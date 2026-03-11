Взяточнику из «ИнтерТранс-КАМАЗ» простили 24 млн штрафа и три года «строгача»
Верховный суд Татарстана смягчил приговор Вадиму Илларионову, получившему, по версии следствия, от коммерсантов более 15 миллионов рублей в качестве откатов за помощь в получении контрактов на грузоперевозки.
Бывший начальник бюро логистики «ИнтерТранс-КАМАЗ» Вадим Илларионов, признанный виновным в двух эпизодах коммерческого подкупа (часть 8 статьи 204 УК РФ), добился смягчения приговора. Суд апелляционной инстанции «скостил» мужчине 3,5 года строгого режима из восьми с половиной назначенных, также «простив» осужденному 24 миллиона рублей штрафа.
Итоговое наказание для топ-менеджера «дочки» КАМАЗа составило пять лет колонии со штрафом в восемь миллионов рублей – в случае, если приговор вступит в силу, у осужденного изымут квартиру в Казани, стоимость которой эквивалентна штрафу. Отметим, что вместе со смягчением наказания Верховный суд Татарстана вывел из-под ареста несколько объектов недвижимости Илларионова – в этом списке оказались доли в двух квартирах в Набережных Челнах, парковочное место в Казани и квартира в автограде.
Общая стоимость высвобожденного имущества превысила семь миллионов рублей. При этом апелляция оставила в силе решение о конфискации в доход государства 1,1 миллиона рублей, находящегося на счету Илларионова.
Отметим, что экс-руководитель бюро логистики находится под стражей с конца ноября 2023 года, а значит, почти три года из пяти назначенных он уже отбыл. Детали приговора и причины его корректировки — в материале.
Почему скостили срок?
Из резолютивной части решения Верховного суда Татарстана следует, что главное изменение приговора Илларионову коснулось прежде всего обнаружения в его деле смягчающих обстоятельств — это признание вины и чистосердечное. Апелляционная инстанция также сократила размер ущерба по первому эпизоду дела — вместо 9,7 миллиона коммерческого подкупа топ-менеджеру «дочки» КАМАЗа вменили 4,6 миллиона рублей.
В качестве дополнительного наказания мужчине назначили штраф, эквивалентный сумме коммерческого подкупа, — восемь миллионов рублей. Для сравнения: суд первой инстанции назначал штраф в 32 миллиона. Также апелляция полностью исключила из приговора горсуда Набережных Челнов трехлетний запрет работы Илларионову на руководящих должностях.
Доволен ли осужденный исходом апелляционной жалобы? Судить по его реакции трудно: сразу после оглашения решения он запросил у членов судебной коллегии разъяснения — те ответили коротко: «Пять лет, восемь миллионов штраф». Впрочем, что все это значит, до осужденного пообещал «довести» один из трех его адвокатов.
Будут ли защитники писать жалобу в кассацию — вопрос пока не решенный.
За что посадили?
На сайте компании «ИнтерТранс-КАМАЗ» говорится, что юрлицо является дочерней компанией КАМАЗа и с 2005 года осуществляет централизованную доставку продукции завода заказчикам. Под продукцию попадают как грузовики, так и прицепы и даже запчасти.
Отмечается, что по договору гарантийного обслуживания с КАМАЗом устранением дефектов, в том числе и негарантийных, будет заниматься «ИнтерТранс-КАМАЗ». Впрочем, уголовное дело Илларионова связано с логистикой, а не гарантийным обслуживанием. Внутри фирмы осужденный занимал должность начальника логистического бюро и, как следует из приговора, контролировал вопросы отправки груза, заключения договоров подряда и выполнения работ.
Все преступления были совершены в период с 1 января 2019 года по 28 ноября 2023-го. Задержали Илларионова в конце ноября. А в октябре 2024 года дело за подписью Суяргулова передали в суд.
Эпизод 1. Связан с ИП «Варфоломеев». Следствие установило, что предприниматель платил Илларионову по три тысячи рублей за одну заявку на поставку продукции КАМАЗа в Казахстан или Узбекистан. Из дела следует, что осужденный искусственно завышал ставку водителя, если заявка Варфоломеева была единственной. При этом доставка груза за границу была экономически невыгодна для «ИнтерТранс-КАМАЗ» — компания поставляла прицепы «НефАЗ».
Деньги перечислялись на счет ведущего специалиста логистического бюро Гареева и его жены. Также средства передавались Илларионову лично от Варфоломеева. Это были разные суммы: от десятков и сотен тысяч до нескольких миллионов. В мае 2023 года Илларионов за свою «помощь» затребовал сразу 35 миллионов рублей — и Варфоломеев согласился заплатить, переводил деньги под видом оплаты запчастей. В преступной схеме поучаствовал даже должник Варфоломеева, директор ООО «ТрансГруппНЧ»: он в качестве уплаты долга перевел почти два миллиона рублей на счет ООО «СДМ Групп» по договору, однако на самом деле эти средства предназначались Илларионову, установило следствие.
Уже в июне 2023-го Варфоломеев перечислял деньги сразу на карту Илларионову. Это были транши по 100, 150 или, например, 69 тысяч рублей. Всего в период с февраля 2019 года по июнь 2023-го Илларионов получил от Варфоломеева, в том числе через посредников 14,3 миллиона рублей.
Эпизод 2. Связан с предпринимателем Бичевым — он платил откаты Илларионову за то, чтобы тот выбирал его компанию «РЭМ» в качестве исполнителя услуг по доставке прицепов «НефАЗ». Рейсы отправлялись в Подмосковье, Астрахань, Волгоград, Челябинск и другие города. В общей сложности Бичевой заплатил осужденному более 5,4 миллиона рублей. Деньги передавались наличкой.
Интересно, что Бичевой в преступной схеме Илларионова появился, чтобы сменить Варфоломеева. Начальник бюро логистики «ИТК» решил, что прошлый партнер скрывал от него часть дохода, который они якобы должны были делить на троих вместе с Гареевым. И тогда Илларионов потребовал с Варфоломеева 35 миллионов рублей — тот продал машину, начал обращаться к своим должникам, переводил деньги частями, однако Илларионов все равно разорвал с ним отношения и стал работать с Бичевым.
В ответ на это Варфоломеев сдал начальника бюро логистики УБЭПу. На первоначальных этапах следствия осужденный свою вину отрицал и говорил, что деньги от бизнесмена на карту ему поступали за совместный отдых, вроде охоты. Суд, впрочем, не поверил. В решении первой инстанции также говорится, почему признание вины не сыграло на руку Илларионову: с явкой с повинной он обратился лишь в апреле 2024-го, спустя почти полгода после задержания, однако для апелляционной инстанции этого оказалось достаточно, чтобы смягчить наказание.
