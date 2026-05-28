Происшествия
28 мая 10:34
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Аферисты рассылают вредоносные приложения под видом ответов на ОГЭ и ЕГЭ

ПО может получить доступ к банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях, персональным данным и прочей конфиденциальной информации.

Аферисты рассылают вредоносные приложения под видом ответов на ОГЭ и ЕГЭ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вредоносные программы под видом ответов на ОГЭ и ЕГЭ рассылают мошенники, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Его цитирует РИА Новости.

Аферисты, по словам депутата, создают сайты, Telegram-каналы или группы в соцсетях, обещая прислать «настоящие ответы» или архивы с экзаменационными материалами. После оплаты или перехода по ссылке пользователю предлагают скачать файл с решениями, но на самом деле там содержится вредоносное ПО.

Установленное приложение может получить доступ к банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях, персональным данным и другим данным.

Ранее в прокуратуре сообщили, что покупателей ответов просят перевести деньги на анонимные карты, через СБП или криптовалютой. Но после оплаты жертва либо не получает ничего, либо ей присылают старые и бесполезные файлы. Бывают и случаи шантажа, например, начинают угрожать рассказать о покупке ответов, если покупатель не заплатит дополнительно. В ведомстве отметили, купить настоящие варианты ЕГЭ невозможно.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Новый электропоезд Казань - Ижевск курсирует уже неделю: сколько стоит проезд

Теперь закупиться чаем и снеками пассажиры смогут прямо в пути.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Дачникам за продажу картофеля с участка грозит штраф

Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какие федеральные трассы отремонтируют в Татарстане до конца года

Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани удалось спасти бывшего спецназовца ГРУ, курящего с 6 лет

Мужчине провели операцию из-за рака легкого.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцы жалуются на стоимость «черешни бизнес-класса»

Стоимость килограмма ягоды в столице Татарстана может превышать две тысячи рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.