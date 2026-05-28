Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вредоносные программы под видом ответов на ОГЭ и ЕГЭ рассылают мошенники, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Его цитирует РИА Новости.

Аферисты, по словам депутата, создают сайты, Telegram-каналы или группы в соцсетях, обещая прислать «настоящие ответы» или архивы с экзаменационными материалами. После оплаты или перехода по ссылке пользователю предлагают скачать файл с решениями, но на самом деле там содержится вредоносное ПО.

Установленное приложение может получить доступ к банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях, персональным данным и другим данным.

Ранее в прокуратуре сообщили, что покупателей ответов просят перевести деньги на анонимные карты, через СБП или криптовалютой. Но после оплаты жертва либо не получает ничего, либо ей присылают старые и бесполезные файлы. Бывают и случаи шантажа, например, начинают угрожать рассказать о покупке ответов, если покупатель не заплатит дополнительно. В ведомстве отметили, купить настоящие варианты ЕГЭ невозможно.

