На казанских вип-силовиков дали показания в суде предприниматели, платившие им откаты после заключения выгодных госконтрактов от министерства внутренних дел. Такая традиция, по словам свидетелей, существовала давно.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

Вслед за показаниями бывшего сотрудника тыла МВД Татарстана Ильшата Хуснутдинова, подтвердившего в суде, что традиция встречать гостей «хлебом и солью» существовала в ведомстве еще задолго до того, как он заступил на службу — свои показания по делу «тыловиков» дали и предприниматели, непосредственно платившие за этот «хлеб и соль».

Так, основные свидетели обвинения пояснили, что оплачивали банкеты полицейским в обязательном порядке после того, как получали от МВД выгодные госконтракты на ремонт техники. И размер такой «помощи» обычно не превышал 15% от стоимости контракта. Следствие, однако, в подобном гостеприимстве видит коррупцию.

К ответственности сегодня привлекаются бывший начальник тыла МВД по Татарстану Рамиль Шакиров, его подчиненный и по совместительству начальник «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД РТ» Артем Мешков, а также предприниматель Айвар Хакимов. Подсудимым вменяется получение взяток в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве — им грозит до 12-15 лет лишения свободы.

Вину фигуранты дела не признают. И, несмотря на подтвердившиеся в суде показания коммерсантов, защита в их достоверности сомневается, поскольку первые свои показания предприниматели давали в статусе обвиняемых. Сегодня, однако, уголовное дело против взяткодателей прекращено в связи с «деятельным раскаянием».

Преступление и оправдание

По версии следствия, «тыловики» МВД Татарстана Мешков и Шакиров помогали предпринимателям незаконно получать выгодные госконтракты в обмен на оплату «представительских расходов» — покупку национальных подарков гостям ведомства или оплату счетов в ресторанах. Подсудимые попросту «сливали» представителям нужных фирм технические задания до того, как контракт становился публичным. Это помогало предпринимателям составлять свои заявки наиболее для себя выгодно.

Источник: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Эпизод 1. Получение Шакировым и Мешковым взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) от Идрисова и Каримова — представителей ООО «АвтоТехно» и «Автолюкс». В период с 2014 по 2019 год подсудимые помогли этим компаниям получить контракты на ремонт спецтехники общей стоимостью в 72,9 миллиона рублей. Взамен Каримов и Идрисов оплатили счета в ресторанах, подарки и другие «представительские расходы» ведомства стоимостью в 4,5 миллиона рублей. Как раз эта сумма и фигурирует в деле как взятка.

Эпизод 2. Получение Шакировым и Мешковым взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) от Фаата Нагуманова — представителя ООО «Реол», ООО «Аврора», ООО «Торнадо-Авто», ООО «РиМоторс» и ООО «ИнтерЗапчасть». По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год «тыловики» помогли предпринимателю получить 19 госконтрактов на общую сумму в 184,8 миллиона рублей. Взамен Нагуманов передал сотрудникам МВД через посредника взятку в размере 23,5 миллиона рублей.

Эпизод 3. Посредничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ) — преступление вменяется Айвару Хакимову. По версии следствия, бизнесмен стал посредником в передаче взятки от Нагуманова к Мешкову и Шакирову. Подсудимый передавал силовикам те самые 23,5 миллиона рублей за получение фирмами Нагуманова 19 госконтрактов. За сводничество с сотрудниками МВД и посредничество в передаче взятки Хакимов, как считает следствие, получил не менее 18,3 миллиона рублей.

Эпизод 4. Получение Шакировым и Мешковым взятки от Хакимова (пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ). В 2020 году бизнесмен представлял ООО «Новый Элемент» и получил от ведомства контракт на «поставку и монтаж сборно-разборного модульного быстровозводимого сооружения и поставку запасных частей к автомобильному транспорту». Стоимость контракта составила 13,7 миллиона рублей. Откат Хакимова составил 329,2 тысячи рублей, считает следствие.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Сторона защиты по делу настаивает на том, что у Мешкова и Шакирова отсутствовала личная заинтересованность по делу — деньги предпринимателей уходили на представительские расходы МВД, но не кому-либо из фигурантов дела в карман. При этом говорить о том, что «тыловики» действительно могли повлиять на исход электронного аукциона, нельзя — это полностью анонимная процедура, а окончательное решение о победе в торгах принимает комиссия, надзирают за которой профильные органы.

