Шевырев отскочил от «экономики», но не насилия
В деле о покушении на сноху основателя дорожной империи «Волги-Автодор» следствие вышло на финишную прямую. Следком не смог предъявить заслуженному строителю Татарстана коррупционных преступлений, но смог добавить новое покушение.
Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ возбудил на основателя стройхолдинга «Волга-Автодор» Станислава Шевырева новое уголовное дело по статье о покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь бизнесмен ответит не только за организацию нападения на свою сноху Ирину Шевыреву, но и за более раннюю попытку искалечить женщину руками своих подчиненных.
Что же касается неудавшегося убийства 34-летней супруги сына Шевырева, то следствие вышло на финишную прямую — ожидается, что уже на следующей неделе всех фигурантов начнут знакомить с материалами дела. Как стало известно «Вечерней Казани», для этих целей из мензелинского СИЗО в Казань этапировали Андрея Черкасина — начальника службы безопасности «Волги-Автодор», взявшего всю вину в организации покушения на себя.
Из важных обновлений по делу также можно отметить завершение проверки силовиками самого холдинга Станислава Шевырева — экономических преступлений бизнесмену предъявить не удалось. До 14 августа заслуженный строитель Татарстана будет находиться под запретом определенных действий, его предполагаемые сообщники — под арестом. Каждому грозит до 15 лет лишения свободы.
Хронология неудавшегося убийства
Станислав Шевырев попал в немилость силовиков после 14 октября 2025 года — даты, когда на его сноху Ирину Шевыреву было совершено покушение. Утром, в районе восьми часов, у здания казанской гимназии № 94 на женщину напал киллер в мотошлеме с ножом. Он повалил жертву на землю и нанес той десятки ударов в область шеи и груди, однако «довести задуманное до конца» из-за активного сопротивления Шевыревой не смог.
Супруга сына основателя стройхолдинга сумела сама вызвать себе помощь, после чего ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Неудавшийся убийца же скрылся с места преступления на электровелосипеде. Как оказалось, исполнителем преступления оказался Рафис Султанов — сотрудник службы безопасности «Волги-Автодор», в прошлом пожарный МЧС.
Следствие установило, что сразу после покушения на Ирину Шевыреву он покинул страну, скрывшись в Таджикистане, однако благодаря слаженной работе следствия, российским правоохранителям удалось выйти на иностранных коллег — и Султанова задержали. Уже 20 октября он «заехал» в казанское СИЗО.
Параллельно с Султановым первый отдел по расследованию особо важных дел татарстанского Следкома отрабатывал еще и его сообщников. Ими оказались трое из службы безопасности «Волги-Автодора»:
— Бурихон Хамидов и его брат, ныне скрывающийся за границей. Они помогали Султанову скрыться и участвовали в слежке за Шевыревой. Задержать удалось только Бурихона, сегодня он содержится под стражей. Мужчина написал явку с повинной и дал признательные показания.
— Булат Галлямов. Участвовал в слежке за жертвой. Именно через него, по версии следствия, заказчики нападения связывались с исполнителями. Галлямов дал признательные показания, сегодня он находится под домашним арестом. Местом заключения ему избрана спецквартира МВД — обвиняемый, опасаясь за свою жизнь, попросил о госзащите.
Признательные показания фигурантов дела вывели правоохранителей на топ-менеджеров «Волги-Автодора» — главного безопасника компании Андрея Черкасина и его шефа, ныне замдиректора фирмы Станислава Шевырева. Следствие установило, что расправиться с Ириной Шевыревой решил именно свекр, Станислав Шевырев. Он поручил это задание Черкасину, после чего Черкасин обратился к Галлямову.
Примечательно, что мотив преступления следствием официально не озвучен. Однако из оглашенных в суде показаний известно, что у Шевырева-старшего был конфликт со снохой — и в разные периоды времени бизнесмен пытался сначала «скомпрометировать» женщину, потом покалечить, а после убить. В материалах дела всплывают такие формулировки, как: «Они ругались», «Были конфликты», «Иван перестал выходить на работу».
