения внутренних проверок в НЦРМБ. Некогда исполняющий обязанности главного врача Гараев в своем заявлении в Следком и прокуратуру также отмечал опасное для жизней пациентов поведение начотделения.

Ссылаясь на служебные письма врачей-хирургов из ренгтенохирургического отделения, заявитель просил правоохранителей обратить внимание на то, что Крохалев в приказном тоне просит младший медицинский персонал выносить из операционной необходимые неугодным врачам инструменты, когда те проводили операции.

Также Крохалев, как утверждают врачи на местах, оказывал на них моральное давление, когда те проводили сложные операции. Крохалев оскорблял их и пытался воздействовать на пациентов перед операциями, что в конечном итоге отражается на человеческих жизнях. А виной всему, как говорят наши собеседники, вседозволенность, родившаяся из безнаказанности.