Завершились прения по делу о «раскулачивании» экс-министра Татарстана. Защита ограничилась озвучиванием письма Ильнара Фаттахова и унылым выступлением.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В Советском райсуде Казани подошли к финальной стадии разбирательства по антикоррупционному иску на 651 миллион рублей к экс-министру образования, а ранее вице-премьеру республики и бывшему главе Актанышского района Энгелю Фаттахову. Прокуратура настаивает на полном удовлетворении требований и немедленном взыскании средств, тогда как защита просит либо отказать в иске, либо приостановить гражданское производство до вынесения приговора по уголовному делу.

Позицию прокуратуры мы неоднократно публиковали ранее, поэтому фокусируемся на обращении Фаттахова-младшего к суду, поскольку свора адвокатов вогнала состав практически в сон своей монотонностью.

Ключевым событием прений стало оглашение позиции Ильнара Фаттахова — сына обвиняемого и одного из соответчиков по делу. Сам он сейчас находится за пределами России (а именно в Лондоне) и передал свою позицию через адвоката Марьям Шамгунову. Ильнар настаивает, что его доходы никак не связаны с должностью отца, а преследование семьи носит заказной характер.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Также в письме он признался — еще в 2024 году «знающие люди» предупредили, что на отца будут давить через него, и посоветовали уехать. Вскоре эти опасения подтвердились, а в отношении самого Ильнара возбудили дело на основе материалов десятилетней давности, которое позднее было прекращено по реабилитирующим основаниям.

Ильнар подробно изложил суду свою трудовую биографию. Например: еще до прихода на муниципальную службу он развивал собственный бизнес — занимался поставками техники, автоматизацией клиник, дистрибуцией шин. В 2010–2012 годах работал в структурах Минсвязи республики, а затем пять лет руководил исполкомами Актанышского и Мамадышского районов.

По словам Ильнара, на госслужбе он жил на скромные 25–40 тысяч рублей в месяц. Не приобретал недвижимость и регулярно проходил проверки, не имевшие к нему претензий. Отец, как утверждает Ильнар, дал ему два главных напутствия: служить людям и никогда не использовать должность для обогащения, — и он старался следовать им.

Сейчас сын ответчика занимается разработкой ПО и систем искусственного интеллекта за границей, в его проектах заняты около 60 специалистов. Он уверен, что вся его деятельность прозрачна. Сделки проходили через банки и Росреестр, а отсутствие у него собственной недвижимости и дорогого авто — следствие осознанного подхода к финансам, а не попытки скрыть доходы.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В частности, Ильнар пояснил историю с агрофирмой «Чишма», которую отец приобрел в 2017 году как фактически заброшенный колхоз ради сохранения рабочих мест, а ее нынешняя стоимость — результат многолетних вложений. Особое внимание обратил на расхождения в оценках стоимости работ по ремонту дома родителей, а также на показания подрядчика, признавшего получение части оплаты наличными.

В завершение Ильнар Фаттахов попросил суд оценивать действия каждого члена семьи отдельно, не связывая их исключительно с фамилией и должностью отца. Он заявил, что не ищет снисхождения, но требует, чтобы суд руководствовался только доказанными фактами. Если имущество все же будет изъято, семья готова принять это с достоинством и заработать заново — ведь знания и навыки конфисковать невозможно.

Суд отложил процесс до 27 июля, вероятно, тогда же и будет вынесено решение.