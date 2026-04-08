Бастрыкину доложат о затопленном селе и поселке в Татарстане
Из-за того, что снег долго не вывозили, дороги оказались затоплены.
Жители села Сапуголи и коттеджного поселка Урмай обратились к главе СКР Александру Бастрыкину. Они сообщили, что местные власти вовремя не очистили дороги от снега, из-за чего подъездные пути в населенные пункты оказались затоплены. Туда не могут проехать в том числе экстренные службы. А жители не могут добраться до объектов социальной инфраструктуры. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.
В СУ СК России по Татарстану организована процессуальная проверка. Доклад о ситуации Бастрыкину представит руководитель СУ СК России по республике Валерий Липский.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дорогу в Актаныше, которую размывает в дождь. Жители пожаловались в соцсети главе СК на улицу Г. Минаева: там нет асфальта и ливневки, в дожди дорогу размывает, проезд затруднен даже для экстренных служб.
