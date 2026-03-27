После новогоднего побоища 2025 года вскрылась неприятная действительность молодой агломерации под Казанью. Молодежь поселка Осиново сбивается в банды, занимается преступностью и чувствует полную безнаказанность.

Небольшой поселок, расположенный в Зеленодольском районе, некогда должен был стать уютным местом для трудового населения Казани. Десятки многоквартирных домов росли как грибы, предлагая выгодную ипотеку для определенной социальной прослойки граждан — бюджетников. Тысячи семей сотрудников полиции, медиков, учителей, спасателей и других с радостью переезжали из съемных квадратов в просторное, новое и, самое главное, собственное жилье.

Так появился район Салават Купере, он образовался рядом с поселком Осиново. Но изначальная радость от купленных квартир со временем перешла в обыденность. Семьи приживались, взрослые все чаще уезжали на весь день в Казань работать, а дети оставались предоставлены сами себе. И, конечно же, улице, поскольку разнообразием культурного досуга бюджетное гетто не хвастает.

По словам собеседников «Вечерней Казани» в правоохранительных органах, «сборища пацанов» в тех местах были всегда. «Теми местами» мы называем не только Салават Купере, но и Осиново, Залесный и Юдино. Ребята гуляли, дружили, играли в футбол, были безобидные стычки, иногда доводящие до больницы. Случались хулиганство, мелкие кражи и вымогательство, но всё в микроскопических масштабах.

Ситуация начала меняться в 2021—2022 годах, в разгар модернизации дистанционного мошенничества. Когда придумывались все новые, изощренные схемы развода населения. В то время сильно активизировались так называемые кол-центры, расположенные за границей, чаще на Украине. Жертву по телефону убеждают перевести деньги на специальный счет, с этого момента вступают в работу казанские ребята из гетто.

Группировка «Осиновские»



Схема по обналичиванию денег, полученных от мошеннических схем, в криминальных кругах называется «чернуха». Участники группировки считаются «дропами», они оформляют банковские карты на граждан, зачастую это алкоголики, наркоманы или бездомные, но иногда карточку получают путем вымогательства или обмана. На эти счета переводят деньги непосредственно мошенники, их называют «лейки».

В группировке, помимо «дропов», имеются «кураторы», они контролируют процесс и держат связь с «лейками», передавая счета, на которые можно скинуть средства. «Дроповоды», или, как их еще называют, «молодые», еще занимаются процессом легальной «жизни» банковской карты. Они совершают мелкие операции, покупают чай, кофе, фастфуд, имитируя расходы добросовестного держателя. За счет этого повышается доверие банка и увеличивается лимит на снятие наличных.

— Они сидят у банкоматов и постоянно обновляют онлайн-банк в телефоне для скорейшего снятия денег, добытых преступным путем, так как их могут заблокировать или, как еще говорят, «заморозить». Когда деньги приходят, «дроповод» немедленно их снимает и передает инкассаторам. После всей процедуры остается до 7% от суммы, обычно этот процент фиксируется «лейкой», то есть она создает условия обналичивания денежных средств, — рассказывает собеседник.

Вся схема постоянно обновляется, поскольку после снятия налички карты блокируются.

Правоохранительные органы считают, что «кураторами» по обналу в поселке Осиново являются 30-летний Олег Куклин («Легин») и 31-летний Азат Хазиев («Клещ»). Вместе с десятками «дропов» ребята работали на территории без особых проблем вплоть до 2024 года. Ожидаемо к этому времени теневой бизнес начал буксовать, желающих продать карту под собственным именем стало в разы меньше, вернее они почти исчезли.



— В связи с дефицитом «материала» Куклин и Хазиев стали запускать рекламу через людей, что если человек им продаст свою банковскую карту, то они дадут ему за одну банковскую карту денежные средства в сумме 15 тысяч рублей. Если же это связка банковских карт в количестве 3 штук, то сумма вознаграждения составит 50 тысяч рублей. Помимо этого, у них была реклама среди студентов в различных учебных заведениях Казани, — рассказывают в правоохранительных органах.

