Нарушения техпроцесса стали причиной ЧП на пороховом заводе в Казани
Трое рабочих цеха этилового эфира могли допустить ошибки в производстве, что привело к нештатной ситуации.
Основной версией следствия при расследовании инцидента на пороховом заводе в Казани, произошедшем 14 апреля, стало нарушение технологического процесса работниками предприятия. По информации источников «Вечерней Казани», вечером трое сотрудников цеха этилового эфира допустили ошибки при производстве, что привело к детонации и возгоранию. В результате произошло обрушение несущих конструкций помещения и возгорание.
В огне пострадали двое рабочих предприятия, один погиб. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура контролирует ход расследования.
Собеседники издания добавили, что этиловый эфир используется при производстве пороха. У завода имеются запасы данного вещества, однако их хватит на некоторое время. С учётом прекращения выработки эфира силами предприятия имеется риск столкнуться с проблемами при выработке основной продукции.
