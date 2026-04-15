Бастрыкин затребовал доклад о стрельбе по детям во дворе Казани
Неизвестный открыл огонь в сторону подростков.
В Казани расследуют историю со стрельбой по детям. Всё случилось в одном из дворов на улице Кулахметова — неизвестный выстрелил в сторону несовершеннолетних. К счастью, никто не пострадал.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад. Он поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому сообщить, что уже выяснили и как идет расследование.
Сейчас следователи разбираются в деталях.
Ранее мы писали, что на живущего в доме по этой же улице мужчину жалуются уже не первый год. Он постоянно со всеми ругается, кричит и угрожает оружием. Недавно он пытался выстрелить в девочек-подростков, заходивших в подъезд, но, к счастью, не попал.
