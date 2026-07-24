Тыловики МВД Татарстана получили коррупцию «в наследство»
На казанских вип-силовиков дали показания в суде предприниматели, платившие им откаты после заключения выгодных госконтрактов от министерства внутренних дел. Такая традиция, по словам свидетелей, существовала давно.
Вслед за показаниями бывшего сотрудника тыла МВД Татарстана Ильшата Хуснутдинова, подтвердившего в суде, что традиция встречать гостей «хлебом и солью» существовала в ведомстве еще задолго до того, как он заступил на службу — свои показания по делу «тыловиков» дали и предприниматели, непосредственно платившие за этот «хлеб и соль».
Так, основные свидетели обвинения пояснили, что оплачивали банкеты полицейским в обязательном порядке после того, как получали от МВД выгодные госконтракты на ремонт техники. И размер такой «помощи» обычно не превышал 15% от стоимости контракта. Следствие, однако, в подобном гостеприимстве видит коррупцию.
К ответственности сегодня привлекаются бывший начальник тыла МВД по Татарстану Рамиль Шакиров, его подчиненный и по совместительству начальник «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД РТ» Артем Мешков, а также предприниматель Айвар Хакимов. Подсудимым вменяется получение взяток в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве — им грозит до 12-15 лет лишения свободы.
Вину фигуранты дела не признают. И, несмотря на подтвердившиеся в суде показания коммерсантов, защита в их достоверности сомневается, поскольку первые свои показания предприниматели давали в статусе обвиняемых. Сегодня, однако, уголовное дело против взяткодателей прекращено в связи с «деятельным раскаянием».
Преступление и оправдание
По версии следствия, «тыловики» МВД Татарстана Мешков и Шакиров помогали предпринимателям незаконно получать выгодные госконтракты в обмен на оплату «представительских расходов» — покупку национальных подарков гостям ведомства или оплату счетов в ресторанах. Подсудимые попросту «сливали» представителям нужных фирм технические задания до того, как контракт становился публичным. Это помогало предпринимателям составлять свои заявки наиболее для себя выгодно.
Эпизод 1. Получение Шакировым и Мешковым взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) от Идрисова и Каримова — представителей ООО «АвтоТехно» и «Автолюкс». В период с 2014 по 2019 год подсудимые помогли этим компаниям получить контракты на ремонт спецтехники общей стоимостью в 72,9 миллиона рублей. Взамен Каримов и Идрисов оплатили счета в ресторанах, подарки и другие «представительские расходы» ведомства стоимостью в 4,5 миллиона рублей. Как раз эта сумма и фигурирует в деле как взятка.
Эпизод 2. Получение Шакировым и Мешковым взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) от Фаата Нагуманова — представителя ООО «Реол», ООО «Аврора», ООО «Торнадо-Авто», ООО «РиМоторс» и ООО «ИнтерЗапчасть». По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год «тыловики» помогли предпринимателю получить 19 госконтрактов на общую сумму в 184,8 миллиона рублей. Взамен Нагуманов передал сотрудникам МВД через посредника взятку в размере 23,5 миллиона рублей.
Эпизод 3. Посредничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ) — преступление вменяется Айвару Хакимову. По версии следствия, бизнесмен стал посредником в передаче взятки от Нагуманова к Мешкову и Шакирову. Подсудимый передавал силовикам те самые 23,5 миллиона рублей за получение фирмами Нагуманова 19 госконтрактов. За сводничество с сотрудниками МВД и посредничество в передаче взятки Хакимов, как считает следствие, получил не менее 18,3 миллиона рублей.
Эпизод 4. Получение Шакировым и Мешковым взятки от Хакимова (пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ). В 2020 году бизнесмен представлял ООО «Новый Элемент» и получил от ведомства контракт на «поставку и монтаж сборно-разборного модульного быстровозводимого сооружения и поставку запасных частей к автомобильному транспорту». Стоимость контракта составила 13,7 миллиона рублей. Откат Хакимова составил 329,2 тысячи рублей, считает следствие.
