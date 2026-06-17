Племянница внезапно скончавшейся в доме престарелых предпринимательницы Ирина Белозерова останется в колонии по решению апелляционной инстанции. Суд утвердил ее вину в хищении имущества тети на 96 миллионов рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Верховный суд Татарстана не стал выпускать основную фигурантку дела «пансионата смерти» Ирину Белозерову на свободу. Теперь племянница внезапно скончавшейся в доме престарелых 78-летней Алевтины Канашевой отсидит весь срок за попытку продать ее многомиллионное имущество втайне от других наследников.

Напомним, что Приволжский райсуд Казани в апреле этого года приговорил женщину к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу в 250 тысяч рублей. Белозерову признали виновной по статьям об особо крупном мошенничестве, фальсификации доказательств и коммерческом подкупе. Апелляция «скостила» только штраф.

Дела семейные

История, вылившаяся в уголовное дело против Белозеровой, началась летом 2023 года — именно тогда на имя осужденной была выписана генеральная доверенность на право распоряжения имуществом предпринимательницы Канашевой. Следствие расценило стоимость активов пенсионерки в 96 миллионов рублей: та владела несколькими торговыми помещениями в легендарной «Тюбетейке» у Московского рынка Казани. Кроме того, за Канашевой числились и жилые помещения.

Правоохранители считают, что ее Ирина Белозерова получила доверенность незаконно, просто «купив» справку от психиатра на имя своей тети. Эта доверенность позволила фигурантке дела распоряжаться активами женщины еще до вступления в наследство — чем Белозерова и занялась. Канашева скончалась в феврале 2024 года в доме престарелых. Незадолго до этой даты ее недвижимость выставлялась на продажу, о чем никто из наследников не знал, как не знал и о том, что пенсионерка вообще умерла.

Автор фото: прокуратура РТ

Уголовное дело на Белозерову возбудили летом 2024 года, как раз когда другая наследница многомиллионного имущества, внучка Канашевой, узнала, что произошло с бабушкой. Правоохранители нагрянули в тот самый пансионат и ужаснулись условиям, в которых содержались пожилые люди: антисанитария, уже несколько дней никем не убранный труп и пачки от психотропных препаратов.

Тогда у силовиков родилась версия: в пансионате на поток поставлена схема по «отжиму имущества». В учреждение якобы определяют пенсионеров, за ними не ведется должный уход, те вскоре умирают, а перед смертью загадочным образом кто-то из сиделок становится владельцем их имущества. Но версия не подтвердилась. Сиделкой Канашевой была Белозерова, и приходилась ей племянницей.

Впрочем, владелицу пансионата Чулпан Мифтахову Следком тоже взял в оборот — ей вменили статью об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Суд приговорил женщину к одному году и трем месяцам ограничения свободы. Кроме того, нотариус Юлия Зайцева, которая помогла оформить от лица Канашевой доверенность на Белозерову, тоже столкнулась с обвинительным приговором. По статье о превышении полномочий ей назначили штраф в 190 тысяч рублей.

Что не устроило Белозерову в приговоре?

Единственные обвинения, которые племянница Канашева отрицала — это обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как отметил в своей апелляционной жалобе адвокат осужденной Белозеровой Марсель Тимаев, мошенничество, — это хищение путем обмана или злоупотребления доверием. Но в чем заключался обман в случае с его подзащитной?

Адвокат считает, что его не было, — и вот почему. Во-первых, Канашева, по его словам, еще до пансионата, оформила наследство целиком на Белозерову, поскольку именно она ухаживала за тетей в последние 10 лет. При этом Канашева всю свою жизнь занималась бизнесом и общалась с людьми, в связи с чем адвокат задается вопросом: можно ли говорить о возможности обмануть человека с таким прошлым?

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Что же касается оформления доверенности, то защитник в апелляционной жалобе отметил: из материалов дела не следует, что Канашева действительно не могла по своей воле оформить на Белозерову доверенность. При этом сама Белозерова с начала следственных действий утверждала, что это именно тетя просила ее продать свой дом по доверенности. В продажу он поступил незадолго до смерти пенсионерки.

Верховный суд Татарстана, впрочем, не стал изменять наказания по мошенничеству, «простив» Белозеровой лишь штраф в 250 тысяч рублей. Вопрос о дальнейшем обжаловании приговора еще не решен стороной.