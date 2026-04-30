Группа в масках ворвалась в квартиру приезжих, профессионально положили лицом в пол и принялись пытать, требуя «товар». Постояльцы так и не поняли о чем речь, теперь часть налетчиков в суде, часть скрылась, потерпевшие — депортированы.

Зеленодольский городской суд разбирается в уголовном деле о разбойном нападении на группу мигрантов в поселке Осиново. События разворачивались в январе 2024 года, когда в квартиру шестерых приезжих из Таджикистана, среди которых один несовершеннолетний, ворвались пятеро неизвестных в масках. Налетчики требовали наркотики, избивали и даже пытали своих жертв. После похитили имущество и скрылись на автомобиле Mercedes.

На скамье подсудимых оказались двое предполагаемых участников налета: Сергей Озеров и Руслан Назаров. Следствие считает, что первый был водителем, а второй — непосредственно принимал участие в группе налета. Оба проходят по статьям о незаконном лишении свободы, разбое с применением насилия опасного для жизни и покушении на хищение наркотиков группой лиц по предварительному сговору.

Январский налет в Осиново



Ранее судимый Сергей Озеров, как он сам рассказал суду, завязал с преступлениями и теперь трудится на двух работах и подрабатывает в такси. Частным извозом занимается по вечерам, для этого зарегистрирован на одном из агрегаторов, а машину берет у матери. И машина эта — черный внедорожник Mercedes ML.

По данным следствия, 9 января 2024 года, Озеров отъезжает от своего дома в Дербышках, предусмотрительно скрутив номера. В Авиастроительном районе подбирает пятерых налетчиков и все вместе едут на адрес в Осиново. На всех кроме водителя и Руслана Назарова балаклавы. Перед подъездом лицо Назарова попало на камеру наблюдения. Далее стук в дверь и через минуту приезжие лежат лицом в пол.

По словам собеседника «Вечерней Казани», налет был исполнен настолько профессионально, что потерпевшие сначала думали — полицейские.

— Граждане Таджикистана совсем недавно до событий прибыли в Татарстан. Они устроились на работу на склад в Новой Туре и снимали в Осиново квартиру. Точных причин налета до сих пор никто не знает, предположительно, была ошибка в объекте, их могли навести на этих мигрантов с целью грабежа. Думали, что там «барыги», торгующие наркотиками, а на деле оказались эти, — говорят в МВД по РТ.

Задержанных скрутили стяжками и распределили по комнатам: кого на кухню, кого в ванну, туалет, гостиную. После методично принялись «прессовать», одному из мигрантов чуть не отрезали ухо. Далее, не получив желаемого, налетчики похитили личные вещи и скрылись. В частности Назарова видели со спортивной сумкой в руках.

Могли задержать всех

По факту налета полицейские возбудили уголовное дело, последовали задержания. Поскольку лица двоих известны — вышли на Озерова и Назарова. Согласно материалам уголовного дела, обоих опознали потерпевшие. После оперативники определили и остальных членов группы налета, однако к этому времени граждан Таджикистана уже успели депортировать на родину по причине нарушения миграционного законодательства.

— Нашли всех, кто совершил налет в тот вечер, один из бандитов бывший военный, у него серьезная подготовка. На сегодняшний день, кстати, он заключил контракт и на СВО отбыл, насколько известно. Предъявить им ничего не можем, потерпевшие уже депортированы, опознать никого не смогут, очные ставки не провести, — говорит собеседник из силовых структур.

В суде на прениях сторон гособвинение оказалось немногословным. Помощник прокурора Ленар Гатиятов огласил лишь, что вина Озерова и Назарова доказана показаниями потерпевших. Кроме этого, причастность к преступлению приводится материалами дела, среди которых: протоколы осмотра места, справки судмедэксперта и результаты очных ставок.

Более прокурор оглашать посчитал ненужным и попросил признать Сергея Озерова и Руслана Назарова виновными. Назначить наказание первому в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Второму — 15 лет особого режима соответственно.

Один подвозил, другой хотел помочь



Оба подсудимых свою вину в преступлении не признают и у каждого имеется своя версия произошедшего. Адвокат Озерова Айдар Гибадуллин сказал суду о непричастности его подзащитного к преступлению и привел несколько аргументов.

В частности, Озеров действительно работает в такси, в нескольких агрегаторах на автомобиле Mercedes ML, принадлежащий матери. 9 января утром, выполняя заказ подвез трех незнакомых мужчин с улицы Ленинградской до парка Петрова. Один пассажир представился Марселем. Они обменялись телефонами для обращения по перевозке напрямую.

Вечером он перезвонил и попросил свозить его и несколько друзей по делам в Осиново за 5 тысяч рублей. По приезде высадил пассажиров у ТЦ Радужный, парни попросил его подождать. В их отсутствии Озеров смотрел видео на медиа-системе авто, раздавая интернет со своего мобильного. Это подтверждает, что в момент разбоя он находился в машине.

Также по телефону Озеров разговаривал со своей супругой Ксенией Горячевой, она это подтвердила на допросе. В суде были просмотрены записи с камер наблюдения, Озерова на них нет. кроме того, показания Назарова также подтверждают, что Озеров не заходил в квартиру в течение вечера. Таким образом умысел на хищение денежных средств и наркотиков у него отсутствовал, равно как и участие в организованной группе. Договоренность с подзащитным была лишь в рамках услуг такси.

Сам подсудимый заявил, что обвинение учитывает показания оперативного сотрудника МВД, хотя ранее свидетеля исключал другой помощник прокурора — Иван Милютин.

— Один из потерпевших во время предварительного следствия описывал нападавшего без балаклавы, как: с щетиной на лице, похожей на бороду без усов, темного цвета кожи, не европейской внешности, возможно — таджик. После его показания изменились, он указал именно на меня. Противоречий масса, у каждого потерпевшего разные показания, это основания для признания их недействительными, — говорил суду Сергей Озеров.

Адвокат другого подсудимого Светлана Балянина тоже считает вину своего подзащитного не доказанной. Руслан Назаров действительно принимал участие в событиях, но силовые методы в отношении мигрантов для него оказались сюрпризом.

По версии защиты, Назаров познакомился с тем самым Марселем 7 января 2024 года в баре. С новым приятелем были еще трое, они представились Ленаром и Ильхомом, имя последнего не помнит. Марсель рассказал, как ранее занимался закладками в микрорайоне Салават Купере. Однако решил завязать, за что сожительствующие товарищи его выгнали из квартиры. Там остались личные вещи и Назаров согласился помочь их вернуть.

Всей группой отправились по адресу, там новые знакомые ворвались в квартиру и произошли вышеописанные события. Назаров пытался остановить потасовку, пробовал освободить связанных мигрантов, но не вышло. После, в состоянии стресса разбил смартфон одного из потерпевших, схватил спортивную сумку и вышел на улицу.

Адвокат указывает, что первоначальное опознание подсудимого происходило по фотографии. Разумеется, «россияне для азиатов все на одно лицо», поэтому при очной ставке потерпевший указал на Назарова. Произошла «контаминация памяти», то есть в его реальные воспоминания вплели ложные детали, продемонстрировав снимок. Сам процесс опознания Назарова происходил по овалу лица, формам носа, губ, ушей, подбородка и залысине на голове. Однако последний в тот вечер был в вязаной шапке.

По окончании прений судья Оксана Белова удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора. Оглашение ожидается 30 апреля.