Причины массовой драки в Осиново

На такую рекламу клюнули студенты КФУ, ребята оформили на себя несколько карт и передали представителям «Осиновских». Те решили не оплачивать услуги, проще говоря — кинули. Студенты попросили помочь выбить долг троих своих знакомых: Ильнура Гарифуллина, Султана Салманова и Жавлонбека Пулотова. Последние настигают машину Кирилла Шамаева с двумя дружками у ТЦ «Радужный» в Осиново.



С «дропов» попросили вернуть деньги, с объяснениями они не справились, и завязалась потасовка. Поскольку происходило все 17 января 2025-го в самый час пик, народу вокруг оказалось предостаточно и события запечатлели на камеры многочисленные очевидцы.

На подмогу тут же подлетели еще около десяти «осиновских», поэтому раскидать Гарифуллина, Салманова и Пулотова не составило труда. Причем последним сильно повезло, поскольку у них была серьезная спортивная подготовка, особых увечий им удалось избежать.

Видео массовой драки мгновенно разлетелось по социальным сетям и дошло до властей. В ситуации было затребовано немедленно разобраться, а поскольку в конфликте усматривалась разборка криминальной группы, к делу подключили управление по борьбе с организованной преступностью. Сразу после этого в Осиново начались задержания, о которых рассказывали местные паблики и СМИ.

Обвинения в хулиганстве и мошенничестве



За участие в драке силовики задержали: Олега Куклина и Азата Хазиева, а также Аяза Авзалова, Дмитрия Бабаева, Рамазана Сафина, Аделя Усманова и Кирилла Шамаева. Всем предъявили обвинения в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Потерпевшими по делу значатся трое избитых парней, решивших вступиться за студентов.

Кроме того, Дмитрий Бабаев дополнительно проходит по статье о мошенничестве, совершенном в значительном размере.

Как оказалось, в октябре 2023 года Бабаев позвонил на сотовый телефон жительнице Нижнекамска Гулие Зариповой (фамилия и имя изменены). Зарипова работает учителем в городской школе и получает зарплату на карту Сбербанка. Бабаев представился сотрудником службы безопасности и сообщил, что счет взломан, а деньги необходимо перевести. Разумеется, назвал номер счета своей карты, на которую учитель и скинула последние 110 тысяч рублей.

После Дмитрий Бабаев снял 60 тысяч рублей в банкомате в ТЦ «Радужный» в Осиново. А остальные деньги перевел своему знакомому, который не проходит в уголовном деле, поскольку не знал о преступных планах товарища. Этот эпизод, по мнению силовиков, частично доказывает существование преступной группы «Осиновские».



Кроме этого, при задержании полицейские нашли у некоторых оружие, телескопические дубинки, кастеты, биты. Огромное количество банковских карт, документы, печати, смартфоны и сим-карты. Отмечается о серьезной криминальной вовлеченности задержанных. Некоторые из них придерживаются идеологии запрещенного в России экстремистского движения АУЕ. Решением Генпрокуратуры РФ любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена.

В итоге все проходят по «хулиганке»

Несмотря на огромное количество информации о преступной группе «Осиновские», предъявить обвинения задержанным за драку пока не получилось. В Зеленодольском городском суде сейчас рассматривается дело о хулиганстве и мошенничестве, обвинения в которых смогли предъявить лишь Бабаеву, поскольку карту он оформил на себя и лично «разводил» учительницу из Нижнекамска.

На последнем заседании, состоявшемся в четверг, 26 марта, суд допросил оперативника УБОП МВД по РТ. Он рассказал подробности задержания и начал говорить о группировке. Однако столкнулся с возражениями стороны защиты, поскольку данная информация к делу не относится ввиду непредъявленных обвинений.

По информации «Вечерней Казани», подсудимые отрицают причастность к какой-либо организованной группе. Также не признаются в хулиганстве: каждый из них утверждает, что стал случайным свидетелем потасовки на дороге и просто решил помочь.