«Иван» — это сын Станислава Шевырева. В самом начале расследования он проходил по делу подозреваемым, однако Следком решил, что заказчиком неудавшегося убийства женщины является Шевырев-старший. Иван вышел на свободу.
Отметим также, что в показаниях обвиняемых засветился «прайс» на убийство Шевыревой — за расправу над женщиной Султанову обещали 40 миллионов рублей. Хамидову за помощь с «исчезновением» Султанова — в районе 10-20 миллионов рублей. При этом в районе двух миллионов рублей Султанов получил от начальства за наезд на Шевыреву на электровелосипеде.
Как раз этот эпизод, произошедший, по версии следствия, летом 2024 года, и вменен всем фигурантам дела, как покушение на причинение тяжких телесных.
Зачем убивать сноху
По данным «Вечерней Казани», когда правоохранители только начинали работу по делу Шевыревой, в качестве основного мотива преступления выдвигалась версия о разводе Ивана и Ирины. Убийством сторона мужа сохранила бы отступные.
— Она девочка из бедной семьи, взяли её к себе, делали всё, чтобы ей было комфортно заниматься детьми, — вспоминал о собственной благодетели Станислав Шевырев сразу после задержания.
Но чем владеет семья Шевыревых? По данным «Контур.Фокуса», за Иваном сегодня числятся две компании — это ООО «СИД», где он владеет долей в 60%, и ООО «СФ Волгаавтодор» со 100% долей в уставном капитале. В 2025 году чистая прибыль Шевырева-младшего составила 46 миллионов рублей (доход от ООО «СИД» в 56 миллионов и убыток в 10 миллионов от ООО «СФ Волгаавтодор»).
Интересно, что до ноября 2024 года 20% компании «СИД» также принадлежала Никите Куляжеву — сыну замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игоря Куляжева. Станислав Шевырев приходится чиновнику близким другом еще со времен, когда их детям было по три года — об этом бизнесмен признавался в суде по уголовному делу экс-супруги Куляжева, Инессы Куляжевой.
— У нас нет ни одного соприкосновения. Мы с ним дружить — дружим, работать — нет, — говорил Шевырев, позировавший перед камерами мэрии Казани на стройке Горьковского шоссе и Вознесенского тракта совместно с госслужащим.
Заметим, что члены семьи «просто друга» чиновника являются владельцами крупных фирм. Супруга Шевырева — Шевырева Ирина Александровна — владеет ООО «Карьер», ООО «ТЦ», ООО «Николаевка». По данным «Контур.Фокуса», за 2025 год женщина заработала 163 миллиона рублей.
«Любимый тесть» Станислава Шевырева — Строкин Александр Петрович — в 2025 году, по данным «Контур.Фокуса», заработал 211 миллионов рублей. Мужчина числится владельцем ООО «Флагман», ООО «Казаньспецстрой», ООО «Волга-Автодор».
Сам же Шевырев Станислав Вячеславович в прошлом году заработал, как минимум, 152 миллиона рублей. По данным «Контур.Фокуса», он владеет ООО «СК Дорстрой» и ООО «ЦГАСЛ». Кроме того, у него, как и у остальной родни, функционирует ИП. При этом сегодня бизнесмен является заместителем директора одной из компаний ООО «Волга-Автодор» — в прошлом году под почти шефством Шевырева юрлицо заработало 88 миллионов рублей.
Но разве наличие имущества говорит о намерении его сохранить преступным путем? Нет. И здесь наши собеседники отмечают, что силовики при отработке версии с возможным разводом Шевыревых опирались на ранее известный опыт. В 2023 году Шевырев-старший уже помогал разбираться с женщиной своему другу Игорю Куляжеву, когда тот вдруг столкнулся с «вымогательством» пяти миллиардов рублей экс-супругой.
