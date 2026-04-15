Псевдостроители «таунхаусов» отбиваются от потерпевших в суде Казани
В столице Татарстана приступили к рассмотрению резонансного дела о мошенничестве в сфере ИЖС — в деле 65 пострадавших, ущерб перевалил за 260 миллионов рублей.
— Они котлован выполнили и опалубку собрали. Потом, когда пришел момент заливать бетон уже, бетона почему-то на заводе не оказалось, и на этом все закончилось. Через примерно пару недель мы узнали, что у компании нет денег — и когда все это будет строиться, уже неизвестно, — рассказал на старте процесса в Советском райсуде Казани один из обманутых клиентов фирмы «Таунхаусы и дома» Аскар Абзалов.
Следствие установило, что мужчина является одним из 65 пострадавших по делу — Абзалов потерял в организации более четырех миллионов рублей, взятых в ипотеку, однако возведения дома так и не дождался. Сначала псевдостроители кормили его завтраками, ссылались на ошибки недавно уволившихся коллег, а потом вдруг заявили, что денег в компании нет — фирму ограбили.
Силовики считают, что все эти версии не более чем отговорки — и теперь суд должен установить, так ли это на самом деле. Вчерашним бизнесменам грозит до 10 лет колонии по статьям о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В деле насчитывается 63 преступных эпизода.
Кого и за что судят?
Одно из самых резонансных дел последнего года, жертвы которого достучались даже до президента страны Владимира Путина, стартовало накануне в Советском райсуде Казани. На скамье подсудимых семь человек — это Артур Валиуллин, Венера Гарифуллина, Ренат Гиматдинов, Нелли Желованова, Ильнур Замалетдинов, Радик Утомбаев, Екатерина Утомбаева.
По версии следствия, они оказались связаны с двумя компаниями, работа которых изначально была нацелена на хищение денег клиентов. Речь идет об ООО «Таунхаусы и дома» и ООО «Бастион строй». Кроме того, подсудимые в преступных целях использовали ИП, открытые на себя, считают силовики.
— Согласно разработанному Валиуллину преступному плану, он и участники его организованной группы намеревались организовать приискание граждан, желающих построить жилые дома на территории Татарстана, и заключить с ними договоры строительного подряда, заблаговременно обманув каждого из них относительно организации, строительства и его завершения в соответствии с условиями заключаемых договоров, — раскрыла суть обвинения на последнем процессе прокурор Лилия Суркова.
Представитель гособвинения отметила также, что свои преступные действия злоумышленники «завуалировали под видом строительства жилых домов». При этом деньги по договорам просто похищались — подсудимые распоряжались ими по своему усмотрению, заявила Суркова. Для привлечения клиентов использовалась «ложная реклама», создающая «визуализацию выполнения строительно-монтажных работ».
Что же до распределения ролей в преступной схеме, то Утомбаев, Валиуллин, Утомбаева, Желованова, Замалетдинов, Гиматдинов — в период с 1 декабря 2022 по 24 апреля 2024 года — искали клиентов через размещение рекламы в Сети.
В задачи Валиуллина входило: общее руководство преступной группой, координация ее деятельности, разработка способов совершения преступления, определение функций участников организованной группы при совершении конкретного преступления, требования у работников, не осведомлённых о преступных намерениях организатора, заключения максимального количества договоров подряда.
Кроме того, Валиуллин являлся держателем и «распределителем» преступной кассы — похищенные деньги он впоследствии отмывал.
В задачи Желовановой входило: общее руководство группой, приискание граждан, желающих построить жилые дома, размещение ложной рекламы в средствах массовой информации и интернете, организация работы по изготовлению договоров, само заключение договоров, контроль распределения доходов между участниками орггруппы.
Задачи Утомбаевой: общее руководство орггруппой, поиск граждан, желающих построить дома, размещение ложной рекламы, составление договоров подряда и организация работы по составлению этих договоров, осмотр земельных участков, на которых предполагалось строительство. Кроме того, подсудимая, как считает обвинение, создавала видимость строительства «путём выполнения локальных строительно-монтажных работ», получала от клиентов деньги.
В свою очередь, подсудимый Утомбаев следил за тем, чтобы на местах все же осуществлялась хоть какая-то работа — это, по версии следствия, было необходимо для создания благоприятного образа ООО «Таунхаусы и дома» у клиентов. Также Утомбаев искал рабочих — одним из них был другой подсудимый Замалетдинов, преступная роль которого, согласно версии следствия, заключалась в выполнении локальных строительно-монтажных работ.
Что же до Гиматдинова, то он подготавливал договоры подряда, сопровождал клиентов ООО «Таунхаусы и дома» в банках — помогал оформить кредит и ускорить выдачу средств, контролировал перевод денег в строительную фирму. Он же привлек к преступной деятельности менеджера «Домклика» Гарифулину «путём финансового мотивирования, приводящего к зависимому перед соучастниками положению».
Отрабатывали весь негатив, говорили о проблемах, которых в реальности нет, Валиуллин, Желобанов, Утомбаев, Утомбаева, Замалетдинов, Гиматдинов. Полный ущерб от их деятельности составил 264 миллиона 850 тысяч 776 рублей.
Отношение к обвинению и допрос потерпевшего
Никто из подсудимых вину в суде не признал — Утомбаева, Утомбаев, Замалетдинов и Гарифуллина сразу после оглашения фабулы дела прокурором заявили, что считают себя к преступлению не причастными. Валиуллин, Гиматдинов, Желованова — раскроют свою позицию в ходе допроса.
После этого стороны приступили к допросу потерпевшего Аскара Абзалова — мужчина рассказал, что в сентябре 2023 года вместе с супругой обратился в «Таунхаусы и дома», чтобы улучшить жилищные условия. Пара планировала второго ребенка, и потому необходимо было «расширяться», строить дом.
В компании некий риелтор Степан свел их с Утомбаевой и «брокером», который тоже присутствует на скамье подсудимых. Утомбаева убедила их покупать не готовый дом, а строить новый через их компанию. Потерпевшие сами выбрали участок, после чего взяли ипотеку и перевели деньги на счет Желовановой, как директора организации.
Фирма должна была начать строительство дома в декабре, но первые работы начались лишь в марте 2024-го — все это время Абзаловых просили войти в положение, упирали на снегопад, увольнение Утомбаевых. Так на участке пары появился лишь «котлован и опалубка».
— Потом началась очень интересная история с тем, что на бетонном заводе проблемы с бетоном, не могут они привезти бетон, не могут его залить, потому что бетонный завод не дает. Проблемы накидывались, — вспоминал на допросе потерпевший.
В итоге стройка дальше котлована не продвинулась — Абзалов приходил в офис «Таунхаусов», его долго игнорировали, но все же удостоили аудиенции. Желованова подписала договор о расторжении, а Валиуллин, как учредитель организации, пообещал вернуть деньги, дал свой номер, однако он вскоре оказался недоступен.
Ожидается, что допрос потерпевшего продолжится на следующем процессе.
