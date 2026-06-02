Автор фото: vk.com/priemnaya_bastrikina

Жителей аварийного дома в Альметьевске, который был возведен еще в 1970 году, никак не могут расселить. В 2008 году здание признали аварийным и подлежащим сносу, однако спустя два года там провели капремонт и исключили из списка.

Но в 2018 году строение повторно было признано непригодным для проживания из-за высокой степени износа несущих конструкций, разрушающихся перекрытий и кирпичной кладки фасада, трещин в стенах и нарушения целостности кровли. Тем не менее жильцам все еще не предоставлено благоустроенных жилых помещений. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не дали. Дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Уголовное дело расследуется с мая прошлого года. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому ускорить расследование уголовного дела, представить доклад о его результатах, а также проводимой работе по обеспечению жильцов аварийного дома благоустроенным жильем.

Ранее сообщалось, что на расселение нескольких аварийных домов Казани выделили деньги. В ближайшие годы в столице Татарстана расселят 8 аварийных домов на 181 квартиру - в благоустроенные квартиры переедут 442 жителя.

