Происшествия
23 апреля 07:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Беспилотник влетел в многоэтажку в Самаре: взрыв разбудил жителей в пять утра

Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.

Автор фото: соцсети

Утром в Самаре беспилотник врезался в жилую двенадцатиэтажку. Взрыв прогремел около пяти часов — жители проснулись от грохота.

Фасад дома повреждён, во многих квартирах вылетели стёкла. Обломки дрона упали прямо у здания.

Сейчас из дома выводят людей. Территорию вокруг оцепили экстренные службы.

Атака на Самарскую область идет второй день подряд: ночью 22 апреля дроны били по Сызрани. Там от удара рухнул подъезд многоэтажки, под завалами до сих пор ищут людей.

Также ранее сообщалось, что в порту Туапсе после атаки дронов ВСУ вспыхнул пожар и погиб человек. В административных и жилых зданиях в черте города выбило стёкла.

