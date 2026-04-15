Автор фото: СКР

Двум сестрам-сиротам в Татарстане, которые в детстве остались без родителей, не выдали квартиры, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить об этой ситуации. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

К Бастрыкину через инфоцентр обратилась жительница Татарстана, которой вместе с ее сестрой не выдали положенного по закону жилья. Девушки уже несколько лет состоят на учете лиц, подлежащих обеспечению жильем, однако это так и не было сделано. Сама девушка вынуждена снимать квартиру, а ее сестра с ребенком проживает у родственников. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах к реализации прав девушек на жилье.

Ранее сообщалось, что татарстанским детям-сиротам необоснованно отказывали в предоставлении жилья. В ходе проверки реализации программы по обеспечению жильём детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявлены нарушения.

