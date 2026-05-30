Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели девочки на питбайке в Татарстане
По факту смертельной аварии в селе Бугульминского района возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования смертельного ДТП, произошедшего в Бугульминском районе Татарстана 29 мая: 14-летняя девочка погибла за рулем питбайка, врезавший в столб. Пассажир, 13-летний мальчик, получил закрытую травму черепа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Доклад представит руководитель СУ СК по Татарстану Валерий Липский. Предварительно, мини-мотоцикл был подарком пострадавшему мальчику от его родителей. Девочка, севшая за руль питбайка, была их соседкой. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее глава Бугульминского района Дамир Фаттахов назвал аварию не только страшной трагедией для родных, но и тяжелым уроком. Он добавил, что у любого транспорта возрастные ограничения.
Подросток не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.
