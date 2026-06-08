Происшествия
8 июня 07:22
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«Вечерняя Казань»

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Беспилотник атаковал поезд Москва — Симферополь, помощник машиниста погиб

Машинист ранен, пассажиры не пострадали, их повезут автобусами.

Беспилотник атаковал поезд Москва — Симферополь, помощник машиниста погиб

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Украинский беспилотник ударил по тепловозу пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, в результате атаки погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Пассажиры, к счастью, не пострадали.

Аксёнов выразил соболезнования семье погибшего и пожелал раненому скорейшего выздоровления. Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров до места назначения автобусами. Власти республики пообещали оказать всю необходимую помощь.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил о трех пострадавших при атаке дронов ВСУ на Петербург. Все они получили легкие ранения.

Также мы писали, что в Казани приступили к ремонту пострадавшего от атаки БПЛА ЖК «Лазурные небеса». Восстановление 37-этажного дома планируют завершить до 31 августа 2026 года.

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