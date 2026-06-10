В деле о покушении на сноху основателя дорожной империи «Волги-Автодор» следствие вышло на финишную прямую. Следком не смог предъявить заслуженному строителю Татарстана коррупционных преступлений, но смог добавить новое покушение.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ возбудил на основателя стройхолдинга «Волга-Автодор» Станислава Шевырева новое уголовное дело по статье о покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь бизнесмен ответит не только за организацию нападения на свою сноху Ирину Шевыреву, но и за более раннюю попытку искалечить женщину руками своих подчиненных.

Что же касается неудавшегося убийства 34-летней супруги сына Шевырева, то следствие вышло на финишную прямую — ожидается, что уже на следующей неделе всех фигурантов начнут знакомить с материалами дела. Как стало известно «Вечерней Казани», для этих целей из мензелинского СИЗО в Казань этапировали Андрея Черкасина — начальника службы безопасности «Волги-Автодор», взявшего всю вину в организации покушения на себя.

Из важных обновлений по делу также можно отметить завершение проверки силовиками самого холдинга Станислава Шевырева — экономических преступлений бизнесмену предъявить не удалось. До 14 августа заслуженный строитель Татарстана будет находиться под запретом определенных действий, его предполагаемые сообщники — под арестом. Каждому грозит до 15 лет лишения свободы.

Хронология неудавшегося убийства

Станислав Шевырев попал в немилость силовиков после 14 октября 2025 года — даты, когда на его сноху Ирину Шевыреву было совершено покушение. Утром, в районе восьми часов, у здания казанской гимназии № 94 на женщину напал киллер в мотошлеме с ножом. Он повалил жертву на землю и нанес той десятки ударов в область шеи и груди, однако «довести задуманное до конца» из-за активного сопротивления Шевыревой не смог.

Супруга сына основателя стройхолдинга сумела сама вызвать себе помощь, после чего ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Неудавшийся убийца же скрылся с места преступления на электровелосипеде. Как оказалось, исполнителем преступления оказался Рафис Султанов — сотрудник службы безопасности «Волги-Автодор», в прошлом пожарный МЧС.

Следствие установило, что сразу после покушения на Ирину Шевыреву он покинул страну, скрывшись в Таджикистане, однако благодаря слаженной работе следствия, российским правоохранителям удалось выйти на иностранных коллег — и Султанова задержали. Уже 20 октября он «заехал» в казанское СИЗО.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань», на фото Рафис Султанов

Параллельно с Султановым первый отдел по расследованию особо важных дел татарстанского Следкома отрабатывал еще и его сообщников. Ими оказались трое из службы безопасности «Волги-Автодора»:

— Бурихон Хамидов и его брат, ныне скрывающийся за границей. Они помогали Султанову скрыться и участвовали в слежке за Шевыревой. Задержать удалось только Бурихона, сегодня он содержится под стражей. Мужчина написал явку с повинной и дал признательные показания.

— Булат Галлямов. Участвовал в слежке за жертвой. Именно через него, по версии следствия, заказчики нападения связывались с исполнителями. Галлямов дал признательные показания, сегодня он находится под домашним арестом. Местом заключения ему избрана спецквартира МВД — обвиняемый, опасаясь за свою жизнь, попросил о госзащите.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань», на фото Бурихон Хамидов

Признательные показания фигурантов дела вывели правоохранителей на топ-менеджеров «Волги-Автодора» — главного безопасника компании Андрея Черкасина и его шефа, ныне замдиректора фирмы Станислава Шевырева. Следствие установило, что расправиться с Ириной Шевыревой решил именно свекр, Станислав Шевырев. Он поручил это задание Черкасину, после чего Черкасин обратился к Галлямову.

Примечательно, что мотив преступления следствием официально не озвучен. Однако из оглашенных в суде показаний известно, что у Шевырева-старшего был конфликт со снохой — и в разные периоды времени бизнесмен пытался сначала «скомпрометировать» женщину, потом покалечить, а после убить. В материалах дела всплывают такие формулировки, как: «Они ругались», «Были конфликты», «Иван перестал выходить на работу».

«Иван» — это сын Станислава Шевырева. В самом начале расследования он проходил по делу подозреваемым, однако Следком решил, что заказчиком неудавшегося убийства женщины является Шевырев-старший. Иван вышел на свободу.

Отметим также, что в показаниях обвиняемых засветился «прайс» на убийство Шевыревой — за расправу над женщиной Султанову обещали 40 миллионов рублей. Хамидову за помощь с «исчезновением» Султанова — в районе 10-20 миллионов рублей. При этом в районе двух миллионов рублей Султанов получил от начальства за наезд на Шевыреву на электровелосипеде.

Как раз этот эпизод, произошедший, по версии следствия, летом 2024 года, и вменен всем фигурантам дела, как покушение на причинение тяжких телесных.

Зачем убивать сноху

По данным «Вечерней Казани», когда правоохранители только начинали работу по делу Шевыревой, в качестве основного мотива преступления выдвигалась версия о разводе Ивана и Ирины. Убийством сторона мужа сохранила бы отступные.

— Она девочка из бедной семьи, взяли её к себе, делали всё, чтобы ей было комфортно заниматься детьми, — вспоминал о собственной благодетели Станислав Шевырев сразу после задержания.

