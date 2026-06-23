Владелец строительной компании «Профессионал» Роман Темниковский получил три года строгого режима режима за дачу взятки сотрудникам ФНС — те должны были «списать» более 40 миллионов.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

Авиастроительный районный суд Казани вынес приговор по делу Романа Темниковского — взяткодателя из коррупционной цепочки предпринимателей, пытавшихся подкупить сотрудников ФНС ради «списания» более 40 миллионов рублей налогов. Бизнесмена признали виновным по статье «дача взятки в особо крупном размере» (часть 5 статьи 291 УК РФ) и назначили ему три года строгого режима. Сумма незаконного вознаграждения составила 17 миллионов рублей.

Темниковский вину полностью признал, раскаялся и дал следствию необходимые показания. В последнем слове, не сдержав слез, мужчина просил не лишать его свободы, но суд не нашёл для этого оснований. С учетом уже отбытого наказания в СИЗО, «сидеть» предпринимателю осталось менее двух лет. И это притом, что прокуратура запрашивала пять лет строгого режима, а максимальное наказание по статье, вмененной Темниковскому, составляет 15 лет лишения свободы.

История одной взятки — версия следствия

Роману Темниковскому 41 год — он является директором и учредителем строительной компании «Профессионал». В 2024-м фирму начали проверять налоговики, которые выявили, что организация недоплатила 85,9 миллиона рублей в качестве «налоговых платежей и сборов». За что юрлицу также был выставлен штраф в 5,9 миллиона рублей.

Шокированный такой суммой, Темниковский обратился к своему бухгалтеру Элене Пинчук — и заявил, что если его привлекут к ответственности, то половину недоимки должна будет выплатить она, как главный бухгалтер компании. Женщина обратилась с проблемой к своему мужу, торговцу продуктами Мгеру Крмаджяну. Тот вышел на Темниковского и связал его со своим другом Максимом Волковым — руководителем проектов в компании «КЭР Генерация», мужчина работал в строительной сфере.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Весной 2024 года у троицы состоялся разговор, в ходе которого Темниковский попросил их помочь в снижении выявленной недоимки. Волков заявил, что у него имеется знакомый, некто Станислав Тахавиев — учредитель «СоюзТатНано», который как-то говорил, что смог через знакомых снизить сумму выставленных ему налогов, и, вероятно, он смог бы помочь.

Итогом этих переговоров оказалась взятка в 17 миллионов рублей, которая летом 2024 года передавалась от Темниковского Крмаджяну, от Крмаджяна к Волкову, а от Волкова к Тахавиеву. Вот только до Тахавиева дошло всего 13 миллионов рублей — четыре миллиона за посреднические услуги оставил себе Волков. Предполагалось, что деньги получат должностные лица из ИФНС №6, среди участников коррупционной цепочки даже называлось имя некоего «Дмитрия Петровича», который и должен был все решить. Однако установить реальное должностное лицо у силовиков не вышло. Как не вышло и задержать последнее звено коррупционной цепи — некоего Азата, сегодня находящегося в федеральном розыске.

Отметим, что все же «решить вопрос» с налогами у Темниковского не вышло — и потраченные на взятку деньги он планировал получить от Волкова. Последний в феврале 2025 года написал расписку о том, что занял у Темниковского 17 миллионов рублей, после чего последовали задержания.

Что же касается «обязательств» предполагаемых взяткополучателей, то они должны были помочь снизить сумму начисленных налогов до 50 миллионов рублей, а после сократить ее до пяти миллионов, путем обжалования.

Мнения сторон

Сторону обвинения в суде по делу Темниковского поддерживал прокурор Турал Гасанов — в прениях сторон он запрашивал для фигуранта пять лет строгого режима, отметив в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние подсудимого и наличие у него четырех детей, трое из которых являются малолетними.

Здесь заметим также, что СК «Профессионал» не просто прятало прибыль, а буквально занималась «бумажными» сделками — ФНС в списке контрагентов компании обнаружила 186 проблемных юрлиц, работа с которыми позволяла «Профессионалу» получать налоговый вычет. Компания Темниковского не вела никакой переписки с контрагентами, не согласовывала работы, да и сами контрагенты фирмы часто не имели сотрудников в штате.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Что говорила защита? Адвокаты подсудимого Владимир Коцубей и Аскар Нурмухаметов в прениях сторон отмечали, что преступление все же не доведено до конца — юристы настаивали на переквалификации преступления с «дачи взятки» на «покушение на дачу взятки».

— Темниковский глубоко осознаёт тяжесть последствий своих действий. Он искренне раскаялся и предпринял реальные шаги для заглаживания вреда, причинённого государству и обществу: активно поддерживает участников специальной военной операции, принимает участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих. Эти действия, по мнению защиты, свидетельствуют о его раскаянии, — говорил в прениях сторон адвокат Коцубей.

Защита также отмечает, что их доверитель давал последовательные показания и помогал следствию в раскрытии преступления. Сторона просила не лишать Темниковского свободы.

Суд согласился лишь отчасти — переквалификации на «покушение» не случилось. Предпринимателя взяли под стражу в зале суда.