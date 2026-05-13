В Верховном суде Татарстана стартовало резонансное дело в отношении гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, обвиняемом в убийстве своей супруги — 34-летней мастера спорта по художественной гимнастике Елены Рябининой прямо на глазах у двухлетнего сына в его день рождения. После оглашения обвинительного заключения, в суде также успели допросить и мать погибшей девушки, пенсионерку Евгению Рябинину. При этом подсудимый вину не признал.

На фоне ревности

Из обвинительного заключения по делу следует, что Эцфела расправился над своей супругой 24 мая 2025 года. Прямо в день рождения их общего сына, которому к моменту трагедии исполнялось три года. Правоохранители считают, что турок не только убил женщину, но и совершил покушение на сына — у того на голове обнаружили большую резаную рану. Иностранцу грозит пожизненное.

Как стало известно из оглашенных материалов, преступление совершено в ЖК «Волжская гавань» Кировского района Казани — Эцфела приехал на квартиру к Рябининой, чтобы поздравить сына, однако встреча быстро переросла в потасовку и он перерезал женщине горло, ранив и мальчика.

Мотивом совершения преступления правоохранители называют ревность — иностранец якобы не выдержал отвержения Рябининой. Женщина бежала от него из Германии в Россию и подала на развод вместе с сыном. По словам матери погибшей женщины, Эцфела жутко ревновал свою супругу даже к обычным продавцам в магазине, следил за ней, устраивал дома скандалы и бил.

Следствие установило, что когда Эцфела убил Рябинину, то выбрался на балкон, стал требовать брата своей супруги, с которым был знаком. А увидав его в толпе, заявил на английском языке, что хочет прыгнуть — «хочет к Елене». Отговорить же иностранца удалось блефом, ему сказали, что Елена жива, после чего он зашел обратно в квартиру, где иностранца сразу задержали, а после Кировский райсуд Казани заключил мужину под стражу.

Отметим, что перед тем как выйти на балкон Эцфела записал видеообращение в свой «статус» в мессенджере, где на турецком языке попрощался со своими близкими и попросил у них прощения.



Допрос матери Елены Рябининой

Сразу после оглашения обвинения в суде допросили мать погибшей — пенсионерку Евгению Рябинину. Свой рассказ женщина начала с изложения характеристик своей дочери. Ниже приведем несколько цитат.



— Моя дочь, во-первых, имеет высшее спортивное педагогичское образование. С медуклоном. Она работала всю жизнь с детьми, с 18-ти лет. Она мастер спорта по художественной гимнастике Российской Федерации. Она судья высшей категории Российской Федерации, и она... заслуженный тренер Татарстана. Она работала в школе, с детьми много-много лет. И, уехав туда, в Германию, она продолжала вести работу в этой школе. Она хозяйка школы была по художественной гимнастике, продолжала работать онлайн.



— Я хочу сказать, что она была очень... находила всегда с любым человеком общий язык. Она была отличным руководителем, шикарным педагогом. Все старались к ней попасть, потому что у нее было классическое образование по художественной гимнастике и по хореграфии. И очень все старались родители к ней своего ребенка привести, потому что она была талантливым педагогом. Сказали: «Если Елена Юрьевна переедет в Зеленодольск, мы поедем за ней в Зеленодольск». Так мне говорили родители.



— По характеру она была очень жалостливая, она меня всегда жалела: «Мама, у меня дороже вас никого нет на свете». И она всегда находила общий язык с руководителем, с высшим руководством. Допустим, спортивный зал арендовать или что-то — она всегда находила со всеми тренерами, со всеми она находила общий язык. Все ее уважали, все ее любили. По хозяйству она очень хозяйственная: готовила хорошо, чистоплотная, своего ребенка очень любила, нас любила всех и всегда у нее все было в порядке.

Рассказала женщина также и то, как узнала о знакомстве Елены с Мете — это было на отдыхе в Турции в 2021 году. По словам потерпевшей, ее дочь объявила ей о том, что планирует жить вместе с иностранцем. И членов семьи это сначала насторожило, но Елена их успокоила, сказав, что Эцфела — это «европейский турок».



