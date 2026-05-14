Виновник страшной аварии заявил в суде, что намерен загладить вину перед всеми пострадавшими, оказавшимися под колесами его авто.

— Если бы я знал, что такое может случиться, никогда бы не садился за руль. Очень сожалею, раскаиваюсь, приношу извинения потерпевшим в этой ситуации. Если бы знал, что так получится, то даже бы за руль не садился, — заявил во время своего допроса в Вахитовском райсуде Казани подсудимый Евгений Крусев.

Мужчина обвиняется в том, что в марте прошлого года сбил 11 человек на остановке «Калинина», будучи под наркотиками. В суде таксист признался, что авария случилась из-за приступа эпилепсии, однако следствие считает, что виной всему — запрещенные вещества, обнаруженные в крови Крусева сразу после аварии.

Теперь разобраться в том, действительно ли подсудимый не мог представить, что «такое может случиться», предстоит председательствующей Марине Шароновой. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы, прокуратура еще не запросила наказание.

Обвинение

В деле 30-летнего таксиста Евгения Крусева фигурируют эпизоды подделки документов (часть 3 статьи 327 УК РФ), эпизод нарушения ПДД, вследствие которого потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью (часть 2 стать 264 УК РФ), а также эпизод нарушения ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения (часть 1 статьи 264.1 УК РФ).

Следствие считает, что Крусев в мае 2024 года благодаря поддельной справке от психиатра-нарколога смог пройти медосмотр и забрать водительское удостоверение из ГАИ. Ранее мужчину лишали права управления транспортным средством за езду в пьяном виде.

Отметим, что полностью признает вину Крусев лишь по эпизоду подделки документов, то есть покупки справки от психиатра. Что же касается эпизодов нарушения ПДД, то по ним таксист-наркоман признал вину лишь частично, заявив, что не был пьян в момент аварии. Говорит, что у него случился приступ эпилепсии — единственный за полгода.





Вообще припадки начали мучить водителя примерно с конца 2023 года, как он сам признался суду. Однако к врачам Крусев не обращался и подумал, что все дело в его злоупотреблении алкоголем. Когда же он сменил вредную привычку на курение запрещенных веществ, приступы ушли, рассказал подсудимый.

При этом Крусев не оспаривает результаты медосвидетельствования, показавшего в его крови наркотики сразу после аварии. Говорит, что курил более недели назад — отсюда и результат. За руль же он при этом сел, потому что «чувствовал себя хорошо».

— В этот день я ничего не употреблял. Я не отказываюсь, что употреблял, но задолго до этого, больше недели до этого. В этот день был совершенно трезв, — заявил Крусев в суде.

При этом покупку справки обвиняемый сначала объяснял тем, что «за те же деньги» просто избавил себя от очередей. По ходу же допроса таксист сознался: пошел на подделку документа, поскольку понимал — получить справку «в натуральную» у него нет шансов. За «липу» он заплатил порядка 20 тысяч рублей.

— По поводу справки... Наткнулся в «Телеграме»... Ссылка, или как это сказать. Что есть такая возможность купить за деньги справку без очередей и долгих походов по больницам. Вот, согласился, — отвечал Крусев на вопросы своего защитника.

— А вам какая справка нужна была, от какого врача? — уточнила адвокат.

— От психиатра-нарколога. Я написал, мне ответили, скинул документы, договорился, — рассказал в суде Крусев, отметив, что справка была готова через 3-4 дня, справку ему привез курьер.



Уже с этой справкой он отправился в ГАИ забирать права после длительного лишения — и 6 мая 2024 года Крусев превратился из пешехода в водителя.

Авария глазами подсудимого

— 10 марта 2025 года я работал в «Яндекс.Такси», выполнял заказы. Примерно с полдевятого утра где-то. Взяв очередной заказ, я двигался по улице Вишневского. И в один момент потерял сознание, очнулся уже сидя на остановке. Люди, скорая, долгое время не понимал, что происходит. У меня случился приступ, я потерял сознание, поэтому не мог никак реагировать, остановиться, — заявил на допросе Евгений Крусев.

Виновник аварии пояснил в суде, что забрал клиента из некоего садового сообщества и направлялся на улицу Ершова, в техникум. Ехал «с общей скоростью потока», то есть с разрешенной — 60 километров в час. Клиент сидел сзади, по диагонали справа.

— Я очнулся уже сидя на остановке. Как я понимаю, меня вытащили из машины, посадили на остановку. Я увидел здесь скорую, люди, вот это вот все. Автобус видел красный, другой автобус, вот, в который моя машина врезалась, — говорил подсудимый, отмечая, что момент столкновения стал для него просто «черным пятном».

Крусев также заявил, что долго после «приступа» не мог прийти в себя и понять, что происходит. Лишь на остановке к мужчине вернулась память — и он помнит, что его автомобиль после столкновения находился между красным автобусом и остановкой. Таксист даже не задел поребрик, спокойно проехав в так называемый карман, где как раз и должен стоять общественный транспорт, забирая пассажиров.

— Если бы автобус стоял ближе к остановке, я бы въехал в зад красного автобуса, — намекнул Крусев на то, что если бы не нарушение автобуса, количество пострадавших могло бы быть много меньше.



После того как Крусев очнулся, он стал проходить медосвидетельствование.

Потерпевшие и свидетели

Ожидается, что уже на следующем заседании по делу Крусева прокурор Виктория Аюпова запросит для обвиняемого наказание.

В конце судебного заседания подсудимый ответил на вопросы государственного обвинителя и заявил, что намерен возместить ущерб всем потерпевшим. Сейчас он этого сделать не может, поскольку все еще находится под арестом — домашним арестом. На имущество горе-таксиста также наложен арест, поэтому Крусев пообещал загладить свою вину, как только появится возможность.

Также подсудимый заявил, что на иждивении у него находятся родители-пенсионеры, которым он помогает. В отношении же детей «из-за этой ситуации» его сейчас лишают родительских прав. У Крусева есть долг по алиментам из-за того, что под арестом он не может платить по обязательствам.



Отметим, что из свидетельских показаний бывшей супруги обвиняемого следует, что она бросила Крусева из-за наркотиков, пояснив следствию, что приступов эпилепсии за ним никогда не видела, но видела приступы из-за наркотиков.



Что же до вероятных смягчающих обстоятельств по делу, то Крусев отметил, что у него имеется ряд хронических заболеваний, он полностью признал вину и раскаялся. Отвечая на вопросы гособвинителя, подсудимый еще раз попросил прощения у потерпевших и пообещал сделать все возможное для искупления своей вины.