Шевырев свел Куляжева со своим безопасником Рифом Сафиным, после чего Сафин стал представлять интересы Куляжева на переговорах по разделу имущества с Инессой Куляжевой. А затем показания Сафина легли в основу уголовного дела против Куляжевой — ей предъявили вымогательство пяти миллиардов рублей, которые та якобы требовала в обмен на нераспространение «лживых сведений» о теневых активах чиновника.
В итоге Московский райсуд Казани приговорил Инессу Куляжеву к четырем годам колонии общего режима — и это при том, что женщина не признала вину, а максимальная санкция, предусмотренная законом по ее статье, составляет 15 лет лишения свободы. А Куляжев, желая отстоять свое честное имя, столкнулся с исполнением угроз бывшей жены — она разослала «компромат» в правоохранительные органы, а его содержание стало известно СМИ благодаря судебному разбирательству, которое инициировал чиновник.
Может, в случае с Шевыревой заказчик преступления решил учесть эти «ошибки»? — делятся мнением наши собеседники.
Версия защиты
Единственный фигурант дела Ирины Шевыревой, не признавший вину — это ее свекр Станислав Шевырев. Мужчина утверждает, что в их семье царило взаимопонимание, и никаких скандалов, упомянутых в допросах других обвиняемых, не было. В похожем ключе высказывалась на суде и сама потерпевшая Ирина Шевырева — версию о возможном разводе с Иваном она сочла лишь слухами «и полным бредом».
— Я занимаюсь семьей и детьми, никогда не была предпринимателем, не являлась директором или учредителем. Знаю только то, что «папа» и Иван занимаются строительством дорог. В детали бизнеса никогда не вникала, в этом не было необходимости. Слухи про наш развод считаю полным бредом. У нас двое детей, и мы мечтали еще о детях, — говорила потерпевшая.
Что же до остальных аргументов защиты, то адвокаты замглавы «Волги-Автодора» Юрий Некрасов и Ильдар Нуриахметов отмечали — показания Галлямова, основного свидетеля обвинения, противоречивы: сначала он указывал на Ивана, как на заказчика преступления, а после - на Станислава Шевырева. При этом Галлямову о роли Шевырева было известно лишь со слов Черкасина, отмечает сторона.
Черкасин при этом вину признает, но говорит, что убивать Ирину он не планировал — хотел лишь, чтобы ей причинили вред небольшой тяжести. Так главный безопасник «Волги-Автодора» хотел отвлечь Ивана, чтобы тот не влезал в «распил» госконтрактов компании. При этом Черкасин, как он заявлял на допросах, действовал самостоятельно, без Шевырева, отметив для чего-то, что в семье его шефа царят хорошие отношения.
— Я считаю, что данные о моей причастности полностью опровергнуты, я не знаком, и до существования данного уголовного дела не знал о этих бандитах, которые напали на мою дочку Ирину. Фамилии я узнал из суда, — говорил Шевырев на прошлых «продлениях» меры пресечения.
Ожидается, что 10 июня в суде выступят и другие участники дела.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Летний сезон в Татарстане стартовал, и туристы уже бронируют жилье на июль и август. Так где останавливаются путешественники и сколько это стоит?
Шесть домов напротив нового театра Камала получили общий стиль, подсветку и тёплые фасады.
Последнюю неделю все говорили о том, что на одной из казанских заправок бензин подорожал сразу на девять рублей. Из-за чего цены «вскочили» почти на все виды бензина, и грозит ли России топливный коллапс, разберемся в материале.
Розничный долг жителей России перед банками преодолел историческую планку в 45 триллионов рублей, и республика не осталась в стороне. Несмотря на охлаждающие меры ЦБ и жесткую денежно-кредитную политику, люди продолжают уходить в долги.
Аудиторы республики выявили нарушения в использовании казенных средств на 3,5 миллиарда рублей. При этом регион столкнулся с износом оборудования и дефицитом квот на ЭКО.