— В октябре они заключили брак. Это 2021-й год. Брак был заключен в Дании, потому что в Германии это невозможно: там нужно было миллиард справок предоставить, которых невозможно добиться. Поэтому решили там, — сказала мать Елены Рябининой в суде.



Первые же «звоночки» о том, что что-то в отношения дочери и иностранца что-то идет не так, потерпевшая отметила в 2022 году — Елена вернулась в Россию беременной, сказав, что просто соскучилась по семье, однако от сестры муда Ирины Малышевой, Евгения Рябинина узнала, что ровно в тот период Елена хотела порвать с Мете. Отговорили.



Первое время семья Рябининой выступала за сохранение отношений с Эцфела — все-таки ребенку нужен отец. Но по мере того, как Елене становилось хуже и хуже, решение женщины приняли. В августе 2023 года Елена бежала из Германии вместе с сыном. Своего мужа она очень боялась.



— У него очень такая ревность патологическая. Он её ревновал даже. В супермаркете к кассиру он её ревновал. Мам, говорит я если просто улыбаюсь, я не могу ничего с собой поделать. Он говорит ревнует. И ругал её даже за это. Ко всем ревновал, — заявила в суде мать погибшей.



Также потерпевшая рассказала, что при жизни Эцфела отчитывал ее дочь за неприготовленный обед, когда та была ослаблена после родов. Известно об этом скандале Евгении Рябининой стало лишь после «побега» дочери.

— Потом у него такая была идея о продаже автомобилей из Эмиратов. Там дешёвые иномарки пересылать в Россию, говорит: «Договаривайся, ищи связи, чтобы нам пересылать». Она отказалась. Естественно, опять была агрессия с его стороны за это. То есть она старалась вот как бы с ним притереться, но ничего не получалось, — рассказала потерпевшая.



Сам же побег Евгения Рябинина описывает как тщательно спланированную операцию: пока Мете был на работе, Елена улетела из Германии по заранее купленным через подруг билетам. При этом мужу она сказала, что у нее будет созвон с психологом, и потому ему не стоит звонить — Эцфела звонил Рябининой каждые полчаса. Так погибшая оказалась сначала в Эмиратах, потом в Москве, а потом и в Казани.



При этом Эцфела она заблокировала во всех соцсетях — и тот стал писать ее подругам, чтобы выйти на связь. Дальше начался так называемый «челночный» период пары: Мете приезжал проведать сына, Елена сама ездила за границу. Кроме того, в России муж помогал той организовывать турниры для ее спортивного центра, рассказала в суде мать погибшей.



Контакт пары усилился еще и тем, считает Евгения Рябинина, что отец Елены заболел раком — Мете помог найти клинику и выбить скидки на лечение в Турции. При этом лечился мужчина на свои деньги.

После этого сближения турок вдруг объявил, что в Россию Елена может вылетать не больше двух раз в год по две недели, а не устраивает — развод и ребенка можешь видеть не ближе чем на 500 метров. Паспорт сына он забрал. Потерпевшая считает, что таким образом иностранец решил отыграться на Елене, поскольку аналгичный запрет суд наложил на него, но в отношении детей от первого брака.



Изменить ситуацию помогло то, что Мете, Елена и их ребенок приехали в Россию. Мете улетел. Елена взяла квартиру в ипотеку, устроила сына в сад. А вскоре подала на развод. В июне, как рассказала мать погибшей, должно было состояться второе заседание по бракоразводному процессу, но Мете совершил преступление раньше.

Версия защиты

Позиция защиты по делу детально не раскрывалась, оданко кое-что адвокаты подсудимого все же представили. Так, сторона, во время допроса потерпевшей значительное количество времени уделила уточнениям — была ли у Елены зависимость от алкоголя, и проходила ли она лечение. Эцфела считает, что проходила. Потерпевшая это отрицает.



Кроме того, сторона отмечает характер раны ребенка. По мнению защиты, само повреждения не может говорить о намерении действительно убить мальчика, причем в первую очередь. Однако почему «при такой любви» Эцфела не вызвал скорую своему сыну, а выбрался на карниз — подсудимый не ответил. Соответствующий вопрос будет задан на стадии его допроса.