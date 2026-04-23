Беспилотник влетел в многоэтажку в Самаре: взрыв разбудил жителей в пять утра
Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.
Утром в Самаре беспилотник врезался в жилую двенадцатиэтажку. Взрыв прогремел около пяти часов — жители проснулись от грохота.
Фасад дома повреждён, во многих квартирах вылетели стёкла. Обломки дрона упали прямо у здания.
Сейчас из дома выводят людей. Территорию вокруг оцепили экстренные службы.
Атака на Самарскую область идет второй день подряд: ночью 22 апреля дроны били по Сызрани. Там от удара рухнул подъезд многоэтажки, под завалами до сих пор ищут людей.
Также ранее сообщалось, что в порту Туапсе после атаки дронов ВСУ вспыхнул пожар и погиб человек. В административных и жилых зданиях в черте города выбило стёкла.
