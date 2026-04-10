«Слово «укрытие» звучит как фантастика»: куда в Казани идти при воздушной угрозе
Прошедшая ночь оказалась громкой — впервые тревога звучала почти во всех частях города. Как реагировать на сигналы опасности, спускаться ли в подвал (и что делать, если он закрыт), — рассказываем в материале.
«Смысл нас лишать сна???! Нам некуда бежать, проблемы с укрытиями. Лучше спокойно во сне всё принять. Сначала обеспечьте куда бежать, потом сирены выключайте!» — пишет один из жителей в одном из чатов городской мэрии. С этим можно поспорить. «Вечерняя Казань» подробнее рассказывает, как город пережил масштабный сигнал ракетной и беспилотной опасности и что нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность себе и близким.
Засыпали и просыпались под сирены
В ночь с 9 на 10 апреля в Казани было громко: завыли сирены, работали громкоговорители и домофоны. Предупреждения слышали даже там, где раньше сигналов об опасности не звучало. Например, в Приволжском и Вахитовском районах. Многие не поняли, что это было — обычная учебная тревога или нечто большее? Отвечаем: не проверка. Как объяснили власти Татарстана, так работает комплексная система оповещения в результате возникновения ракетной опасности.
«Это значит, что как только возникает угроза, одновременно будут срабатывать и сирены, и громкоговорители, и домофоны, и телевидение, и СМС-рассылка. Рустам Минниханов призывает жителей отнестись с пониманием к данной мере. Она вызывает временные неудобства и, возможно, даже тревогу. Однако именно такой комплексный подход позволяет быстро сообщить жителям о возможной опасности и своевременно принять меры», — подчеркнули в пресс-службе раиса республики.
Режим ракетной опасности ввели в 21:53. Уже в 22:07 ограничили и работу казанского аэропорта — воздушная гавань временно перестала принимать и отправлять самолеты. Примерно через час по всему городу раздался сигнал воздушной тревоги. Еще через несколько минут включился громкоговоритель: казанцам рекомендовали проследовать в убежище, предварительно взяв с собой еду и документы, а также выключив дома свет и газ. Оповещения передавали домофоны, и впервые — через телевидение. В 23:20 режим ракетной опасности отменили, но снова ввели в два часа ночи. В три часа над Казанью снова раздались звуки сирен, а диктор начал повторять те же рекомендации.
Не обошлось и без вопросов — казанцы не понимали, спускаться ли в укрытия или, как обычно, переждать дома. Не зная, что делать, некоторые звонили правоохранителям, которые советовали горожанам обращаться в «Открытую Казань»… А те, кто все же выходил в поисках безопасного места, находили лишь закрытые двери и просьбу оплатить вход в метро.
Казанцы не смогли попасть в убежища
- В столь опасное время мы с соседями вышли в укрытие, как и было сказано по громкоговорителю, - рассказала Ксения, жительница дома на Салиха Батыева, 17.
Однако попасть в укрытие им так и не удалось. На табличке было указано, что ключи находятся у управляющей компании. Когда соседи все же смогли дозвониться по номеру УК, на том конце провода успели повозмущаться, но так и не поняли, о каких ключах идет речь.
- Сейчас слово «укрытие» звучит как что-то фантастическое. Нужно, чтобы ЖЭУ обязали раздать ключи всем жильцам квартир и обустроили подвалы под укрытие, раз уж так позиционируют подвалы и пишут, что они пригодны для этого, а по факту там валяется мусор, вода стоит и прочее, — предлагает одна из жительниц города.
И такие обращения далеко не единичны. Горожане рассказывают, что подвалы домов закрыты на ключ, а до представителей УК или ЖЭУ, разумеется, не получается дозвониться ночью. Такое объявление корреспондент «Вечерней Казани» нашел на одном из укрытий в центре города. Разобрать, у кого ключи, мы так и не смогли… Может, у жителей?
Были и те, кто даже не смог найти помещение-укрытие. Жительница дома на улице Шоссейной Ольга поделилась, что ближе всего из укрытий к ним лишь метро, но и до него «бежать 10 минут». Раньше на их доме висела табличка «укрытие», но после проверки ее сняли — помещение не соответствовало требованиям.
Что делать при воздушной опасности?
Главное — сохранять спокойствие и действовать по инструкциям, озвученным в оповещениях, рассказали власти республики. Татарстан делает всё, чтобы защитить жителей.
Услышал сирену на улице
Если звук сирены застал вас на улице, нужно дождаться, пока по громкоговорителю объяснят причины подачи сигнала. Дальше — просто. Нужно следовать инструкциям. Из самого простого: если вы в транспорте, выйдите из него. Затем нужно найти себе укрытие — им может стать подземка, парковка или подвал дома.
Если поблизости не оказалось укрытия, нужно лечь на землю и максимально закрыть голову. Также не нужно забывать и о самых простых советах МЧС при сильном ветре: не прятаться под щитами, дорожными знаками, витринами.
Сирена застала дома
Если сигнал опасности застал вас дома, быстрее будет включить телевизор или радио — там тоже передают экстренные сообщения. Дальше нужно выключить дома свет и газ, закрыть окна и шторы и спуститься в укрытие, прихватив с собой документы, воду и еду.
Можно спрятаться и в самой квартире. Для этого подойдет помещение без окон, например, ванная, уборная или кладовка.
Где искать укрытия?
Об этом лучше позаботиться прямо сейчас, когда сигнала воздушной опасности нет. Адрес ближайшего укрытия можно узнать у своей управляющей компании или найти его в интернете. Например, на сайте мэрии.
В прошлый раз укрытие оказалось закрыто — что с этим делать?
Как рассказали в мэрии Казани, вопрос по дубликатам ключей нужно уточнять у своей УК.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