Кроме того, сторона утверждает, что никакой секретной информации о торгах «нужным» поставщикам подсудимыми не отправлялось. На почту юрлиц уходили лишь сообщения-уточнения цены запчастей или простые рассылки-приглашения к торам, что в своих допросах отмечали и сами бизнесмены. При этом победить их компании могли и самостоятельно, все необходимые компетенции для ремонта техники и поставки запчастей, однако платить благодарности все же были не против.

Себе или людям?

На последнем процессе стороны допросили предпринимателя Айрата Каримова, некогда владельца ООО «Автолюкс», также занимавшего должность технического директора в ООО «АвтоТехно». По делу «тыловиков» бизнесмен проходит в качестве взяткодателя, хотя его процессуальный статус и определен, как свидетель — уголовное дело против Каримова прекратили в связи с «деятельным раскаянием».

В суде мужчина подтвердил свои показания, данные еще на стадии предварительного следствия, — и рассказал, что первый контракт от МВД получил после того, как его компания единственной заявилась на торги. А уже после победы к нему в автосервис заявились с ознакомительным визитом заявились представители силового ведомства.

— Умысла на передачу взятки сотрудникам МВД по РТ у меня не было, но после победы на аукционе или в процессе ремонта автомобилей, помню, приходили сотрудники ФКУ «ЦХиСО» Яруллин, Уткин — передавали счета тех или иных организаций и просили перевести туда денежные средства. Подробных вопросов, для чего и кому переводятся денежные средства, я им не задавал, но прекрасно понимал, для чего это делается. Чтобы мы, «Автолюкс», «АвтоТехно», могли участвовать в аукционах, что и в последующем было, — огласил показания свидетеля прокурор Никита Муравьев.

По словам Каримова, Яруллин и Уткин также помогали ему с документами для заявки на торги — говорили, какие бумаги нужно собрать. При этом, что именно сотрудники МВД делали для победы его компании, Каримов не знает, как не знает, делали ли Яруллин и Уткин вообще хоть что-нибудь для этой победы.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Из интересного в допросе Каримова можно также отметить форму его раскаяния. После того, как следователь задал вопрос, знает ли он сотрудников МВД, которые за его счет отдыхали в ресторанах, бизнесмен вдруг заявил:

— Могу сообщить, что сотрудников этих я не знаю, но сейчас в ходе допроса я понял, что перечисленные мной денежные средства расходовались на личные нужды сотрудников МВД, и если бы я знал, куда они потратятся, я бы отдал их лучше в детский дом. Реквизиты [ресторана] «Татарская слобода» отдавал мне Яруллин, — огласил показания Каримова гособвинитель.

Что же касается фамилий сотрудников, то в списке следствия оказались замначальника тыла МВД по РТ Фарид Файзов, замначальника отдела хозимущества тыла МВД по РТ Ирек Мифтахутдинов, помощник начальника тыла МВД по РТ Ильшат Фахрутдинов и другие. В ресторанах «Татарская слобода+» и «Татарская усадьба» каждый из них оставлял от двух до 20 тысяч рублей.

Но откуда у следствия настолько детальные данные? Свидетель пояснить не смог: Каримов заявил, что не помнит, предъявлял ли следователь ему какой-либо документ. Так откуда данные? Вероятно, из самих ресторанов. В суде допросили также экс-сотрудника тыла МВД Мифтахутдинова, который подтвердил свои показания на следствии — из них следует, что свидетель фиксировал расходы ведомства в ресторанах, куда предприниматели вносили депозит, — представители ресторана скидывали тому чек после банкета, а Мифтахутдинов вносил сумму остатка в Excel-таблицу на своем рабочем компьютере. ПК изъяли после обысков.