Но чем владеет семья Шевыревых? По данным «Контур.Фокуса», за Иваном сегодня числятся две компании — это ООО «СИД», где он владеет долей в 60%, и ООО «СФ Волгаавтодор» со 100% долей в уставном капитале. В 2025 году чистая прибыль Шевырева-младшего составила 46 миллионов рублей (доход от ООО «СИД» в 56 миллионов и убыток в 10 миллионов от ООО «СФ Волгаавтодор»).

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань», на фото Станислав Шевырев

Интересно, что до ноября 2024 года 20% компании «СИД» также принадлежала Никите Куляжеву — сыну замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игоря Куляжева. Станислав Шевырев приходится чиновнику близким другом еще со времен, когда их детям было по три года — об этом бизнесмен признавался в суде по уголовному делу экс-супруги Куляжева, Инессы Куляжевой.

— У нас нет ни одного соприкосновения. Мы с ним дружить — дружим, работать — нет, — говорил Шевырев, позировавший перед камерами мэрии Казани на стройке Горьковского шоссе и Вознесенского тракта совместно с госслужащим.

Заметим, что члены семьи «просто друга» чиновника являются владельцами крупных фирм. Супруга Шевырева — Шевырева Ирина Александровна — владеет ООО «Карьер», ООО «ТЦ», ООО «Николаевка». По данным «Контур.Фокуса», за 2025 год женщина заработала 163 миллиона рублей.

«Любимый тесть» Станислава Шевырева — Строкин Александр Петрович — в 2025 году, по данным «Контур.Фокуса», заработал 211 миллионов рублей. Мужчина числится владельцем ООО «Флагман», ООО «Казаньспецстрой», ООО «Волга-Автодор».

Сам же Шевырев Станислав Вячеславович в прошлом году заработал, как минимум, 152 миллиона рублей. По данным «Контур.Фокуса», он владеет ООО «СК Дорстрой» и ООО «ЦГАСЛ». Кроме того, у него, как и у остальной родни, функционирует ИП. При этом сегодня бизнесмен является заместителем директора одной из компаний ООО «Волга-Автодор» — в прошлом году под почти шефством Шевырева юрлицо заработало 88 миллионов рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань», на фото Инесса Куляжева

Но разве наличие имущества говорит о намерении его сохранить преступным путем? Нет. И здесь наши собеседники отмечают, что силовики при отработке версии с возможным разводом Шевыревых опирались на ранее известный опыт. В 2023 году Шевырев-старший уже помогал разбираться с женщиной своему другу Игорю Куляжеву, когда тот вдруг столкнулся с «вымогательством» пяти миллиардов рублей экс-супругой.

Шевырев свел Куляжева со своим безопасником Рифом Сафиным, после чего Сафин стал представлять интересы Куляжева на переговорах по разделу имущества с Инессой Куляжевой. А затем показания Сафина легли в основу уголовного дела против Куляжевой — ей предъявили вымогательство пяти миллиардов рублей, которые та якобы требовала в обмен на нераспространение «лживых сведений» о теневых активах чиновника.

В итоге Московский райсуд Казани приговорил Инессу Куляжеву к четырем годам колонии общего режима — и это при том, что женщина не признала вину, а максимальная санкция, предусмотренная законом по ее статье, составляет 15 лет лишения свободы. А Куляжев, желая отстоять свое честное имя, столкнулся с исполнением угроз бывшей жены — она разослала «компромат» в правоохранительные органы, а его содержание стало известно СМИ благодаря судебному разбирательству, которое инициировал чиновник.

Может, в случае с Шевыревой заказчик преступления решил учесть эти «ошибки»? — делятся мнением наши собеседники.

Версия защиты

Единственный фигурант дела Ирины Шевыревой, не признавший вину — это ее свекр Станислав Шевырев. Мужчина утверждает, что в их семье царило взаимопонимание, и никаких скандалов, упомянутых в допросах других обвиняемых, не было. В похожем ключе высказывалась на суде и сама потерпевшая Ирина Шевырева — версию о возможном разводе с Иваном она сочла лишь слухами «и полным бредом».

— Я занимаюсь семьей и детьми, никогда не была предпринимателем, не являлась директором или учредителем. Знаю только то, что «папа» и Иван занимаются строительством дорог. В детали бизнеса никогда не вникала, в этом не было необходимости. Слухи про наш развод считаю полным бредом. У нас двое детей, и мы мечтали еще о детях, — говорила потерпевшая.

Источник: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Что же до остальных аргументов защиты, то адвокаты замглавы «Волги-Автодора» Юрий Некрасов и Ильдар Нуриахметов отмечали — показания Галлямова, основного свидетеля обвинения, противоречивы: сначала он указывал на Ивана, как на заказчика преступления, а после - на Станислава Шевырева. При этом Галлямову о роли Шевырева было известно лишь со слов Черкасина, отмечает сторона.

Черкасин при этом вину признает, но говорит, что убивать Ирину он не планировал — хотел лишь, чтобы ей причинили вред небольшой тяжести. Так главный безопасник «Волги-Автодора» хотел отвлечь Ивана, чтобы тот не влезал в «распил» госконтрактов компании. При этом Черкасин, как он заявлял на допросах, действовал самостоятельно, без Шевырева, отметив для чего-то, что в семье его шефа царят хорошие отношения.

— Я считаю, что данные о моей причастности полностью опровергнуты, я не знаком, и до существования данного уголовного дела не знал о этих бандитах, которые напали на мою дочку Ирину. Фамилии я узнал из суда, — говорил Шевырев на прошлых «продлениях» меры пресечения.

Ожидается, что 10 июня в суде выступят и другие участники дела.