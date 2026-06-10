Возбуждено уголовное дело.

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Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о деле с воспитательницей альметьевского детсада, которая ударила двухлетнюю девочку. Кадры появились в соцсетях. На видео видно, как женщина бьет детей по голове игрушкой. Тревогу забила мать девочки, которая заметила тревожность ребенка и пошла смотреть камеры.

В результате возбуждено уголовное по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что детсад в Татарстане кормил детей по серой схеме и лишился 2,3 миллиона рублей. Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.

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