Сторона защиты по делу настаивает на том, что у Мешкова и Шакирова отсутствовала личная заинтересованность по делу — деньги предпринимателей уходили на представительские расходы МВД, но не кому-либо из фигурантов дела в карман. При этом говорить о том, что «тыловики» действительно могли повлиять на исход электронного аукциона, нельзя — это полностью анонимная процедура, а окончательное решение о победе в торгах принимает комиссия, надзирают за которой профильные органы.
Кроме того, сторона утверждает, что никакой секретной информации о торгах «нужным» поставщикам подсудимыми не отправлялось. На почту юрлиц уходили лишь сообщения-уточнения цены запчастей или простые рассылки-приглашения к торам, что в своих допросах отмечали и сами бизнесмены. При этом победить их компании могли и самостоятельно, все необходимые компетенции для ремонта техники и поставки запчастей, однако платить благодарности все же были не против.
Себе или людям?
На последнем процессе стороны допросили предпринимателя Айрата Каримова, некогда владельца ООО «Автолюкс», также занимавшего должность технического директора в ООО «АвтоТехно». По делу «тыловиков» бизнесмен проходит в качестве взяткодателя, хотя его процессуальный статус и определен, как свидетель — уголовное дело против Каримова прекратили в связи с «деятельным раскаянием».
В суде мужчина подтвердил свои показания, данные еще на стадии предварительного следствия, — и рассказал, что первый контракт от МВД получил после того, как его компания единственной заявилась на торги. А уже после победы к нему в автосервис заявились с ознакомительным визитом заявились представители силового ведомства.
— Умысла на передачу взятки сотрудникам МВД по РТ у меня не было, но после победы на аукционе или в процессе ремонта автомобилей, помню, приходили сотрудники ФКУ «ЦХиСО» Яруллин, Уткин — передавали счета тех или иных организаций и просили перевести туда денежные средства. Подробных вопросов, для чего и кому переводятся денежные средства, я им не задавал, но прекрасно понимал, для чего это делается. Чтобы мы, «Автолюкс», «АвтоТехно», могли участвовать в аукционах, что и в последующем было, — огласил показания свидетеля прокурор Никита Муравьев.
По словам Каримова, Яруллин и Уткин также помогали ему с документами для заявки на торги — говорили, какие бумаги нужно собрать. При этом, что именно сотрудники МВД делали для победы его компании, Каримов не знает, как не знает, делали ли Яруллин и Уткин вообще хоть что-нибудь для этой победы.
Из интересного в допросе Каримова можно также отметить форму его раскаяния. После того, как следователь задал вопрос, знает ли он сотрудников МВД, которые за его счет отдыхали в ресторанах, бизнесмен вдруг заявил:
— Могу сообщить, что сотрудников этих я не знаю, но сейчас в ходе допроса я понял, что перечисленные мной денежные средства расходовались на личные нужды сотрудников МВД, и если бы я знал, куда они потратятся, я бы отдал их лучше в детский дом. Реквизиты [ресторана] «Татарская слобода» отдавал мне Яруллин, — огласил показания Каримова гособвинитель.
Что же касается фамилий сотрудников, то в списке следствия оказались замначальника тыла МВД по РТ Фарид Файзов, замначальника отдела хозимущества тыла МВД по РТ Ирек Мифтахутдинов, помощник начальника тыла МВД по РТ Ильшат Фахрутдинов и другие. В ресторанах «Татарская слобода+» и «Татарская усадьба» каждый из них оставлял от двух до 20 тысяч рублей.
Но откуда у следствия настолько детальные данные? Свидетель пояснить не смог: Каримов заявил, что не помнит, предъявлял ли следователь ему какой-либо документ. Так откуда данные? Вероятно, из самих ресторанов. В суде допросили также экс-сотрудника тыла МВД Мифтахутдинова, который подтвердил свои показания на следствии — из них следует, что свидетель фиксировал расходы ведомства в ресторанах, куда предприниматели вносили депозит, — представители ресторана скидывали тому чек после банкета, а Мифтахутдинов вносил сумму остатка в Excel-таблицу на своем рабочем компьютере. ПК изъяли после обысков.
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