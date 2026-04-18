Отмазал соседа: в Казани задержаны два пристава, закрывшие долг по алиментам
Пристав-исполнитель с коллегой закрыли долги знакомого за 2025 год. Взятка осталась бы тайной троицы, но должника задержали за другое преступление. В смартфоне полицейские нашли переписку, которая вывела на взяточников.
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух сотрудников Ново-Савиновского районного отдела судебных приставов по подозрению в получении взятки, сообщает источник «Вечерней Казани». Речь идет о приставе-исполнителе Алине Гафиуллиной и приставе по обеспечению установленного порядка деятельности судов Максиме Генералове. По версии следствия, их общий знакомый дал деньги за прекращение исполнительного производства.
По словам источника, события происходили еще в прошлом году. Мужчина пожаловался своему соседу Максиму Генералову на большие долги по алиментам. Сумма набежала немалая, должник не оплачивал с января по сентябрь 2025 года. Соответственно, счета должника были арестованы, он работал неофициально, чтобы с зарплаты автоматически не снимались деньги. Производство вела как раз пристав Алина Гафиуллина.
— Он попросил оказать содействие, поскольку знал, что Гафиуллина и Генералов находятся в неофициальных отношениях, проще говоря — встречаются. Деньги должник передавал Генералову, поэтому он проходит в качестве посредника, ну и дальше Гарифуллина закрывала исполнительное производство, — говорит собеседник.
После закрытия долгов по алиментам все трое продолжили свою обычную жизнь, пока Сергей Демидов не стал фигурантом очередного разбирательства в полиции. Во время очередной беседы правоохранительные органы нашли в смартфоне Демидова переписку с Генераловым. Разумеется, появились вопросы, ответить на которые внятно задержанный не смог. В итоге все закончилось написанием заявления на Гафиуллину и Генералова, после чего приставов задержали.
На данный момент возбуждено уголовное дело, Алина Гафиуллина обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. Максим Генералов — в посредничестве передачи взятки. Отношение к обвинению обоих редакции неизвестны, однако под арест их не взяли. Следователь отпустил приставов под подписку о невыезде.
Стоит отметить, что это очередной коррупционный скандал не только в Ново-Савиновском районном отделении судебных приставов, но и в системе ФССП по Татарстану в целом. Напомним, в конце марта Ново-Савиновский райсуд Казани вынес обвинительный приговор приставу-взяточнику из того же отдела Евгению Юдину. Он получил 62 и 23 тысячи рублей за прекращение исполнительного производства на сумму более чем 1,6 миллиона рублей.
Автор фото: sledcom.ru
Как сообщает источник издания, Евгений Юдин устроился на службу в 30-летнем возрасте и сразу начал проворачивать втайне темные дела. Однако следствию удалось доказать лишь два факта получения взятки. В результате получился довольно мягкий приговор — штраф 500 тысяч рублей с запретом занимать должности в госорганах сроком на три года.
«Вечерней Казани» известно о проверках правоохранительными органами деятельности приставов-исполнителей и в других отделах Казани. Следственные мероприятия проводятся, например, в Приволжском отделе.
Кроме этого, ранее мы сообщали, что ФССП России организовала внутреннюю проверку в управлении службы судебных приставов по Татарстану. Поводом для этого послужила опубликованная информация о начислении премии помощнице руководителя. Старшему лейтенанту внутренней службы Анне Шашовой в 2025 году выплачено более 1,7 миллиона рублей. Собеседники издания рассказывали, что проверка проводится в рамках указа президента Российской Федерации № 1065. Будут изучены распоряжения руководства УФССП по РТ, а также документация.
