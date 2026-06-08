Беспилотник атаковал поезд Москва — Симферополь, помощник машиниста погиб
Машинист ранен, пассажиры не пострадали, их повезут автобусами.
Украинский беспилотник ударил по тепловозу пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, в результате атаки погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Пассажиры, к счастью, не пострадали.
Аксёнов выразил соболезнования семье погибшего и пожелал раненому скорейшего выздоровления. Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров до места назначения автобусами. Власти республики пообещали оказать всю необходимую помощь.
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