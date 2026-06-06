Происшествия
6 июня 19:58
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«Вечерняя Казань»

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Беглов сообщил о трех пострадавших при атаке дронов ВСУ на Петербург

Все они получили легкие ранения.

Беглов сообщил о трех пострадавших при атаке дронов ВСУ на Петербург

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью 6 июня на Санкт-Петербург снова, второй раз за неделю, была организована  массированная атака украинских дронов.  По словам губернатора города Александра Беглова, пострадали три человека.  

Беглов уточнил, что у всех трех - легкие ранения. После того, как медики оказали им помощь, людей отпустили домой.  

По словам губернатора, российским ПВО удалось не допустить причинения ущерба.

Ранее трое человек погибли при ударе беспилотников ВСУ по Симферополю. Было сбито больше 20 дронов, есть пострадавшие.

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