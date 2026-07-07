По версии следствия, некогда старший помощник прокурора Советского района столицы Татарстана Дмитрий Темников участвовал в «продаже» отсрочки ареста счетов компании и в надуманном возбуждении уголовного дела.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

В Вахитовском райсуде Казани завершились прения сторон по делу бывшего старшего помощника прокурора Советского района Дмитрия Темникова. Экс-представитель надзорного ведомства обвиняется в покушении на получение крупной взятки (статьи 30, 290 УК РФ) и покушении на посредничество во взяточничестве (статьи 30, 291.1 УК РФ). По версии следствия, Темников оказался участником коррупционной цепочки по продаже заказного уголовного дела и незаконной отсрочки ареста счетов компании своего знакомого.

Гособвинитель Рената Исмагилова запросила для бывшего коллеги 12 лет строгого режима, штраф в пять миллионов рублей и 10-летний запрет работы в руководящих должностях внутри госструктур. Также прокуратура требует лишить Темникова классного чина «младший советник юстиции».

В свою очередь, адвокат подсудимого Руслан Гарафиев попросил не лишать подзащитного свободы и назначить ему условное наказание, поскольку он признал вину по эпизоду посредничества во взяточничестве, а по покушению на получение взятки у следствия нет доказательств — биллинг попросту «не бьется», утверждает защитник.

Доводы обвинения

Первый эпизод дела — «покушение на посредничество во взяточничестве» — связан с директором ООО «Партнер» Вазгеном Ахояном. По версии следствия, в августе 2024 года он передал Темникову 180 тысяч рублей, чтобы тот помог приостановить блокировку счетов его компании после проигрышного гражданского дела.

Темников, как установили правоохранители, вышел на своего знакомого Павла Кадушкина, спросил сможет ли тот помочь, и когда утвердился в этом, передал посреднику 160 тысяч рублей, оставив себе 20 тысяч. Кадушкин в свою очередь оставил себе 30 тысяч рублей, передав дальше уже 130 тысяч — следующим звеном коррупционной цепочки оказался замначальника уголовного розыска ОП «Гвардейский» Денис Бондарев. Он, не став брать процент за посредничество, передал всю сумму Ринату Фатыхову — бывшему оперу уголовного розыска УМВД по Казани.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ожидалось, что Фатыхов передаст взятку в 100 тысяч рублей должностным лицам из ФССП, однако вместо этого просто похитил деньги, считают правооханители. По данным силовиков, Фатыхов, опираясь на свой опыт, предполагал, что арест на счета компании Ахояна будет наложен примерно через две недели после вынесения решения по гражданскому делу — и как раз эти две недели бывший опер и решил продать, как отсрочку. Но счета юрлица заблокировали раньше, через 10 дней.

— Доводы Темникова о том, что он изначально знал, что денежные средства не будут передаваться приставам, и что он предполагал мошеннические действия Фатыхова не основаны на материалах дела и показаниях свидетелей. Согласно протоколам осмотра мобильного телефона Фатыхова <…>, Темников в переписке с Фатыховым искренне удивляется, что у этой фирмы «позавчера бомбанули счета», гневно выражается нецензурной бранью в адрес приставов, которые посмели арестовать счета и нарушить «джентельменское» соглашение, — заявила в прениях сторон гособвинитель Рената Исмагилова.

Кроме того, в своей речи представитель прокуратуры Татарстана высказалась и о других аргументах подсудимого. Так, Рената Исмагилова заявила, что доводы Темникова о необходимости пойти на сделку с Ахояном ради «сохранения чести и достоинства, как прокурорского работника» являются голословными. Подсудимый мог отказаться от сделки, но вместо этого Темников назвал сумму взятки и даже оставил себе процент. Доказательств же того, что взятку изначально предполагали похитить в деле нет, считает обвинение.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Второй эпизиод дела Темникова — покушение на получение взятки в крупном размере — связан с предпринимателем Рустемом Ибниевым. По версии следствия, через Темникова он хотел «заказать» возбуждение уголовного дела по статье «мошенничество». Действовал коммерсант при этом через посредников.

С просьбой «помочь» летом 2022 года он сначала обратился к юристу своей компании Айгуль Хусаиновой — та согласилась помочь, предварительно удостоверившись в том, что обладает нужными связями. Следствие установило, что Хусаинова должна была передать миллион рублей Фатыхову, тот Бондареву, а тот Темникову.

По версии силовиков, за свои посреднические услуги Фатыхов запросил у Хусаиновой 500 тысяч рублей — из этой суммы 250 тысяч рублей должны были пойти Бондареву, остальные же 250 тысяч рублей получил бы Фатыхов. При этом Темников, по версии следствия, тоже должен был получить 500 тысяч рублей. Якобы за этот «прайс» помощник прокурора района помог бы добиться обжалования ранее «засиленного» прокуратурой постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Ибниева.

