Происшествия
7 июля 07:19
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«Вечерняя Казань»

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Белгород дважды за ночь пережил ракетные удары, есть погибший

Вторая атака вызвала пожар на объекте, люди остались без света и воды.

Белгород дважды за ночь пережил ракетные удары, есть погибший

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Белгород и его окрестности пережили двойной удар ночью. ВСУ дважды накрыли регион ракетами, и первый налёт оказался самым болезненным: в селе Беловское погиб мирный житель. Об этом рассказал врио губернатора Александр Шуваев в канале в «Максе», выразив соболезнования семье. В том же селе есть пострадавшие, а в Пушкарном загорелась надворная постройка, с которой сейчас разбираются пожарные. Кроме того, в Белгороде повреждена энергетическая инфраструктура — часть районов и несколько муниципалитетов остались без света и воды.

Вторая атака пришлась на сам Белгород. По счастливой случайности на этот раз обошлось без жертв, но на одном из инфраструктурных объектов начался пожар.

Ранее мы писали, что силы ПВО отразили атаку на Ростовскую область, сбив ракету и беспилотники. Ракета и БПЛА сбиты над областным центром и рядом районов, незначительные повреждения получило здание общепита.

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