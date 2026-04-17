17 апреля 09:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Нарушения техпроцесса стали причиной ЧП на пороховом заводе в Казани

Трое рабочих цеха этилового эфира могли допустить ошибки в производстве, что привело к нештатной ситуации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Основной версией следствия при расследовании инцидента на пороховом заводе в Казани, произошедшем 14 апреля, стало нарушение технологического процесса работниками предприятия. По информации источников «Вечерней Казани», вечером трое сотрудников цеха этилового эфира допустили ошибки при производстве, что привело к детонации и возгоранию. В результате произошло обрушение несущих конструкций помещения и возгорание.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

В огне пострадали двое рабочих предприятия, один погиб. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура контролирует ход расследования.

Собеседники издания добавили, что этиловый эфир используется при производстве пороха. У завода имеются запасы данного вещества, однако их хватит на некоторое время. С учётом прекращения выработки эфира силами предприятия имеется риск столкнуться с проблемами при выработке основной продукции.

kzn.ru
Вознесенский тракт в Казани не получится сделать платным только для приезжих

Хоть вылетная магистраль и помогла разгрузить городской трафик, многие казанцы не желают расставаться с кровными за поездки в городской черте. И ссылаются на пример Москвы, где есть платная дорога только для машин не с местными госномерами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты предложили провести референдум по переводу часов в Татарстане

Депутат Госсовета республики попросил вернуться к обсуждению этого вопроса.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Культурный центр с уникальными витражами под Казанью превратили в «заброшку»

Культурно-спортивный центр в нескольких километрах от столицы Татарстана закрыли после пандемии. Здание выкупили, но оставили без внимания — теперь оно постепенно разрушается.

Фоат Гарифуллин / пресс-служба ТГАТ им. Г.Камала
Спектакль «Старик из Альдермеша» триумфально вернулся на сцену Камаловского

Поставленная полвека назад Марселем Салимжановым легендарная пьеса Туфана Миннуллина вернулась к народу в режиссуре Ильгиза Зайниева и произвела фурор. Публика приняла постановку чрезвычайно взволнованно. Зал рукоплескал стоя.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Псевдостроители «таунхаусов» отбиваются от потерпевших в суде Казани

В столице Татарстана приступили к рассмотрению резонансного дела о мошенничестве в сфере ИЖС — в деле 65 пострадавших, ущерб перевалил за 260 миллионов рублей.

freepik.com

Что такое стекловидные волосы и как за ними ухаживать?

Дарья Карпенко

Как зарубить карьеру звезде: актерский агент раскрыла изнанку профессии

Ésmeíns

Молодые бренды одежды из России, к которым стоит присмотреться уже сейчас

соцсети

Зумеры выбирают дофаминовый дизайн интерьера и легкомысленно относятся к деньгам

