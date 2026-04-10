Прошедшая ночь оказалась громкой — впервые тревога звучала почти во всех частях города. Как реагировать на сигналы опасности, спускаться ли в подвал (и что делать, если он закрыт), — рассказываем в материале.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Смысл нас лишать сна???! Нам некуда бежать, проблемы с укрытиями. Лучше спокойно во сне всё принять. Сначала обеспечьте куда бежать, потом сирены выключайте!» — пишет один из жителей в одном из чатов городской мэрии. С этим можно поспорить. «Вечерняя Казань» подробнее рассказывает, как город пережил масштабный сигнал ракетной и беспилотной опасности и что нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность себе и близким.

Засыпали и просыпались под сирены

В ночь с 9 на 10 апреля в Казани было громко: завыли сирены, работали громкоговорители и домофоны. Предупреждения слышали даже там, где раньше сигналов об опасности не звучало. Например, в Приволжском и Вахитовском районах. Многие не поняли, что это было — обычная учебная тревога или нечто большее? Отвечаем: не проверка. Как объяснили власти Татарстана, так работает комплексная система оповещения в результате возникновения ракетной опасности.

«Это значит, что как только возникает угроза, одновременно будут срабатывать и сирены, и громкоговорители, и домофоны, и телевидение, и СМС-рассылка. Рустам Минниханов призывает жителей отнестись с пониманием к данной мере. Она вызывает временные неудобства и, возможно, даже тревогу. Однако именно такой комплексный подход позволяет быстро сообщить жителям о возможной опасности и своевременно принять меры», — подчеркнули в пресс-службе раиса республики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Режим ракетной опасности ввели в 21:53. Уже в 22:07 ограничили и работу казанского аэропорта — воздушная гавань временно перестала принимать и отправлять самолеты. Примерно через час по всему городу раздался сигнал воздушной тревоги. Еще через несколько минут включился громкоговоритель: казанцам рекомендовали проследовать в убежище, предварительно взяв с собой еду и документы, а также выключив дома свет и газ. Оповещения передавали домофоны, и впервые — через телевидение. В 23:20 режим ракетной опасности отменили, но снова ввели в два часа ночи. В три часа над Казанью снова раздались звуки сирен, а диктор начал повторять те же рекомендации.

Не обошлось и без вопросов — казанцы не понимали, спускаться ли в укрытия или, как обычно, переждать дома. Не зная, что делать, некоторые звонили правоохранителям, которые советовали горожанам обращаться в «Открытую Казань»… А те, кто все же выходил в поисках безопасного места, находили лишь закрытые двери и просьбу оплатить вход в метро.

Казанцы не смогли попасть в убежища

- В столь опасное время мы с соседями вышли в укрытие, как и было сказано по громкоговорителю, - рассказала Ксения, жительница дома на Салиха Батыева, 17.

Однако попасть в укрытие им так и не удалось. На табличке было указано, что ключи находятся у управляющей компании. Когда соседи все же смогли дозвониться по номеру УК, на том конце провода успели повозмущаться, но так и не поняли, о каких ключах идет речь.

- Сейчас слово «укрытие» звучит как что-то фантастическое. Нужно, чтобы ЖЭУ обязали раздать ключи всем жильцам квартир и обустроили подвалы под укрытие, раз уж так позиционируют подвалы и пишут, что они пригодны для этого, а по факту там валяется мусор, вода стоит и прочее, — предлагает одна из жительниц города.

И такие обращения далеко не единичны. Горожане рассказывают, что подвалы домов закрыты на ключ, а до представителей УК или ЖЭУ, разумеется, не получается дозвониться ночью. Такое объявление корреспондент «Вечерней Казани» нашел на одном из укрытий в центре города. Разобрать, у кого ключи, мы так и не смогли… Может, у жителей?

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Были и те, кто даже не смог найти помещение-укрытие. Жительница дома на улице Шоссейной Ольга поделилась, что ближе всего из укрытий к ним лишь метро, но и до него «бежать 10 минут». Раньше на их доме висела табличка «укрытие», но после проверки ее сняли — помещение не соответствовало требованиям.

Что делать при воздушной опасности?

Главное — сохранять спокойствие и действовать по инструкциям, озвученным в оповещениях, рассказали власти республики. Татарстан делает всё, чтобы защитить жителей.

Услышал сирену на улице

Если звук сирены застал вас на улице, нужно дождаться, пока по громкоговорителю объяснят причины подачи сигнала. Дальше — просто. Нужно следовать инструкциям. Из самого простого: если вы в транспорте, выйдите из него. Затем нужно найти себе укрытие — им может стать подземка, парковка или подвал дома.

Если поблизости не оказалось укрытия, нужно лечь на землю и максимально закрыть голову. Также не нужно забывать и о самых простых советах МЧС при сильном ветре: не прятаться под щитами, дорожными знаками, витринами.

Сирена застала дома

Если сигнал опасности застал вас дома, быстрее будет включить телевизор или радио — там тоже передают экстренные сообщения. Дальше нужно выключить дома свет и газ, закрыть окна и шторы и спуститься в укрытие, прихватив с собой документы, воду и еду.

Можно спрятаться и в самой квартире. Для этого подойдет помещение без окон, например, ванная, уборная или кладовка.

Автор фото: мэрия Казани

Где искать укрытия?

Об этом лучше позаботиться прямо сейчас, когда сигнала воздушной опасности нет. Адрес ближайшего укрытия можно узнать у своей управляющей компании или найти его в интернете. Например, на сайте мэрии.

В прошлый раз укрытие оказалось закрыто — что с этим делать?

Как рассказали в мэрии Казани, вопрос по дубликатам ключей нужно уточнять у своей УК.