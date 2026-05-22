Верховный суд Татарстана положил начало прекращению дела Бургомистра
Апелляция согласилась с решением районного суда о возвращении дела покойного криминального авторитета Вадима Липского в прокуратуру. Фемида посчитала, что доказательств следствия недостаточно для вынесения справедливого приговора.
Верховный суд республики подарил делу ныне покойного «положенца по Татарстану» и «смотрящего за Казанью» Вадима Липского по прозвищу Бургомистр новый поворот — апелляционная инстанция не стала отменять приговор Московского райсуда Казани, отправившего самый «жирный» эпизод дела криминального авторитета в прокуратуру.
Первая инстанция посчитала, что на основе доказательств следствия невозможно вынести справедливый приговор в отношении трех предполагаемых сообщников Бургомистра — Алексея Лобетова, Рубена Амиряна и Айдара Лутфуллина. В суде выяснилось, что так называемая жертва подсудимых Павел Куканов, известный также как Паша Ростовский— в день своего предполагаемого похищения ел с другом шашлык на озере и навещал подругу в колонии.
Сторона обвинения пыталась разрешить противоречия письмом от Куканова, отправленным якобы из зоны СВО. Однако защита предоставила суду экспертизу, которая показала, что писал письмо не Куканов — и, кроме того, конверт отправлялся не из ЛНР, а из Казани. Причем отправлялся правоохранителями.
Доказательства защиты
В приговоре Московского райсуда Казани, отправившего материалы по Лутфуллину и двум его предполагаемым сообщникам, говорится, что обвинение по их эпизоду было основано на домыслах. В частности, надзорное ведомство не учло и не опровергло доводы защиты о том, что в момент своего похищения — а это период с 29 апреля по 2 мая 2017 года — Куканов находился в «ином географическом месте».
Речь идет о Лебяжьем озере и женской исправительной колонии в Марий-Эл. Адвокат Лутфуллина Вадим Максимов указал суду на выписку с банковского счета Куканова и журнал посещения колонии. Суд доказательства принял, апелляция утвердила окончательно.
Напомним, что мотивом похищения Куканова силовики считают месть за «проступок» потерпевшего в колонии. Он якобы скрыл от преступного мира, что в прошлом сотрудничал с администрацией колонии — и скрыл этот факт перед тем, как стал «смотрящим».
Почти сразу после освобождения Вадим Липский пригласил Куканова «на разговор» у подъезда его съемной квартиры в Казани. Куканов спустился, после чего, как считает следствие, подсудимые его затолкнули в машину и увезли в загородный дом, где под угрозами стали вымогать 350 тысяч рублей.
Чтобы отдать похитителям несуществующий долг за свой «косяк», Куканов попросил свою подругу вынести к определенному времени его часы стоимостью более 700 тысяч рублей.
Отметим, что в само существование часов суд первой инстанции поверить не смог, поскольку их наличие у Куканова подтверждается лишь рядом сомнительных показаний заключенных из колонии. По словам адвоката Максимова, эти свидетели «пробивали» серийный номер часов в интернете, находясь в колонии — и следствие положило эти слова фактически в основу обвинения, что говорит о крайне низком уровне доказательной базы, говорит защитник.
— Хочу обратить внимание, что все обвинение строится на показаниях Куканова. В двух словах характеристика личности Куканова: ему около 40 лет, из них 20 лет он находился в местах лишения свободы, причем за совершение, как минимум, восьми имущественных преступлений, из них почти все — это статья 159-я часть четвертая (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, — «ВК»), — заявил в процессе Вадим Максимов.
Кроме того, юрист отметил, что в деле нет очевидцев похищения Куканова, как нет и протоколов осмотра домов, в котором потерпевшего якобы содержали обвиняемые.
Прошелся защитник Лутфуллина и по жалобе потерпевшего, которая поступила в суд письмом из ЛНР. Куканов после допросов в суде отправился на СВО. В тексте он говорит, что просто ошибся с датой визита в колонию к Екатерине Малых, что, однако, не помогло отправить дело на пересмотр в суд первой инстанции, как того требовала прокуратура.
Дальнейшие перспективы
В своем выступлении адвокат Максимов назвал решение районного суда фактически оправдательным приговором, просто выраженным в форме «возврата». И в случае, если прокуратура не сможет устранить процессуальные нарушения, которые помешали вынесению приговора, то дело вернется на дополнительное расследование, где его также могут прекратить.
Отметим, что «возврат» дела предполагаемых сообщников Бургомистра касается только эпизода, связанного с Лутфуллиным, Амиряном и Лобетовым. Однако в деле было и два других эпизода, связанных с осужденными Максимом Меновым и Артуром Камалиевым.
Менов напару с Липским обвинялся в вымогательстве 900 тысяч рублей у владельца ООО «Арт-Строй-групп» Айдара Сагирова. Подсудимый через вымогательство хотел вернуть деньги за партию арматуры, половина которой оказалась не нужна его компании ООО «ТТТ». Суд первой инстанции посчитал, что в действиях Менова было самоуправство, а не вымогательство — и от наказания освободил.
Камалиев же обвинялся в нанесении тяжких телесных повреждений Вадиму Кузнецову. Камалиев признал вину в преступлении и от обжалования приговора отказался. По решению Московского райсуда Казани, мужчине осталось отбывать наказание в колонии строгого режима менее года.
