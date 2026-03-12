Татарстан захлестнула волна смертельных аварий
Лихачи и аномальные погодные условия — главная головная боль региональной ГИБДД, пытающейся снизить статистику смертности на дорогах.
Первые два месяца 2026 года оказались слишком тревожными для татарстанской ГИБДД: в инспекции по итогам февраля зарегистрировали на 20 смертельных аварий больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выросла и детская смертность: в 2025 году на дорогах республики погибло на четыре ребенка больше, чем годом ранее. Пострадало несовершеннолетних — больше на 38 человек.
О том, что сегодня происходит с дорожной безопасностью региона и как власти совместно с силовиками планируют спасать пешеходов и водителей, рассказал замначальника УГИБДД МВД по Татарстану Айрат Самигуллин. Представитель инспекции представил доклад в рамках заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку. Подробности — в материале.
Как закончился 2025 год
Последние два года Татарстан стабильно держится в тройке регионов ПФО с самой высокой смертностью на дорогах. И даже не просто держится — укрепляется. Опережают республику в этом антирейтинге Нижегородская область и Башкортостан.
По данным татарстанского ГИБДД, в 2024 году на дорогах региона погиб 321 человек. У соседей: 342 и 397 человек соответственно.
В 2025 году ДТП в Татарстане унесли жизни 345 человек. В Нижегородской области и Башкортостане — по 347 и 375 человек соответственно.
Тренд устойчиво растущий. И рост этот отмечается даже и в 2026-м — по итогам февраля этого года в Татарстане зарегистрировали 52 смерти на дорогах. Из позитивного: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось общее количество аварий на 15 случаев, и на 27 человек меньше получили в ДТП ранения.
Как отметил в своем выступлении замначальника региональной инспекции Самигуллин, чаще всего участники дорожного движения гибнут при столкновениях автомобилей — в 2024 и 2025 годах от этого типа аварий погибло по 176 человек. При этом более половины прошлогодних столкновений произошли из-за выезда на встречную полосу.
Следующим типом ДТП, наиболее часто приводившим к фатальному исходу, является наезд на пешехода: в 2025 году погибли 67 человек (+2 за год). Затем — съезд с дороги: 46 смертей в 2025-м против 32 в 2024-м. Также в республике стало больше наездов на стоящее транспортное средство, велосипедистов, животных, на препятствия.
С чем связана вся эта аварийность? Первое, что называют в ГИБДД — это нарушение правил дорожного движения самими водителями. Второе — погодные условия, часто идущие вместе с нарушением ПДД.
— Водители понимают, что складываются неблагоприятные погодные условия, но тем не менее они превышают скоростной режим и нетрезво оценивают свои возможности как водителей, — рассказал о причинах повышенной аварийности на дорогах замначальника УГИБДД МВД по Татарстану Айрат Самигуллин.
Спикер отметил, что в 2025 году аварийность на дорогах местного значения выросла сразу по всем показателям, в то время как на региональных и федеральных трассах выросла лишь смертность, а показатели количества ДТП и раненных участников аварий — сократились.
При этом динамика 2026-го уже показала, что аварийность нового года невозможно разделить по типу трасс, где произошла авария — ДТП стало больше везде. Впрочем, статистические показатели все еще укладываются в прогнозы нацпроекта «Инфраструктура для жизни», целью которого является сокращение смертности на дорогах в полтора раза к 2030 году и в два раза — к 2036 году.
Отметим, что нацпроект был утвержден в 2025 году указом президента России Владимиром Путиным — его утверждение подразумевает проведение работы по обновлению дорог и прочей инфраструктуры. По итогам 2025 года в России зафиксировали 128 793 ДТП, 13 943 человека погибло в авариях, а 159 889 пострадало. В Татарстане же за прошлый год было 3339 ДТП, 345 человек погибло в авариях и 4085 — получили ранения.
Как планируют бороться с авариями
Выступление замначальника УГИБДД МВД по Татарстану на заседании комитета Госсовета РТ было посвящено проекту нового закона, направленного Управлением Госавтоинспекции заместителю премьер-министра республики Шамилю Гафарову. Этот проект, как рассказал Самигуллин, предполагает внесение поправок в КоАП РФ, которые позволяли бы региональным властям задерживать транспортное средство за нарушения правил стоянки — в случае принятия поправок сотрудники ГИБДД смогли бы разгрузить личный состав и сконцентрироваться на выявлении более серьезных нарушений. Самигуллин предложил депутатам поддержать предложение, тем более что сотрудников сегодня катастрофически не хватает — и депутаты поддержали.
При этом проект новых поправок, как рассказал замначальника управления ГИБДД, не единственная законотворческая инициатива, с которой выступила инспекция в надежде повлиять на смертность на дорогах.
По словам Самигуллина, все эти поправки стали бы хорошей профилактикой предотвращения детской смертности на дорогах, поскольку из 15 несовершеннолетних, погибших в ДТП, — 13 являлись пассажирами, а 9 погибли по вине родителей, которые их перевозили.
Что же до профилактики остальных видов аварий, то для борьбы с наездами на пешеходов в Госавтоинспекции прорабатывают введение «проекционной завесы с голографическими элементами» для регулирования движения на перекрестке — это вид проекции на пешеходном переходе не только с полосами «зебры», но и с отсчетом времени, которое осталось у участника движения для пересечения дороги.
В целях профилактики съездов с дорог в ГИБДД планируют проводить работу с «балансодержателями трасс» — средством борьбы с этим видом аварии является нанесение специальной разметки. Кроме того, в ГИБДД отметили, что в последнее время в республики сократилось число аварий из-за некачественного дорожного покрытия.
Отметим, что важным инструментом воздействия на участников дорожного движения в ГИБДД остается проведение рейдов и просветительская работа среди населения.
