В республике на фоне типичного для лета роста числа происшествий на воде с мая зафиксированы трагедии: погибли три человека, двое детей получили тяжелые травмы — и это лишь середина лета.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Опасные маневры на гидроциклах

Лето 2026 года можно отметить несколькими происшествиями с водными мотоциклами. Одно из самых серьезных произошло 6 июля на Волге в районе пляжа коттеджного поселка «Щурячье». 23-летняя Екатерина Кирилушкина на полном ходу влетела в сапборд, на котором плавали трое мужчин. В результате погиб 35-летний музыкант Татарской государственной филармонии им. Тукая Виктор Севостьянов.

— Девушка без прав на управление и опыта, взяла гидроцикл. Собственник, разумеется, уже привлечен к ответственности по административному кодексу. Разбирая этот инцидент, сразу видно — произошла ошибка, водитель увидела людей на сапе перед собой и сбросила газ. На гидроцикле, управлять рулем без газа сложно, он очень плохо маневрирует, это не автомобиль. Кирилушкина уверяла следователей, что умеет управлять, якобы ее даже кто-то обучал, — говорит руководитель Казанского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК РФ Николай Гончаров.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

После столкновения двое мужчин смогли выплыть, но Виктор Севостьянов получил сильный удар в голову. Из-за травмы он потерял сознание и начал тонуть, очевидцы и сама Кирилушкина ныряли, искали, однако в мутной воде не смогли ничего сделать. Спустя несколько часов тело погибшего обнаружили спасатели на глубине 6,5 метра.

По словам Николая Гончарова, наезд произошел полностью по вине девушки, поскольку она села за руль не просто без прав, но и без опыта вождения. Однако не всегда умение управлять судном гарантирует безопасность. Другой случай, чуть не ставший трагедией, случился 11 июля в районе Камского Устья. Мужчина зацепил к скутеру тюбинг и посадил троих детей и взрослого. Выполняя разворот на скорости, не учел дистанцию, и тюбинг влетела в пристань.

Автор фото: МСУТ СКР Автор фото: МСУТ СКР Автор фото: МСУТ СКР

— Пассажиры упали, получили разные травмы, самые серьезные получили дети 6 и 7 лет. Они сейчас находятся в ДРКБ, проходят лечение и, слава богу, живы. Мы незамедлительно включились в работу, возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по статье о нарушении правил эксплуатации маломерного судна. Оказалось, водитель проходил необходимое обучение, документы на право управления у него имеются, гидроцикл обслужен и зарегистрирован. Причиной происшествия явилась его неосторожность, видите, даже при соблюдении всех правил необходимо проявлять бдительность. Сам мужчина признает вину, раскаивается, но это и понятно, в тюбинге и его дети были, — комментирует собеседник.

Судам фары не нужны

Ряд трагических происшествий случились с лодками и баржами в темное время суток. В мае в Чистопольском районе с пирсом у нефтебазы на скорости столкнулась лодка под управлением председателя местного общества глухонемых Александра Пономарева. На борту судна Aluton находились трое глухонемых пассажиров, включая супругу водителя Римму Пономареву. В результате столкновения все получили травмы, а Римма погибла.

Автор фото: МСУТ СКР Автор фото: МСУТ СКР Автор фото: МСУТ СКР Автор фото: МСУТ СКР

— Шли в темное время суток, не соблюдали скоростной режим, позволяющий вовремя принять решение о маневре. У лодок не предусмотрены фары, как у машин. На судах имеются огни для обозначения их в акватории, все объекты должны следовать этим правилам. На самом деле на воде лучше определяется опасность без освещения, как бы это ни казалось странным. Включив освещение, ты сильно ограничишь свою видимость, будут видны объекты только в этой зоне, — говорит Николай Гончаров.

Похожая ситуация произошла в том же месяце в районе лодочной станции «Восток» в Чистополе. Моторная лодка Wyatboat-430 с двумя рыбаками на борту врезалась в баржу. Также в темное время водитель не смог разглядеть препятствие, в итоге от удара погиб 57-летний пассажир.

Другой ночной инцидент случился еще в сентябре. Тоже ночью в Лаишевском районе в акватории Камы пароход-газовоз врезался с дрейфующей баржей. Последняя получила пробой и затонула, причинив несколько десятков миллионов ущерба своему владельцу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, проводится колоссальное количество экспертиз.

Автор фото: МСУТ СКР Автор фото: МСУТ СКР Автор фото: МСУТ СКР

— Баржа дрейфовала на якоре, но была закреплена не должным образом. Экспертиза уже установила, что судно ночью развернуло течением, и оно оказалось на пути теплохода. Капитан, из-за большого веса и инерции, поздно заметил препятствие, примерно в 50 метрах, и носом пробил. Что важно, капитан танкера предпринял действия к спасению груза, зацепил тонущее судно и оттащил на мель, таким образом минимизировал ущерб, — говорит Гончаров.

Следователи указывают на «стабильно большое количество происшествий» наряду с постоянным ростом числа маломерных судов. На территории речпорта регулярно появляются новые причалы, пирсы и лодки. Ранее такого потока никогда в Казани не было, сейчас же можно провести аналогию с Самарой или Нижним Новгородом. По этой причине ждать снижения происшествий на воде не приходится.

Пользуясь случаем, Николай Гончаров поздравил своих коллег с профессиональным праздником. 25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации и, по совпадению, День речной полиции.