Аферисты рассылают вредоносные приложения под видом ответов на ОГЭ и ЕГЭ
ПО может получить доступ к банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях, персональным данным и прочей конфиденциальной информации.
Вредоносные программы под видом ответов на ОГЭ и ЕГЭ рассылают мошенники, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Его цитирует РИА Новости.
Аферисты, по словам депутата, создают сайты, Telegram-каналы или группы в соцсетях, обещая прислать «настоящие ответы» или архивы с экзаменационными материалами. После оплаты или перехода по ссылке пользователю предлагают скачать файл с решениями, но на самом деле там содержится вредоносное ПО.
Установленное приложение может получить доступ к банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях, персональным данным и другим данным.
Ранее в прокуратуре сообщили, что покупателей ответов просят перевести деньги на анонимные карты, через СБП или криптовалютой. Но после оплаты жертва либо не получает ничего, либо ей присылают старые и бесполезные файлы. Бывают и случаи шантажа, например, начинают угрожать рассказать о покупке ответов, если покупатель не заплатит дополнительно. В ведомстве отметили, купить настоящие варианты ЕГЭ невозможно.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Теперь закупиться чаем и снеками пассажиры смогут прямо в пути.
Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.
Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.
Мужчине провели операцию из-за рака легкого.
Стоимость килограмма ягоды в столице Татарстана может превышать две тысячи рублей.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.