Денег, однако, Темников не увидел — правоохранители задержали Фатыхова и Бондарева, после чего пришли и за представителем надзорного ведомства. В этом защита как раз и видит мотив для оговора, но обо всем по порядку.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Фатыхов сообщил, что Темников неоднократно подтверждал, что готов оказать содействие в отмене постановления об отказе в ВУД (возбуждении уголовного дела, — «ВК») за денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. За день до того, как Фатыхова задержали сотрудники полиции — Фатыхов, Бондарев и Темников встретились в кафе, где они обсудили вопрос оказания содействия постановления об отказе в ВУД по материалам проверки, — отметила гособвинитель, добавив, что показания свидетеля нашли свое подтверждение в ходе очных ставок.



Темников, как заявила в прениях Исмагилова, «подорвал авторитет органов прокуратуры, веру граждан в законность действия государственных органов» и пошел против Конституции, нарушив права и свободы физически и юридических лиц — и потому его следует наказать по всей строгости закона.



— Не сомневаюсь в том, что итогом рассмотрения этого дела станет, безусловно, законный, справедливый приговор. Надеюсь, что он послужит хорошим уроком не только подсудимым, но и многим другим представителям правоохранительных и иных [государственных] органов, — подытожила свое выступление прокурор, попросив назначить Темникову наказание в виде лишения свободы, штрафа, запрета работы и лишения классного чина.

Доводы защиты

Свое выступление в прениях сторон адвокат подсудимого Руслан Гарафиев начал с анализа доказательств обвинения. И начал защитник с показаний Фатыхова — юрист отметил, что Фатыхов заключил досудебное соглашение со следствием и «изобличал Темникова», находясь под страхом отправиться в СИЗО. Основной мотив свидетеля — смягчить себе наказание и по другим вмененным преступлениям, считает адвокат.



Параллельно с делом Темникова, у Фатыхова идет и другой процесс, где он — основной обвиняемый в мошенничестве и вымогательстве. Узнав о нем из СМИ, на Фатыхова написала заявление Хусаинова — Фатыхов вымогал у женщины миллион рублей под предлогом решения вопроса с отменой «отказного» постановления по делу Ибниева. Когда Фатыхову вменили еще и этот эпизод, мужчина заключил досудебное соглашение.



— В рамках данного досудебного соглашения он дал показания, что в действительности не собирался присваивать себе деньги от Хусаиновой за решение вопроса с отказным, а всего лишь планировал выступить посредником при передаче взятки для сотрудника прокуратуры Темникова. Тем более по показаниям Фатыхова в отношении Темникова ранее уже было возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве, вследствие чего мой подзащитный был заключен под стражу.

Данный манёвр также позволял Фатыхову воспользоваться примечанием к статье 291.1 УК РФ и рассчитывать на прекращение уголовного дела в отношении него по этому эпизоду. Следствие и оперативные службы, которые сопровождали данное дело устроила такая версия событий, поскольку сотрудник прокуратуры Темников является «спецсубъектом», и, как нам с вами известно, уголовное преследование данных лиц особенно ценно с точки зрения статистических показателей работы следствия и оперативных служб. Тем более по уже возбужденному уголовному делу, связанного с ООО «Партнер», Темников не фигурировал как должностное лицо, — объяснил свою позицию адвокат.



Что же до конкретных аргументов, то Гарафиев отметил противоречивость показаний Фатыхова в суде и на следствии — свидетеля даже несколько раз доставляли в суд, чтобы он все же подтвердил свои показания. При этом и на следствии Фатыхов давал показания непоследовательно, путаясь в фактах, утверждает адвокат. В суде же, как отмечает сторона, Фатыхов говорил, что никаких обсуждений по вопросу Хусаиновой с Темниковым не вел.



Главным аргументом защиты в прениях сторон оказался анализ биллинга телефона Темникова — в день, когда подсудимый якобы встречался с посредниками в кафе — 11 сентября 2024 года — он на самом деле находился в Советском райсуде Казани по работе, говорит защита. При этом адвокат обращает внимание на показания коллег Темникова — с просьбой обжаловать отказное постановление по Ибниеву подсудимый не обращался, да и повлиять на ситуацию не мог.



Относительно же переписок Темникова, которые якобы свидетельствуют об обсуждении вопроса Хусаиновой, защита заявила, что следствие намеренно скрывает контекст — нужных же фамилий и сумм в этих сообщениях нет, либо они касались первого эпизода дела, связанного с ООО «Партер». Вину по посредничеству во взяточничестве Темников признал — защита считает, что оно было совершено без использования служебного положения.

— Фатыхов с Темниковым были ранее знакомы, обсуждали досуг, общались на различные отвлеченные темы, когда возникла ситуация, то они обсуждали арест счетов ООО «Партнер». Тогда по какой причине они не обсуждали решение вопроса Хусаиновой? Ответ прост: они его и не обсуждали, поскольку к Темникову с данным вопросом никто не обращался, и он к данному вопросу не имеет никакого отношения, — резюмировал адвокат Гарафиев, попросив оправдать своего доверителя по эпизоду с заказным делом.



Также защитник обратил внимание на наличие у Темникова положительных характеристик и уже отбытый им срок в СИЗО — при таких вводных, защита считает, что справедливым наказанием стало бы условное лишение свободы. Ожидается, что с последним словом подсудимый выступит уже сегодня.